Morena Beltrán contó que algunos jugadores de Boca le escribían antes de salir con Lucas Blondel: “Se entregaron”

En plena emisión, Morena Beltrán contó que algunos compañeros de Boca Juniors le escribieron previo a salir con Lucas Blondel (Sería increíble - Olga)

El 2026 trajo un verdadero vaivén de emociones en la vida de Morena Beltrán. La periodista, que está a punto de cumplir dos años de relación con Lucas Blondel, vive un presente intenso y movilizador tanto en lo sentimental como en lo profesional. No solo recibió una propuesta de casamiento por parte del futbolista, sino que debutó como comentarista en los partidos del torneo de primera división. Entre los preparativos para el inminente casamiento, y en medio de algunas polémicas relacionadas con la actualidad de su novio en el Xeneize, Morena también se animó a abrir su corazón y hablar, sin rodeos, de los mensajes y acercamientos de otros jugadores de Boca Juniors que recibió antes de formalizar su vínculo con Blondel.

La confesión llegó durante la visita de Beltrán al estudio de Sería increíble (Olga), el ciclo conducido por Nati Jota. Allí, la periodista fue consultada acerca de si había notado algún cambio en el trato de los futbolistas desde que comenzó su relación con Lucas. Morena respondió con sinceridad que sí, y Nati aprovechó para ahondar en el tema: “¿Él sabe de los que te escribieron?”. La respuesta de Beltrán fue contundente: “Sí, él sabe que algunos de sus compañeros lo hicieron, en su momento. Algunos se entregaron y le dijeron: ‘Che, yo lo hice en su momento pero nunca más’”. Ante la revelación, Jota acotó con humor: “Ah, quisieron abrir el paraguas antes de que se lo contaras”.

Morena no dejó lugar a dudas y aclaró que no hubo más que un contacto profesional en esos intercambios: “No, nunca hubo un ida y vuelta”, enfatizó. Nati también sumó su punto de vista: “Capaz vos le contestás de buena onda porque querés un contacto profesional, pero no ir para el otro lado”. La periodista coincidió y dejó en claro que siempre supo marcar límites, priorizando tanto su trabajo como el respeto por su relación de pareja.

"Él sabe que algunos de sus compañeros lo hicieron", aseguró la periodista en pleno programa (Instagram)

No es la primera vez que Beltrán se refiere públicamente a su vínculo con Blondel y a la manera en que logra equilibrar lo profesional y lo personal. En septiembre de 2025, en una entrevista con Leo Montero para Infobae, Morena analizó la dinámica de la pareja: “Yo creo que somos románticos. Tenemos una conexión re profunda. Yo soy una persona que me siento bien conmigo misma. Y yo creo que él un poco también es de ese estilo de que te tiene que gustar realmente una persona para que elijas que te acompañe en tu día a día”.

Sobre los límites entre el trabajo y el amor, la periodista fue muy clara: “La realidad es que siempre intento no correr el foco y entender que también mi trabajo es parte de mi vida. Lucas es parte de mi vida. Es el amor de mi vida, es mi pareja, es mi novio. Pero también me encanta mi trabajo e intento siempre ser lo más objetiva posible y no perder el foco de lo que a mí me gusta que es analizar el juego. Y obvio, nunca fui una periodista muy explosiva. Siempre fui más bien moderada. Pero sí, entiendo que yo puedo opinar algo y otros pueden pensar que estoy opinando eso porque me lo dijo él…”.

Beltrán y Blodel mantienen una relación de casi dos años y en enero se comprometieron (Instagram)

A pesar de las presiones externas y de las miradas inquisitivas, Beltrán logra mantener el equilibrio entre su vida personal y su pasión por el periodismo, demostrando que es posible construir una relación sólida y respetuosa aun en el centro de la escena. Su historia, atravesada por desafíos y aprendizajes, es también un ejemplo para muchos jóvenes que buscan abrirse camino en el mundo del deporte y los medios, sin renunciar a sus convicciones ni a sus afectos más profundos.