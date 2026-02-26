Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre durante su adolescencia

Este miércoles, Lola Latorre decidió revisitar uno de los momentos más sensibles de su vida. La joven contó cómo vivió la mediática infidelidad de su padre, la cual causó un impacto en el mundo del espectáculo y en el seno de su familia.

“Fue una situación horrible, muy distinta a la que yo estaba acostumbrada, porque no se estaba hablando solamente de cómo pensaban mis viejos, o con quién se había peleado mi mamá, sino qué hacían ellos en la intimidad”, relató la joven en diálogo con Sebastián Manzoni en Entrevista Rosa. Durante la charla, Lola se refirió a la conmoción que atravesó en su adolescencia, marcada por la sobreexposición y la dificultad para separar lo privado de lo público.

Sin embargo, antes de que todo explotara, la hija de Yanina Latorre contó el primer aviso que recibió de este polémico momento. El mismo llegó desde su círculo más cercano. “Me acuerdo que el primer mensaje que me llegó fue de una de las chicas de mi grupo de amigas que me decía ‘Lo, ¿cómo estás? Me enteré lo que pasó, cualquier cosa que necesites, avísame’”, comentó Lola, al recordar el apoyo inesperado fuera del ámbito familiar.

Lola destacó el papel fundamental de la comunicación familiar para superar la crisis de la infidelidad

La noticia afectó intensamente a toda la familia Latorre. Lola tenía 17 años y su hermano catorce. Según explicó la joven, esto generó un impacto fuerte en ella, ya que estaba acostumbrada a asumir un rol protector con su hermano. “Yo me acuerdo que al día siguiente no fui porque sentía que la gente iba a hablar de mí y lo que más me sirvió fue hablar con mis viejos”, contó sobre su necesidad de resguardo y del diálogo directo con sus padres.

La joven remarcó que la comunicación familiar fue clave para aminorar el golpe. “Yo sentí que mi hermano, que es más chico, no entendía nada”, explicó y subrayó que hablar con sus seres queridos resultó fundamental para sostenerse. “En el momento sí fue mucho hablar con mi familia y entender en qué situación estaban y poner un freno ahí”, agregó.

Al recordar aquellos días, y sobre todo sus sentimientos, Lola explicó cómo se sentía frente al escándalo. “En el momento te genera mucha angustia y bronca, sobre todo cuando sos más chico y hay muchas cosas que no entendés”, expresó la joven, reflejando el esfuerzo por proteger a su hermano menor y el peso que tuvo el acompañamiento familiar.

La hija de Yanina Latorre relató la dificultad de separar lo privado de lo público en una familia famosa

La hija de Diego Latorre destacó que la experiencia fue singular por el nivel de exposición pública. “Una persona normal de 17 años que no tiene los papás famosos, no sé si se entera de la manera en la que yo me enteré en ese momento y no sé si lo vivís con tanta exposición”, reflexionó al contrastar su vivencia con la de otras adolescentes.

A lo largo de esos días, Lola sintió la responsabilidad de afrontar la situación frente a su entorno. “Me acuerdo de pensar que en el colegio todos sabían lo que había pasado y yo tenía que poner la cara”, relató sobre el agobio de enfrentarse a los comentarios y las miradas cotidianas. La repercusión mediática y la fama incrementaron su dolor.

Con el paso del tiempo, Lola logró obtener perspectiva y desarrollar madurez frente a lo vivido. “Con el tiempo entendí que no debía cargar con un problema que no era mío y que lo importante era poder diferenciar lo que le correspondía a ella de lo que pertenecía a sus padres”, señaló como uno de los aprendizajes centrales de aquel proceso.

Más allá de esto, la hija de la conductora y el exfutbolista reconoció que le costó aceptar la situación: “A veces fingía que todo estaba bien con mi papá”. Y añadió: “Hoy puedo ver que fue un proceso que me ayudó a crecer, a distinguir entre mis conflictos y los ajenos, y a no cargar con cosas que no me pertenecen”.

Días atrás, Yanina Latorre, también se refirió a la infidelidad y a su visión sobre la familia y la pareja. “Porque somos una familia. Yo creo en los vínculos para toda la vida. Soy supertradicional, el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso, es mi compañero de vida. ¿Que me ha sido infiel? Sí, creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causalidad de divorcio ni nada. Yo no creo en la fidelidad y esto no estoy diciendo ni que tengo una pareja abierta. Uno elige qué perdonar y qué no. Hay pelotudeces que es un polvo que lo puedo perdonar y por ahí otras cosas no”, afirmó la conductora en una entrevista con Intrusos (América).

Respecto al perdón en el matrimonio, la expanelista de LAM fue contundente. “Pasaron cosas, se perdonaron o no se perdonaron. Después pasa puertas adentro. Treinta y un años de casada. Por ahí no lo hubiera perdonado al año de casada, a los dos años”, reflexionó. Además, cuestionó los juicios sociales sobre la intimidad de las parejas: “En esto hay un poquito de hipocresía de la gente, porque a todo el mundo le pasa, todo el mundo lo ve y es fácil verlo en la persona que se hizo público o en el famoso. Me parece una gilada, la verdad”.

Yanina trazó una diferencia clara entre fidelidad y lealtad, conceptos que para ella no son equivalentes. “Para mí un polvo no es ser leal. Lealtad es otra cosa, para mí. La deslealtad es otra cosa. La deslealtad rompe una pareja, la infidelidad tal vez no”, remarcó, otorgando prioridad al proyecto familiar construido con su esposo.