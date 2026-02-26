La sorpresiva reacción de Andrea del Boca para intentar callar a sus compañeros en plena discusión en Gran Hermano

Los participantes ya están enfrentados por la falta de comida

En el cuarto día de encierro, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió su primera gran discusión, un clásico del reality: la comida y la higiene de la casa. La convivencia de más de 20 personas en un mismo espacio generó rápidamente rispideces y, en medio de una acalorada charla donde las voces se superponían y nadie escuchaba a nadie, surgieron los primeros conflictos y estrategias de negociación. En medio de la discusión Andrea de Boca se llevó todas las miradas.

Manu intentó mediar: “Es un juego, no podés… somos veintiséis personas dentro de la casa, a algunos les gusta una cosa, a otros otra. Es cuestión de consensuar, ceder algo, uno cede una cosa, otro… encontrar un punto medio. Si no, cada vez va a ser peor y a nadie le gusta andar controlando: ‘Che, vos te comiste esto’, o por lo menos a mí, ¿viste? Por mí, coman lo que quieran. Yo sé que hay que cuidar los recursos”.

Andrea del Boca sumó su preocupación por la organización y la diversidad de hábitos: “Es muy difícil… saber quién es quién, porque la verdad es que es muy difícil. Por ejemplo, yo no sabía que Sol no come carne. Entonces, el día que vamos a hacer milanesas, es decir, pensemos que, no sé, hacer otra cosa para la persona que no puede comer carne”. La actriz subrayó la importancia de conocer las preferencias y necesidades de cada uno para planificar mejor las comidas, y puso como ejemplo el consumo de huevos: “El problema es que si cada uno come siete huevos, después es muy difícil, porque era la cuenta que yo le hacía. Yo no como huevos desde que entré, pero me corresponderían entonces veintiún huevos”.

En medio de la pelea, la actriz intentó callar a sus compañeros

El debate sobre cómo administrar los alimentos y hacer las compras se volvió caótico y, tras varios minutos de gritos y poco entendimiento, Andrea del Boca intentó ponerle un freno al caos: se paró en el medio del living y comenzó a silbar fuerte, como si se tratara de una cancha de fútbol, intentando llamar la atención y restaurar el orden. Sin embargo, el recurso no tuvo el efecto esperado y la discusión continuó.

Mientras la casa seguía sumida en el bullicio, el gesto de Andrea no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios celebraron su actitud con humor y memes. “Me vuelvo loco con esta Andrea del Boca silbando como un camionero porque nadie se callaba jajkj”, escribió uno; “Hace 54 años que empezó en la tele. La tiene clarísima”, sumó otro. Los memes no tardaron en inundar X (ex Twitter): “Hermoso contenido de memes nos está dando Andrea del Boca, me gustan más que los de Julio Iglesias”, y “De tantas novelas llorando… quién se la imaginaba salvando así??”, fueron solo algunas de las reacciones que confirmaron que, aun en medio del caos, Andrea consiguió robarse el protagonismo y sumar un nuevo capítulo viral a la convivencia.

Esta no es la primera vez que la actriz de Perla Negra se lleva todas las miradas. En su segundo días, sentada en la cama, con las piernas cruzadas y el almohadón empapado frente a ella, la actriz se entregó a un monólogo cargado de emoción: “Sabés que siempre estoy, siempre estoy de tu lado. A tu lado y de tu lado. Te amo siempre. Te amo. Te amo yo también a vos, Chichito. Ay, Chichito, vos ya debés estar durmiendo la siesta al lado de Lala, al lado de mamá, sí. Mami te ama, te amo, mami. Te amo, te amo. ¿Sabés que te amo? Que te amo siempre".

La actriz quebró en llanto en la habitación de Gran Hermano (Video: X)

Y siguió con la voz quebrada por la emoción: “Ayer, cuando entré acá y lo sentí acá, ¡uy! Fue como... que más lo escuchaba, lo escuchaba, me decía: ‘Silencio, vamos a grabar. Silencio, acción’. Yo sé, papá, que vos estás acá. Y que vos hiciste para que yo estuviese acá. Es como que en ese ojo está tu mirada. Te extraño, Nico. Extraño tus abrazos, pero sé que estás feliz. Anoche soñé como que estabas acá y estaba la abuela, y estaba la nona, y estaba el lobo, y estaba la abuela, y estaba Mati, y estaba la tía Nelly, y estaba el tío Berto, todos mirando como diciendo: ‘Vamos a sentarnos desde acá y vamos a ver una buena obra’. Yo sé que estás, yo te siento”.