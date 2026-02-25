Teleshow

El divertido ida y vuelta de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña tras su escapada a Punta del Este: “¿No me soportás?”

La arquitecta sorprendió en redes sociales con imágenes frescas y espontáneas junto al actor chileno, mostrando su costado más relajado y familiar durante unas vacaciones soñadas

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín eligieron Punta del Este para unas vacaciones familiares marcadas por relax y naturaleza

Lejos de la vorágine de la ciudad, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín decidieron disfrutar de unos días de descanso en Punta del Este. Rodeados por la paz y la naturaleza del ambiente, la modelo y el actor compartieron imágenes en traje de baño y mostraron la complicidad que los caracteriza como pareja. Su escapada priorizó el relax y la vida familiar, en un entorno veraniego y alejado del bullicio.

Fiel a su estilo, el chileno y su novia eligieron alojarse en un refugio rodeado de naturaleza, cerca de la playa en la zona de José Ignacio. Prefirieron la tranquilidad y el tiempo compartido, aprovechando el paisaje verde y la brisa marina para desconectarse de la rutina. Las actividades se centraron en el mar, la arena y la vida sencilla junto a la playa. Poco después, Anita Espasandín compartió un álbum digital con imágenes y videos que reflejan su faceta más relajada.

Benjamín Vicuña lució un traje
Benjamín Vicuña lució un traje de baño oscuro y mostró su lado más divertido nadando y barrenando olas en la costa uruguaya (Instagram)

En las fotos, la arquitecta aparece con prendas frescas y traje de baño disfrutando del sol, mientras el actor chileno se sumerge en el mar. Una de las escenas más representativas muestra a Benjamín Vicuña nadando, sonriente y bronceado, sumergido en su pasatiempo favorito.

El estilo de la escapada combinó comodidad y sofisticación. Espasandín reafirmó su predilección por el “menos es más”, optando por prendas livianas, texturas naturales y accesorios minimalistas que armonizaban con el ambiente playero. La elección de sandalias, vestidos ligeros y sombreros de ala ancha le dio un aire moderno y atemporal a las imágenes. Vicuña lució un traje de baño oscuro, adoptando un look veraniego relajado apto tanto para la playa como para las salidas nocturnas informales.

La pareja se alojó cerca
La pareja se alojó cerca de la playa en José Ignacio, priorizando desconexión, ambiente veraniego y vida tranquila junto al mar (Instagram)

En ese marco, el actor fue captado saliendo del agua y contemplando el horizonte en un instante que transmite plenitud y alegría. Caminatas por la arena, atardeceres dorados y salidas en bicicleta por los senderos costeros completaron la experiencia de disfrute simple y cotidiano en pareja.

A modo de resumen, Espasandín describió este viaje como: “2 días que valieron por mil”. Con humor, Vicuña comentó la publicación de su pareja y retrucó: “¿Valieron por mil porque no me soportás?”.

Las actividades incluyeron caminatas por
Las actividades incluyeron caminatas por la arena, atardeceres, paseos en bicicleta y momentos sencillos en la playa de Punta del Este (Instagram)

Días antes, el actor compartió desde su cuenta imágenes y videos que lo mostraban en su elemento favorito: la playa. Allí, Vicuña mostró su faceta más divertida y publicó un clip donde se lo ve barrenando las olas.

Por su parte, el álbum digital de Anita Espasandín, compartido con sus seguidores, documentó también la estadía familiar en Punta del Este. La arquitecta se mostró junto a sus dos hijos, su madre y su pareja. “Mis hijos, mis mini guardianes… mi fortuna, mi mamá, su compañía y amor incondicional, Benjamín, mi mejor compañero. El mar que todo lo sana. Gracias enero”, escribió como introducción al recorrido visual de sus vacaciones.

Anita Espasandín compartió su álbum
Anita Espasandín compartió su álbum digital con imágenes familiares, mostrando el equilibrio entre moda playera y vida cotidiana (Instagram)

La calidez de los días y la importancia de cada compañía se reflejaron en cada imagen. Entre las postales, su madre apareció sonriente en una feria de artesanías, con vestido largo en tonos verdes y azules, sandalias verdes y sombrero de ala ancha, mientras sostenía una figura de pez entre recuerdos típicos de la costa.

La convivencia familiar predominó durante la estadía, con escenas en la costa alternadas con paseos por ferias artesanales y caminatas junto al mar. La madre de Espasandín aportó su presencia alegre y colorida, acompañando tanto en la playa como en la vida diaria.

Las redes sociales fueron clave
Las redes sociales fueron clave para compartir la intimidad de Vicuña y Espasandín, revelando su amor sólido y su vida lejos del bullicio (Instagram)

De esta manera, la pareja muestra la solidez de su amor. Para San Valentín, Espasandín publicó una imagen con un muñeco de jengibre personalizado y el mensaje “Mi Valentín”, en alusión a su pareja. El gesto lúdico reflejó el tono distendido que comparten. Por su parte, el actor publicó una foto en blanco y negro, ambos abrazados al aire libre, acompañada solo por una palabra y una etiqueta. Las redes sociales sirvieron para acercar a los seguidores a la intimidad de la relación, mostrando su convivencia lejos de la exposición excesiva.

