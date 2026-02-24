Mirtha Legrand salió a agradecer al público en su festejo de los 99 años: “Les he dado mi vida”

Mirtha Legrand saludó a la prensa y sus fanáticos en el festejo de sus 99 años

Pasadas las 21.40, la expectativa en la entrada de la casa de Marcela Tinayre alcanzó un punto máximo. La celebración del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand convocó a una multitud de prensa, vecinos, seguidores y curiosos que, desde temprano, aguardaban en las inmediaciones del inmueble con la esperanza de ver de cerca a la figura más emblemática del espectáculo argentino.

La calle se llenó de cámaras, micrófonos y teléfonos móviles, capturando cada movimiento y cada gesto de la homenajeada. Mirtha, fiel a su estilo, salió a la puerta para agradecer la presencia de todos. Luciendo un conjunto blanco diseñado por Claudio Cosano, enfrentó a los medios y expresó su sorpresa por la cantidad de gente congregada: “Lo que es la salida de mi casa, se interrumpió el tráfico de la gente”.

La escena fue acompañada por la voz de Pepe Ochoa, de LAM, quien desde la puerta lanzó una frase que ya es lema de la diva: “¡Mirtha, sos una leyenda!”. Sin titubeos, Legrand respondió: “Pero la leyenda continúa”. Este intercambio, espontáneo y cargado de simbolismo, sintetizó la relación entre la conductora y un público que la acompaña desde hace décadas.

Mirtha Legrand, de blanco, y Marcela Tinayre, en un conjunto verde, saludaron juntas a la multitud que aguardaba en la vereda.

La anfitriona de la noche, Marcela Tinayre, destacó ese sentimiento colectivo al anunciar que la frase quedará inmortalizada en un cartel luminoso, como recordatorio del carácter excepcional de la homenajeada. Mientras tanto, la propia Mirtha, entre risas, compartió su deseo para el futuro: “Quiero cumplir un añito más, quiero ser centenaria”.

Fue entonces que la conductora fue consultada sobre el mensaje que le dejaría a quienes la siguen año tras año. Su respuesta fue enfática: “Que les he dado mi vida. Mirtha Legrand les ha dado su vida”. No tardó en reforzar su compromiso con el público y los medios, al asegurar: “Y vamos por más. Este no es el último año. Es que lo paso muy bien”.

El despliegue mediático no estuvo ajeno al glamour y la elegancia que caracterizan a la diva. Claudio Cosano fue el encargado de confeccionar el atuendo blanco que lució Mirtha en la primera parte de la noche. Ella misma anticipó que tenía preparado un segundo cambio de vestuario, completamente distinto y con pantalón, pensado para el tramo final de la celebración.

Mirtha Legrand, radiante a sus 99 años, en la celebración organizada por Marcela Tinayre

Las imágenes de la salida muestran a Mirtha Legrand, vestida de blanco, acompañada por Marcela Tinayre en un conjunto verde. Ambas saludaron a la prensa y a quienes permanecían en la vereda, mientras los flashes y los saludos se multiplicaban. La recepción del público incluyó muestras de cariño, vítores y aplausos que reflejan la vigencia de una figura que traspasa generaciones.

La presencia de reporteros subrayó el interés que despierta cada aparición de la conductora. El festejo no solo fue un evento familiar, sino un fenómeno mediático que movilizó a canales de televisión, portales digitales y redes sociales, donde los mensajes de admiración y anécdotas se multiplicaron a lo largo de la noche.

Mirtha Legrand lució un conjunto blanco diseñado por Claudio Cosano

El impacto cultural de Mirtha Legrand en el espectáculo argentino quedó plasmado en la espontaneidad del homenaje colectivo. El acompañamiento masivo, la cobertura de los medios y la propia reacción de la homenajeada delinean el retrato de una leyenda que, según sus propias palabras, sigue escribiendo capítulos nuevos.

Las últimas horas del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand fueron la confirmación de un lazo inquebrantable con su audiencia. Entre los destellos de las cámaras, los saludos de los vecinos y la complicidad de su familia, la noche dejó en claro que la historia continúa y que la leyenda permanece vigente.

Crédito de las imágenes: RS Fotos