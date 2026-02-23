Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

Sebastián Graviotto conoció a su hijo Timoteo, de su relación con Juana Repetto

En las últimas horas, Sebastián Graviotto protagonizó uno de los momentos más esperados de su vida: el encuentro con Timoteo, el hijo que tuvo junto a Juana Repetto. El instructor de snowboard, conocido también por su presencia en el ámbito deportivo y su exposición pública, regresó al país tras un viaje laboral que le impidió presenciar el parto ocurrido el pasado 12 de febrero. La escena, compartida a través de sus historias de Instagram, no solo marcó un hito en su vida personal, sino que también generó una reacción masiva en redes sociales.

La imagen elegida por Graviotto para presentar a su hijo ante sus más de 150 mil seguidores fue sutil y de una sensibilidad notoria. En el video se observa un plano de los pies del recién nacido, posados sobre una superficie clara, mientras la mano del padre acaricia y sostiene los diminutos dedos de Timoteo. La secuencia, acompañada por una música que refuerza la atmósfera de paz, se completa con una frase corta: “Hi, Timmy”. Con esas palabras, el ex de la actriz dio la bienvenida pública y oficial al pequeño, sellando el inicio de su vínculo con un gesto minimalista pero cargado de significado.

El posteo no tardó en viralizarse, generando cientos de mensajes de apoyo y emoción por parte de seguidores que venían siguiendo la noticia del nacimiento. Muchos interpretaron ese primer contacto como la confirmación de un momento largamente esperado, sobre todo después de la polémica generada por la ausencia de Graviotto en el parto. Para los usuarios, la publicación significó la muestra definitiva de la sensibilidad y el compromiso del instructor con su rol de padre, revelando una faceta íntima y protectora que hasta entonces no había sido expuesta con tanta claridad.

Respecto de la ausencia en el nacimiento, cabe recordar que se debió a causas laborales. El instructor se encontraba fuera del país por compromisos profesionales, una dinámica habitual en su carrera que lo lleva a pasar largas temporadas alejado de su entorno familiar. Esta situación, lejos de pasar inadvertida, generó una ola de críticas y rumores en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su ausencia en un momento considerado clave para cualquier padre.

En medio de la controversia, Juana y Sebastián decidieron abordar el tema con transparencia. Horas antes del parto, la actriz informó a sus seguidores que el padre de sus hijos no podría estar presente debido a motivos laborales, aunque aclaró que ambos aguardaban con ilusión el reencuentro. La postura de ambos se mantuvo en el terreno del respeto y la cooperación, priorizando el bienestar de Timoteo y de su hermano mayor, Belisario.

Apenas pudo regresar, Graviotto acudió directamente al encuentro de su hijo, eligiendo compartir ese instante desde su propia perspectiva y sin estridencias. El video publicado en Instagram funcionó como una respuesta implícita a las críticas, mostrando que su intención siempre fue estar presente y construir el vínculo con el recién nacido desde el primer momento posible.

Admeás, los últimos días, la actriz relató a través de sus redes sociales cómo fue la experiencia de dar a luz el pasado 12 de febrero, compartiendo con honestidad los detalles del parto y las primeras horas junto al bebé. Según sus propias palabras: “El corazón se me hizo otra vez más grande. Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo”.

Durante el embarazo, Repetto atravesó momentos de incertidumbre y temor que obligaron a adelantar la fecha del nacimiento. En una sentida carta abierta, la actriz expresó: “Hoy estaríamos cumpliendo 38 semanas, sos un campeón, bebulo. Se me caen las lágrimas mientras escribo esto. Tantos jueves festejando que siguieras adentro, cada jueves sintiendo un poquititito menos de miedo, tantos jueves de tanta gente pensando en vos, tirándote amor y dándonos fuerza para lograr un jueves más”.

El relato de Juana reflejó la intensidad y emoción de ese proceso, así como el alivio y la gratitud al tener finalmente a su bebé en brazos. Además, agradeció públicamente el apoyo recibido y la fortaleza del pequeño: “Gracias por tantas enseñanzas, Timoteo, y como te digo todos los días, varias veces por día, gracias por elegir llegar a nuestras vidas, gracias por la mejor sorpresa de mi vida. Y vos que ya venís desde ahí con tu fuerza, tu impronta y ganas de venir”.

La relación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto se encuentra actualmente en una pausa, al mostrarse separados, aunque ambos han dejado en claro en distintas oportunidades que priorizan la crianza compartida y el bienestar de sus hijos. La llegada de Timoteo no solo amplió la familia, sino que también consolidó un nuevo capítulo en la vida de ambos, reafirmando su compromiso como padres.