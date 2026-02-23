Teleshow

La drástica decisión de Sabrina Rojas tras la internación de Luciano Castro

La actriz y conductora regresó de Mar del Plata y dejó en claro su postura, además de los próximos pasos a seguir

Las vacaciones de Sabrina Rojas
Las vacaciones de Sabrina Rojas junto a sus hijos

La noticia sobre la decisión de Sabrina Rojas de mantener el silencio mediático tras la internación de Luciano Castro sorprendió tanto a seguidores como a los medios de comunicación. En un contexto marcado por días de incertidumbre y rumores, la actriz y conductora optó por un perfil bajo al regresar a Buenos Aires después de pasar sus vacaciones en Mar del Plata junto a sus hijos.

La situación personal de la panelista se volvió objeto de atención luego de conocerse la internación de su exmarido y padre de sus hijos, quien permaneció tres semanas en una clínica de rehabilitación. A pesar de la insistencia de distintos programas de televisión y portales de noticias para obtener declaraciones, ella rechazó todas las invitaciones recibidas para referirse al tema. “Sabrina se mantiene en silencio tras sus vacaciones en Mar del Plata con sus hijos. La actriz y conductora fue invitada a varios programas, pero decidió declinar propuestas para acompañar el proceso de sanación de su ex, Luciano Castro, padre de sus hijos”, informó Ángel de Brito, conductor de LAM, a través de sus redes sociales.

La postura de Sabrina se enmarca en un momento especialmente delicado para la familia. El hermetismo elegido por la también modelo contrasta con la gran exposición mediática que rodeó la internación de Castro, cuyo proceso de recuperación generó especulaciones y versiones cruzadas. La noticia de la internación trajo luego la novedad de que se filtraran imágenes del actor en pleno entrenamiento dentro del centro terapéutico. El propio Ángel de Brito amplió la información: “El actor estuvo internado tres semanas en una clínica de rehabilitación y se filtraron fotos de su entrenamiento”.

La actriz Sabrina Rojas se
La actriz Sabrina Rojas se mantiene en silencio y declinó ofertas televisivas para acompañar el proceso de recuperación de su ex pareja, Luciano Castro, quien estuvo internado.

Las imágenes difundidas muestran a Luciano Castro participando en actividades físicas dentro de la clínica, lo que motivó nuevas preguntas sobre su estado de salud y la naturaleza de su rehabilitación. Aunque la información oficial sobre las causas de su internación no fue detallada públicamente, la filtración de las fotografías en redes y medios alimentó distintas versiones y análisis en el entorno mediático.

En paralelo a la repercusión generada por la internación, Sabrina mantuvo una actitud de discreción y cuidado. Su decisión de no realizar declaraciones públicas ni participar en programas de televisión fue interpretada por algunos como un gesto de respeto hacia el proceso personal de su exmarido y una forma de proteger el bienestar de sus hijos. La elección de permanecer en silencio también fue vista como un modo de evitar la exposición innecesaria de cuestiones privadas en un momento de especial sensibilidad.

Desde lo profesional, Sabrina atraviesa un período de transición. Si bien regresó de sus vacaciones en Mar del Plata y está en contacto con sus hijos, sigue escuchando ofertas laborales relacionadas con la televisión y la conducción. Hasta el momento, no definió cuál será su próximo proyecto en la pantalla chica. Así lo expresó Ángel de Brito: “Mientras tanto, Sabrina sigue escuchando ofertas laborales, aunque todavía no definió su futuro televisivo”.

En una entrevista en SQP, tras el regreso de Yanina Latorre al programa, se abrió sobre el angustioso tiempo junto al actor y el desafío de recuperar su bienestar (Video: SQP/ América TV)

La situación de Sabrina Rojas y Luciano Castro se desarrolla en un contexto de alta exposición mediática. Los días posteriores a la internación estuvieron marcados por la circulación de versiones cruzadas y la publicación de distintos enfoques en redes sociales y programas de espectáculos. La decisión de Sabrina de no sumarse al debate público y evitar declaraciones fue interpretada como una manera de sostener la privacidad familiar ante la presión informativa.

La cobertura mediática de la familia Rojas-Castro evidenció la permanente atención que despiertan sus movimientos tanto en la vida pública como privada. La filtración de imágenes, la expectativa sobre los próximos pasos de la actriz y las versiones sobre el estado de salud del actor formaron parte de la agenda reciente de los medios de espectáculos.

