Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

El actor sorprendió al dejarse ver muy cerca de una chica de Córdoba con la que compartió cenas, risas y salidas nocturnas, desatando una ola de comentarios en plena temporada teatral

La relación entre Mariano Martínez y la cordobesa Meli genera expectativas en plena temporada teatral de Villa Carlos Paz (Video: Intrusos, América TV)

En plena temporada teatral en Villa Carlos Paz, Mariano Martínez no solo se luce arriba del escenario con Ni media palabra, la obra que protagoniza junto a Nicolás Cabré y el Bicho Gómez, sino que también vuelve a ser noticia por su vida sentimental. Según trascendió en las últimas horas, el actor estaría comenzando un romance con una joven cordobesa llamada “Meli”, con quien ya se muestra en público.

La información fue revelada por el periodista Pablo Layús en Intrusos (América TV), desde la ciudad serrana. “Acá se respira más amor... ¿Viste que las sierras llevan a la gente a enamorarse?”, comentó en tono cómplice antes de dar los detalles. “Ayer Mariano salió a cenar con una chica de Córdoba. Ya se muestra con ella cenando y ya había estado en un par de boliches”, agregó.

La joven en cuestión se llama Meli y es oriunda de la ciudad de Córdoba. Si bien mantiene un perfil bajo y hasta el momento no dio declaraciones, su nombre empezó a circular con fuerza luego de que testigos los vieran juntos en distintas salidas nocturnas. Según trascendió, sería habitué del boliche Zebra, uno de los más conocidos de la noche carlospacense, donde habría comenzado —o al menos blanqueado— el vínculo.

La joven Meli es oriunda
La joven Meli es oriunda de Córdoba y su perfil bajo contribuye al misterio sobre el nuevo romance del actor

“Hay dudas de si se conocieron en Zebra o si ahí comenzaron a mostrarse juntos. Una noche los vieron irse del boliche de la mano, mientras él estaba encapuchado”, detalló Layús. El gesto de Mariano intentando pasar desapercibido con capucha no fue suficiente para evitar que la escena se comentara entre los presentes. Las imágenes que circularon muestran a la pareja sonriente y relajada, compartiendo risas y miradas cómplices. Lejos de esconderse, en las últimas salidas se mostraron sin demasiadas reservas, lo que alimentó aún más las versiones de romance.

Pero la historia no se limita a boliches y noches de verano. Según contaron en el programa, también fueron vistos en un plan mucho más tranquilo y familiar. “Los encontraron en La Parrilla del Lago cenando bastante acaramelados. Lo curioso es que fueron con niños, al parecer serían los hermanos de ella”, señaló el cronista. La cena habría tenido lugar después de una función de teatro, lo que indicaría que primero fueron a ver la obra y luego compartieron una salida gastronómica. Ese detalle (la presencia de los hermanos de Meli) llamó la atención y dejó entrever que el vínculo podría ser más cercano de lo que parecía en un principio. Otro dato que sumó misterio fue el movimiento en redes sociales. Meli tenía su cuenta de Instagram pública, pero cuando comenzaron a circular los rumores y la prensa empezó a investigar, decidió ponerla en modo privado. Ese gesto, lejos de frenar la curiosidad, avivó aún más las especulaciones.

Durante la actual temporada en
Durante la actual temporada en Carlos Paz, Mariano también estuvo acompañado por su madre y por sus tres hijos, Olivia y Milo y Alma

Este sería el primer romance que se le conoce públicamente a Mariano Martínez en lo que va del año. Tras su separación de Camila Cavallo en 2020, con quien estuvo cuatro años y tuvo a su hija Alma, el actor mantuvo un noviazgo de más de dos años con la cordobesa Triana Ybañez, relación que finalizó a comienzos de 2025. Luego, protagonizó un vínculo intenso pero breve con Daniela Soledad Stabile, conocida artísticamente como Luva, una DJ y cantante urbana de 28 años con quien intercambió mensajes románticos en redes sociales. Sin embargo, ese romance no prosperó.

Durante la actual temporada en Carlos Paz, Mariano también estuvo acompañado por su madre y por sus tres hijos, Olivia y Milo, frutos de su relación con Juliana Giambroni, y Alma, lo que, según comentaron en Intrusos, habría limitado sus salidas nocturnas al comienzo del verano. Por eso, la aparición de Meli generó sorpresa. “¿No estabas diciendo qué raro que no se le haya conocido alguna novia durante toda la temporada?”, deslizaron en el estudio del programa. Sus compañeros coincidieron en que el actor suele ser discreto con su vida privada.

