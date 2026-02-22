Teleshow

La fuerte decisión que tomó Tiago PZK de cara a su futuro en la música: “Mi sufrimiento nunca me lo sanó la fama”

Con frases contundentes, el referente de la música urbana generó impacto al prometer una etapa marcada por la autenticidad y la cercanía con sus raíces

Guardar
Tiago PZK hizo un anuncio
Tiago PZK hizo un anuncio que llamó la atención de sus seguidores respecto a su vida

En las últimas horas, Tiago PZK generó fuerte repercusión en el mundo de la música y causó impacto entre sus fanáticos al expresar su postura con la industria musical. El artista argentino, considerado uno de los principales exponentes de la música urbana, utilizó sus plataformas digitales para expresar su descontento con la escena actual y anticipar un cambio artístico en su carrera.

Hace tiempo que mi música no representa lo que soy. Mucho tiempo me falté a mí mismo y a mis valores para hacer lo que complace al resto en vez de a mí”, manifestó el oriundo de Montegrande en una story de letras blancas con fondo negro publicado en Instagram. Además, el joven añadió: “A partir de ahora, cada canción que saque va a ser de Tiago. Del verdadero Tiago. No el de las fotos de plástico y luces de colores”.

El tono de autocrítica se profundizó en historias posteriores, donde el cantante afirmó: “La industria, los artistas caretas y su ego me tienen re podrido. Yo vengo de un mundo real; mi sufrimiento de wacho nunca me lo sanó el cuento de la fama”. El cantante destacó el valor de quienes lo acompañaron en los momentos más difíciles antes del éxito.

La tajante decisión de Tiago
La tajante decisión de Tiago PZK respecto a su futuro en la música (Instagram)

Simultáneamente, el artista atravesaba una etapa de recuperación tras una intervención quirúrgica. Si bien el joven evitó los detalles sobre la operación, se mostró en historias de Instagram sonriendo y bailando en la camilla, exhibiendo su humor habitual y transmitiendo tranquilidad a sus seguidores.

Todo comenzó antes de ingresar al quirófano. Desde la camilla del sanatorio, ya con la vestimenta médica y el gorro quirúrgico puesto, el cantante subió una historia que rápidamente se viralizó. Acostado, relajado y con una sonrisa, “bailó” con las manos al ritmo de “Dale que so’ vo’”, demostrando que, incluso en un momento delicado, no perdía su espíritu lúdico ni su conexión con el público. Esa primera publicación funcionó como un mensaje claro: estaba tranquilo, contenido y de buen ánimo antes de la cirugía.

Tiago PZK anunció un cambio
Tiago PZK anunció un cambio artístico y conmocionó a sus fans (Instagram)

Horas después, compartió imágenes en las que aparecía con muletas y un inmovilizador en la pierna, dejando entrever que la cirugía estuvo relacionada con el miembro inferior. Se dirigió a su audiencia para agradecer la buena energía recibida, mientras mantenía un tono optimista y restaba dramatismo a la recuperación.

De camino a casa, Tiago PZK comunicó un nuevo cambio en su vida: el retorno a Monte Grande, su ciudad natal en la Zona Sur del conurbano bonaerense. “Lo bueno de esto es que ahora vuelvo a Zona Sur a vivir. Capital me tiene saturado hace un re rato”, expresó el cantante al anunciar su regreso a sus orígenes.

Tiago PZK debió ser operado
Tiago PZK debió ser operado y contó cómo seguirá su recuperación: “Gracias a todos por su buena energía”

La decisión de volver a Monte Grande resalta la importancia de su barrio, su familia y los afectos que lo acompañaron desde los inicios. Durante su carrera, el vínculo con su lugar de origen siempre se reflejó tanto en sus letras como en su relato personal.

Tiago PZK se destacó en la escena urbana argentina por una trayectoria marcada por la autenticidad, la sensibilidad y el orgullo por su historia. Sus canciones, con letras basadas en experiencias personales, alcanzaron posiciones destacadas en rankings musicales y lo llevaron a colaborar con artistas internacionales. El regreso a Monte Grande y la promesa de reencontrarse con sus propios valores marcan una nueva etapa de búsqueda y reafirmación.

En este proceso de transformación, el artista manifiesta su voluntad de priorizar una expresión musical genuina y de dejar atrás presiones externas. Mientras continúa adaptándose a su nueva rutina fuera de la capital, muestra señales de fortaleza y agradecimiento, dispuesto a afrontar el presente con la misma energía y cercanía que lo han distinguido a lo largo de su carrera.

Temas Relacionados

Tiago PZKMonte GrandeIndustria MusicalMusica Urbana

Últimas Noticias

Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

La Chiqui expresó su cariño por su compañera y opinó sobre el escándalo que generó su salida del ciclo

Jimena Monteverde se emocionó hasta

La tajante opinión de Agustín Rada sobre los therians: “Son gente que tiene un quilombo”

El actor y comediante habló sobre aquellas personas que se auto perciben animales. Además, grabó un divertido video

La tajante opinión de Agustín

El impactante look blanco y negro de Mirtha Legrand en su último programa con 98 años

La Chiqui lució un conjunto de su diseñador de confianza y volvió a marcar tendencia, consolidando una vez más su lugar como ícono de la moda

El impactante look blanco y

Chayanne llegó a la Argentina: cuánto tiempo se quedará y el hobby que eligió para su estadía

El cantante puertorriqueño arribó en avión privado por la tarde del sábado y se prepara para una serie de shows en uno de los recintos más famosos de Buenos Aires

Chayanne llegó a la Argentina:

Evangelina Anderson celebró el cumpleaños de su hija y compartió recuerdos de su infancia: travesuras, bailes y risas

La modelo festejó el nuevo año en la vida de Emma con una serie de videos icónicos de la pequeña

Evangelina Anderson celebró el cumpleaños
DEPORTES
Con Lionel Messi como titular,

Con Lionel Messi como titular, el Inter Miami inicia su defensa del título en la MLS ante Los Angeles FC

Darío Benedetto puso fin a su racha de 747 días sin convertir un gol y le dio el triunfo al Barcelona de Ecuador

Newell’s despidió a la dupla técnica Orsi-Gómez tras la dura derrota ante Banfield: el comunicado del club

El show de Cristiano Ronaldo en la goleada del Al Nassr: del premio por su doblete al festejo con una prenda que vistió Messi

Con la derrota de Independiente en Mendoza, así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura

TELESHOW
Jimena Monteverde se emocionó hasta

Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

La tajante opinión de Agustín Rada sobre los therians: “Son gente que tiene un quilombo”

El impactante look blanco y negro de Mirtha Legrand en su último programa con 98 años

Chayanne llegó a la Argentina: cuánto tiempo se quedará y el hobby que eligió para su estadía

Evangelina Anderson celebró el cumpleaños de su hija y compartió recuerdos de su infancia: travesuras, bailes y risas

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador incorpora sistemas modernos

El Salvador incorpora sistemas modernos de puentes atirantados en infraestructura vial

Todo lo que revela “Cumbres borrascosas” sobre la obsesión de Hollywood por reciclar historias clásicas

Al menos un muerto y 15 heridos en un ataque terrorista al oeste de Ucrania

Cómo la NASA ayudó a que las tortugas gigantes volvieran a su hábitat natural en las Islas Galápagos

Así era el “cocodrilo galgo”, el reptil que corría en tierra firme hace 215 millones de años