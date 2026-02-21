Teleshow

María Becerra sorprendió al contar qué animal sería si fuera una therian

La cantante argentina habló sobre el fenómeno que pone en jaque la autopercepción e invita a identificarse con diversos seres vivos

Guardar
María Becerra contó qué animal sería si fuera una therian

En las últimas horas, María Becerra causó sensación en Miami durante la celebración de los premios Lo Nuestro. La joven realizó una entrada que llamó la atención de sus seguidores cuando llegó acompañada por sus alter ego, los cuales describe en su disco Quimera. Como si fuera poco, durante su paso por la alfombra roja, la cantante fue consultada por el fenómeno de los therians.

“Si en algún momento fueras a ser un therian, ¿qué especie sería?”, le preguntó una periodista de Uforia. Lejos de pensarlo mucho, la oriunda de Quilmes respondió rápidamente: “A ver, si yo fuera un therian me gustaría ser un delfín. Un therian acuático. Pero sabés por qué me encantan, porque los delfines son malditos. Dicen que son así. Son mala gente, se hacen bullying, pelean. Me gusta. Además nunca duermen, tienen un cerebro que durante la noche se les duerme la mitad. No sé si cierran un ojito, y después se les duerme la otra mitad. No duermen nunca realmente”.

Sin embargo el tema no terminó ahí. Horas después, en una entrevista con el programa Enrique Santos, María volvió a ser consultada por esta temática. “Explícame qué es lo que está pasando con este movimiento en Argentina de los animales”, le preguntó el conductor para introducir el tema. Al comienzo, la joven reaccionó con una sonrisa y expresó: “Me parece espectacular. Somos el mejor país del mundo, viejo”.

María Becerra opinó sobre el fenómeno de los therians

Durante la charla, los panelistas le comentaron a Becerra que los therians también podían morder. “¿Cómo que muerden? Imaginate vivir en Alemania, en Italia y perderte estas cosas, loco. Estas cosas pasan en Latinoamérica nomás, es un espectáculo. Primero, nada. Se me hace algo muy gracioso. A la vez siento que como que son gente que no está lastimando a nadie, ¿viste? Como que están ahí en su parada. Como típica comunidad, no sé, cuando estaban los emos, los floggers. Como que se juntaban y en los parques y hacían lo suyo y qué sé yo”, fue la respuesta de la intérprete de “Corazón vacío”.

Para cerrar, María comentó cuál es su mayor miedo respecto de este nuevo fenómeno y cómo puede afectar a la sociedad: “He visto videos de veterinarios que dicen tipo: “Che, hoy vino una persona...”. Lo único que me da un poco de miedo de esta situación, es que se lave mucho el concepto de que alguien se identifica con algo. Porque vivimos en una comunidad y en un mundo, gracias a Dios, donde es válido que haya gente que se identifica como varón, como mujer, etcétera, y que de repente el concepto de “me identifico como una moto”, como que es una joda de repente, ¿viste? Eso es lo único que me preocupa, ¿viste? Que se lave mucho todo eso”.

María Becerra habló sobre el
María Becerra habló sobre el fenómeno de los therians y contó cuál es su mayor miedo respecto a este tendencia

El fenómeno de los therians, personas que se autoperciben como animales, generó inquietud en distintos puntos del país. El tema implica interrogantes sobre salud mental y sobre cómo las familias y profesionales pueden acompañar a quienes transitan este proceso. En una entrevista exclusiva con Infobae en vivo Al Mediodía, la psicóloga Florencia Rodríguez analizó las características del fenómeno y señaló la necesidad de un abordaje sin prejuzgar.

“Se sabe poco sobre los therians y por eso genera tanta controversia”, advirtió Rodríguez en diálogo con el equipo de Infobae en Vivo. Según la especialista, resulta complejo comprender la vivencia: “Es difícil, porque los therians tienen una manera de ser y de percibir el mundo: es como sacarte tus lentes para ponerte los de ellos y tratar de entender cómo miran y cómo sienten la realidad”.

La experta marcó una diferencia clara entre la autopercepción animal y otras expresiones culturales: “La diferencia con los therians es que precisamente tienen dificultades en la construcción de la identidad y buscan referentes que no son humanos, y eso es lo que más ruido genera”. Este “buscar referentes que no son humanos” es uno de los puntos clave que, según la entrevistada, separa el fenómeno de otras tendencias adolescentes o tribus urbanas.

Temas Relacionados

Maria BecerraTherians

Últimas Noticias

El Indio Solari se mostró nuevamente en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

El cantante reapareció en redes sociales luego de que se generara preocupación por su salud

El Indio Solari se mostró

El exabrupto de Moria Casán contra Roberto Castillo en medio de su conflicto Cinthia Fernández: “Bragueta talle princesa”

La One reaccionó a las declaraciones del abogado al aire de Intrusos e inició un nuevo capítulo en la polémica

El exabrupto de Moria Casán

Quiénes son Milán y Capri, el dúo musical que creó “Mar de Ajó”, uno de los hits del verano

En su paso por Infobae a la Tarde, los artistas relataron cómo crearon el tema que se transformó en tendencia y hablaron de sus proyectos a futuro

Quiénes son Milán y Capri,

El íntimo festejo de Reina Reech junto a su familia para celebrar sus 68 años: el saludo de Juana Repetto

La actriz, que cumplió un nuevo año de vida, mostró el detrás de escena y la diversión que tuvo junto a su hija y sus tres nietos

El íntimo festejo de Reina

A días de anunciar la llegada de su nieto número 21, Las Trillizas de Oro confirmaron el 22: “El cuento de nunca acabar”

El humor espontáneo y la complicidad familiar saltan a la vista en redes, mientras seguidores y amigos acompañan la expansión continua de una de las familias más queridas del espectáculo

A días de anunciar la
DEPORTES
Una promesa insólita, un video

Una promesa insólita, un video que se volvió viral y un arrepentimiento inesperado: la historia del hincha del Manchester United que apostó su pelo

En un clásico deslucido, Boca Juniors y Racing empataron sin goles en la Bombonera por la 6ª fecha del Torneo Apertura

Cómo quedó Boca Juniors en la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la igualdad con Racing: la agenda completa de partidos

Tras dirigir su último partido en Estudiantes, Eduardo Domínguez habló sobre su sorpresiva salida: “Siento que nos tenemos que soltar la mano”

Tomás Etcheverry celebró su triunfo número 100 y se clasificó a las semifinales del ATP 500 de Río

TELESHOW
El Indio Solari se mostró

El Indio Solari se mostró nuevamente en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

El exabrupto de Moria Casán contra Roberto Castillo en medio de su conflicto Cinthia Fernández: “Bragueta talle princesa”

Quiénes son Milán y Capri, el dúo musical que creó “Mar de Ajó”, uno de los hits del verano

El íntimo festejo de Reina Reech junto a su familia para celebrar sus 68 años: el saludo de Juana Repetto

A días de anunciar la llegada de su nieto número 21, Las Trillizas de Oro confirmaron el 22: “El cuento de nunca acabar”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 876 mil estudiantes

Más de 876 mil estudiantes regresarán a clases en Panamá desde el 2 de marzo

Las empresas en El Salvador adoptan inteligencia artificial en procesos de contratación y gestión

Sacerdote en Panamá advierte que traslado de jóvenes a hogar en Chitré “abre otro problema”

De ícono turístico a emergencia hídrica: así es Knysna, la ciudad africana que teme el “día cero”

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán