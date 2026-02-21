María Becerra sorprendió al contar qué animal sería si fuera una therian

María Becerra contó qué animal sería si fuera una therian

En las últimas horas, María Becerra causó sensación en Miami durante la celebración de los premios Lo Nuestro. La joven realizó una entrada que llamó la atención de sus seguidores cuando llegó acompañada por sus alter ego, los cuales describe en su disco Quimera. Como si fuera poco, durante su paso por la alfombra roja, la cantante fue consultada por el fenómeno de los therians.

“Si en algún momento fueras a ser un therian, ¿qué especie sería?”, le preguntó una periodista de Uforia. Lejos de pensarlo mucho, la oriunda de Quilmes respondió rápidamente: “A ver, si yo fuera un therian me gustaría ser un delfín. Un therian acuático. Pero sabés por qué me encantan, porque los delfines son malditos. Dicen que son así. Son mala gente, se hacen bullying, pelean. Me gusta. Además nunca duermen, tienen un cerebro que durante la noche se les duerme la mitad. No sé si cierran un ojito, y después se les duerme la otra mitad. No duermen nunca realmente”.

Sin embargo el tema no terminó ahí. Horas después, en una entrevista con el programa Enrique Santos, María volvió a ser consultada por esta temática. “Explícame qué es lo que está pasando con este movimiento en Argentina de los animales”, le preguntó el conductor para introducir el tema. Al comienzo, la joven reaccionó con una sonrisa y expresó: “Me parece espectacular. Somos el mejor país del mundo, viejo”.

Durante la charla, los panelistas le comentaron a Becerra que los therians también podían morder. “¿Cómo que muerden? Imaginate vivir en Alemania, en Italia y perderte estas cosas, loco. Estas cosas pasan en Latinoamérica nomás, es un espectáculo. Primero, nada. Se me hace algo muy gracioso. A la vez siento que como que son gente que no está lastimando a nadie, ¿viste? Como que están ahí en su parada. Como típica comunidad, no sé, cuando estaban los emos, los floggers. Como que se juntaban y en los parques y hacían lo suyo y qué sé yo”, fue la respuesta de la intérprete de “Corazón vacío”.

Para cerrar, María comentó cuál es su mayor miedo respecto de este nuevo fenómeno y cómo puede afectar a la sociedad: “He visto videos de veterinarios que dicen tipo: “Che, hoy vino una persona...”. Lo único que me da un poco de miedo de esta situación, es que se lave mucho el concepto de que alguien se identifica con algo. Porque vivimos en una comunidad y en un mundo, gracias a Dios, donde es válido que haya gente que se identifica como varón, como mujer, etcétera, y que de repente el concepto de “me identifico como una moto”, como que es una joda de repente, ¿viste? Eso es lo único que me preocupa, ¿viste? Que se lave mucho todo eso”.

El fenómeno de los therians, personas que se autoperciben como animales, generó inquietud en distintos puntos del país. El tema implica interrogantes sobre salud mental y sobre cómo las familias y profesionales pueden acompañar a quienes transitan este proceso. En una entrevista exclusiva con Infobae en vivo Al Mediodía, la psicóloga Florencia Rodríguez analizó las características del fenómeno y señaló la necesidad de un abordaje sin prejuzgar.

“Se sabe poco sobre los therians y por eso genera tanta controversia”, advirtió Rodríguez en diálogo con el equipo de Infobae en Vivo. Según la especialista, resulta complejo comprender la vivencia: “Es difícil, porque los therians tienen una manera de ser y de percibir el mundo: es como sacarte tus lentes para ponerte los de ellos y tratar de entender cómo miran y cómo sienten la realidad”.

La experta marcó una diferencia clara entre la autopercepción animal y otras expresiones culturales: “La diferencia con los therians es que precisamente tienen dificultades en la construcción de la identidad y buscan referentes que no son humanos, y eso es lo que más ruido genera”. Este “buscar referentes que no son humanos” es uno de los puntos clave que, según la entrevistada, separa el fenómeno de otras tendencias adolescentes o tribus urbanas.