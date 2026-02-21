Teleshow

Lourdes Fernández cumplió su sueño de cantar junto a Fabiana Cantilo y mostró el detrás de escena: “No puedo creerlo”

Las cantantes compartieron las tablas en el teatro de Morón y emocionaron al público con su versión de “Tu enfermedad”

La cantante Lowrdes Fernández en uno de los días más emocionantes de su carrera (Video: Instagram)

En las últimas horas, Lowrdez Fernández vivió un momento que quedará grabado para siempre en su memoria y en la de sus seguidores: tuvo la posibilidad de cumplir uno de sus mayores sueños profesionales, subiendo al escenario junto a Fabiana Cantilo. La oportunidad de compartir una canción con una de las voces más icónicas del rock argentino fue para la artista mucho más que una invitación artística: fue la consagración de años de admiración, inspiración y deseo. La noche, teñida de emoción y complicidad, culminó con una ovación y la confirmación de que en la música, a veces, los sueños sí se cumplen.

Este encuentro se dio luego del vivo que hicieron juntas días atrás de la denuncia de violencia contra la expareja de Fernández. Desde el inicio de la jornada, Lowrdez compartió con sus seguidores la ansiedad y la alegría que sentía ante el encuentro con Fabiana Cantilo. Mientras se dirigía al teatro, publicó un video en donde, visiblemente movilizada, escribió: “Yendo @fabitacontenta. Hoy mi sueño es real”. La honestidad y la vulnerabilidad de sus palabras quedaron plasmadas en cada registro previo al show. Al llegar al teatro, no pudo ocultar la emoción del contexto y lanzó entre risas: “¡Este teatro es increíble! ¡Ey! Este teatro es mi jurisdicción, Morón”, asumiendo tanto los nervios como el privilegio de estar en ese escenario.

En la previa, el nerviosismo se mezcló con la incredulidad y la felicidad. “Chicos, estoy toda cagada en las patas. O sea, voy a cantar como Fabiana Cantilo, ¿entendés lo que te digo? ¡No puedo creerlo! Increíble, no puedo creerlo. ¡Ay, mi sueño es real!”, confesó en un video que compartió con sus seguidores, mostrando la transparencia y espontaneidad que la caracterizan. El backstage se convirtió en un espacio de confesiones, abrazos y bromas, que anticipaban la fuerza del momento a punto de vivirse.

Las mujeres cantaron "Tu enfermedad", de Andrés Calamaro

El instante previo a salir al escenario juntas fue tan genuino como emotivo. Fabiana Cantilo, con la calidez y el desparpajo que la definen, se acercó a Lowrdez y le dijo: “Ahí voy! Me bajo para que me abrace, porque-- ah, mirá, dime, ¿que vos venís ahora?” y Lowrdez respondió con un simple “Sí”. Cantilo, entre aplausos y risas, sumó: “Esperá, esperá. Pucha, mami, ella piensa que nadie la quiere, esa loca. Ahí sí ves. Una mujer hermosa, ay, Dios mío!”. El intercambio, repleto de cariño y admiración mutua, anticipó la energía que invadió el escenario minutos después.

El show alcanzó su punto más alto cuando ambas interpretaron “Mi enfermedad”. La elección del tema no fue casual: se trata de una de las canciones más emblemáticas del rock nacional, interpretada magistralmente por Cantilo y convertida en himno para varias generaciones. La voz de Lowrdez, sumada a la impronta de Fabiana, logró una fusión perfecta, generando una ovación unánime y un recuerdo imborrable para todos los presentes. En el video que compartió en sus redes, Lowrdez expresó: “Canté con @fabitacontenta. Otro sueño cumplido. Gracias Fabi por tu generosidad. Te amo”.

Al bajar del escenario, la emoción todavía la desbordaba. “No puedo creerlo, otro sueño más”, escribió, resumiendo en pocas palabras la magnitud de lo vivido. El posteo fue acompañado por la repercusión inmediata de seguidores y colegas, que celebraron junto a ella la concreción de un deseo largamente acariciado.

El registro audiovisual del show y los momentos previos transmitieron no solo el talento y la energía de ambas artistas, sino también el valor de la generosidad y la sororidad en la música. Fabiana Cantilo, al invitar a Lowrdez a compartir el escenario, reafirmó su lugar como referente y mentora para nuevas voces del rock y el pop argentino. La complicidad, la admiración y la alegría fueron el hilo conductor de una noche que, lejos de ser una simple colaboración, se transformó en un verdadero acto de celebración colectiva.

