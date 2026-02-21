Teleshow

El elenco de MasterChef celebró el cierre de temporada con una fiesta y la palabra de Wanda Nara: “Los amo”

La velada, en la noche previa a la semifinal, reunió a los protagonistas principales del programa más visto de la televisión argentina en un pub de Palermo. El encuentro entre Eva Anderson e Ian Lucas y todas las fotos

Guardar
El discurso de agradecimiento de Wanda Nara a sus compañeros en la fiesta de MasterChef Celebrity

El barrio de Palermo fue escenario de la celebración por el cierre de temporada de MasterChef Celebrity. En una noche animada por música electrónica y buen ánimo, el elenco completo se reunió bajo el liderazgo de Wanda Nara, quien ofreció un mensaje especial al equipo, los participantes y sus familias en vísperas de la grabación de la final.

El evento en el pub La Mala reunió figuras tanto del elenco como de la producción y familiares de los protagonistas. Entre los asistentes destacados estuvo la madre de la conductora, Nora Colosimo, la abogada Ana Rosenfeld y Martín Migueles. La lista de invitados incluyó también a los participantes Ian Lucas, Evangelina Anderson, Sofía Gonet, Marixa Balli, Esther Goris, Sofía Martínez y el jurado Damián Betular. También hubo muchas parejas: el exjugador El Turco Husain junto a Romina Ansaldo, Miguel Ángel Rodríguez con Marcela Gargano, Emilia Attias con Guillermo Freire, así como el jurado Donato De Santis acompañado por Micaela Paglayán; entretanto, Andy Chango eligió asistir junto a su hija, Martina.

La llegada de Wanda Nara
La llegada de Wanda Nara junto a Martín Migueles (RSFotos)
Wanda reafirmó su relación con
Wanda reafirmó su relación con Migueles (RSFotos)
Marixa Balli y Evangelina Anderson,
Marixa Balli y Evangelina Anderson, protagonistas de la noche (RSFotos)
Sofía Martínez, en la fiesta
Sofía Martínez, en la fiesta de MasterChef (RSFotos)
El saludo de Wanda con
El saludo de Wanda con Nora Colosimo, su mamá (RSFotos)

En un ambiente de camaradería, donde los participante posaron con un palo de amasar, el principal momento de la noche llegó con el discurso de Wanda Nara. Abrió agradeciendo al equipo y subrayando el compromiso colectivo: “Algunos nos conocemos de otra edición y fui muy feliz de volver a compartir con ustedes este año increíble de trabajo”. Destacó el esfuerzo general al afirmar: “La verdad que sin todos ustedes sería imposible hacer el programón que hicimos este año. Eh, nada, son compañeros increíbles, los amo”.

La conductora bromeó con el público sobre el horario: “Ojalá que muy pronto nos volvamos a juntar para hacer una nueva temporada de MasterChef. Los quiero. Y todos a dormir, no quiero gente borracha, que mañana grabamos”. A cada palabra de la conductora, los participantes respondieron con ovaciones, mientras Nara recalcaba el mérito colectivo: “Porque todos laburamos un montón para hacer un gran programa y es mérito de cada uno de ustedes”.

Susana Roccasalvo, elegante en la
Susana Roccasalvo, elegante en la fiesta de MasterChef (RSFotos)
El jurado Donato De Santis
El jurado Donato De Santis acompañado por Micaela Paglayán (RSFotos)
Emilia Attias fue con su
Emilia Attias fue con su pareja, Guillermo Freire (RSFotos)

El mensaje concluyó con palabras de agradecimiento personal: “Chicos, gracias, la verdad que estoy muy bien acompañada. Les vuelvo a decir que cada uno de ustedes son personas imprescindibles para poder lograr lo que hicimos. Besos y buenas noches. ¡Los amo!”.

Tres momentos de la interacción
Tres momentos de la interacción entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, que no parar de generar especulaciones sobre su relación (RSFotos)

Uno de los cruces más comentados de la noche fue el encuentro entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Su interacción frente a los cronistas de los canales que cubrieron el evento, incluyó gestos de complicidad y elogios; Ian Lucas expresó: “Es hermosa Eva”. El comentario no pasó inadvertido, sumando especulaciones sobre una posible relación fuera del set, especialmente tras la coincidencia de ambos durante San Valentín. El rumor se instaló cuando Evangelina compartió en sus redes sociales un video haciendo un asado pese a su vegetarianismo y con un tema de Bad Bunny de fondo.“¡Aprovechá que estoy soltero!”,se escucha cantar al puertorriqueño, mientras que en el zócalo del video se lee “Te hago el asado y todo”.

En este marco, Paula Varela salió al ruedo con una serie de revelaciones que dejaron a sus seguidores con la boca abierta.“¡Que rápido llega la data! ¡Es así! Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir”, escribió en su cuenta de la red social X la periodista.

Damián Betular, uno de los
Damián Betular, uno de los jurados presentes (RSFotos)
Sofía Gonet, La Reini, aportó
Sofía Gonet, La Reini, aportó su presencia (RSFotos)
Miguel Ángel Rodríguez asistió con
Miguel Ángel Rodríguez asistió con Marcela Gargano(RSFotos)
Andy Chango fue acompañado por
Andy Chango fue acompañado por su hija Martina (RSFotos)

El cierre de temporada no solo reunió a competidores y figuras icónicas, sino también a sus parejas y familiares, reafirmando la dimensión personal del certamen. Las conexiones y la calidez entre los presentes fueron evidentes en cada saludo y conversación a lo largo de la noche.

El encuentro finalizó con un ambiente de celebración y la expectativa puesta en la próxima final, que se grabará hoy, sábado 21 de febrero, reconociendo el aporte de cada integrante al éxito de una temporada definida por la colaboración y la pasión por la gastronomía televisiva.

El Turco Husain junto a
El Turco Husain junto a Romina Ansaldo (RSFotos)
La actriz Esther Goris, de
La actriz Esther Goris, de breve pero estruendoso paso por el reality (RSFotos)
El estilista Kennys Palacios (RSFotos)
El estilista Kennys Palacios (RSFotos)
La abogada Ana Rosenfeld (RSFotos)
La abogada Ana Rosenfeld (RSFotos)

Fotos: RS Fotos

Temas Relacionados

Masterchef CelebrityWanda NaraReality de cocinaEvangelina AndersonIan Lucas

Últimas Noticias

Nicki Nicole transformó el Teatro Colón en un viaje íntimo y sinfónico: “Les quiero desear jazmines a todos”

La artista rosarina sorprendió al reinventar sus éxitos en versión orquestal junto a más de 70 músicos, emocionando al público con una puesta poderosa y colaboraciones inolvidables en el escenario más emblemático de Argentina

Nicki Nicole transformó el Teatro

Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

El regreso de la banda colombiana al país genera furor en redes sociales y promete una gira inolvidable. El lado menos visible de la fama, cómo enfrentan y resuelven sus conflictos, y el desafío más grande de todos: seguir eligiéndose después de 14 años juntos

Morat y su secreto para

Beto Casella tras su regreso a la tele con BTV: “Hay relaciones inquebrantables, que no dependen del canal o del programa”

El presentador cumplió una semana con su nuevo ciclo en América TV y habló con Teleshow: su balance, una propuesta aggiornada, las relaciones humanas que tejió y su intuición: “la gente dice ‘vamos a ver a Casella’, y eso se traslada de un canal al otro”

Beto Casella tras su regreso

Matías Santoianni, entre la emoción y la gratitud: “Nosotros no somos una primera necesidad, la gente quiere comer”

Tras dos años alejado de los medios, el actor volvió a los escenarios gracias a un llamado de Nico Vázquez. Un presente donde el teatro y la vida laten juntos

Matías Santoianni, entre la emoción

Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: “Bienvenido Vito a nuestra vida”

La humorista compartió en redes sociales la emoción que atravesó y la tarde que disfrutó en su hogar

Malena Guinzburg presentó al nuevo
DEPORTES
Sorpresa en el fútbol argentino:

Sorpresa en el fútbol argentino: Rosario Central anunció el regreso de Marco Ruben a más de 1 año de su retiro

Tras la pretemporada, Franco Colapinto se prepara para su debut en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

Con la expectativa puesta sobre la presencia de Messi, el Inter Miami iniciará su defensa del título en la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Nicki Nicole transformó el Teatro

Nicki Nicole transformó el Teatro Colón en un viaje íntimo y sinfónico: “Les quiero desear jazmines a todos”

Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

Beto Casella tras su regreso a la tele con BTV: “Hay relaciones inquebrantables, que no dependen del canal o del programa”

Matías Santoianni, entre la emoción y la gratitud: “Nosotros no somos una primera necesidad, la gente quiere comer”

Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: “Bienvenido Vito a nuestra vida”

INFOBAE AMÉRICA

Irán eleva la tensión con

Irán eleva la tensión con EEUU: el régimen probó un nuevo misil de largo alcance en el Estrecho de Ormuz

Las instituciones del sistema judicial refuerzan la capacitación continua con nuevas iniciativas en El Salvador

Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial “segura, fiable y sólida” durante una cumbre global en India

Japón afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de EEUU contra los aranceles de Trump no afectará las inversiones en el país

Tierras raras y soberanía: Lula mira a India mientras crece el desafío global sobre los minerales estratégicos