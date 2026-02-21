El elenco de MasterChef celebró el cierre de temporada con una fiesta y la palabra de Wanda Nara: “Los amo”

El discurso de agradecimiento de Wanda Nara a sus compañeros en la fiesta de MasterChef Celebrity

El barrio de Palermo fue escenario de la celebración por el cierre de temporada de MasterChef Celebrity. En una noche animada por música electrónica y buen ánimo, el elenco completo se reunió bajo el liderazgo de Wanda Nara, quien ofreció un mensaje especial al equipo, los participantes y sus familias en vísperas de la grabación de la final.

El evento en el pub La Mala reunió figuras tanto del elenco como de la producción y familiares de los protagonistas. Entre los asistentes destacados estuvo la madre de la conductora, Nora Colosimo, la abogada Ana Rosenfeld y Martín Migueles. La lista de invitados incluyó también a los participantes Ian Lucas, Evangelina Anderson, Sofía Gonet, Marixa Balli, Esther Goris, Sofía Martínez y el jurado Damián Betular. También hubo muchas parejas: el exjugador El Turco Husain junto a Romina Ansaldo, Miguel Ángel Rodríguez con Marcela Gargano, Emilia Attias con Guillermo Freire, así como el jurado Donato De Santis acompañado por Micaela Paglayán; entretanto, Andy Chango eligió asistir junto a su hija, Martina.

La llegada de Wanda Nara junto a Martín Migueles (RSFotos)

Wanda reafirmó su relación con Migueles (RSFotos)

Marixa Balli y Evangelina Anderson, protagonistas de la noche (RSFotos)

Sofía Martínez, en la fiesta de MasterChef (RSFotos)

El saludo de Wanda con Nora Colosimo, su mamá (RSFotos)

En un ambiente de camaradería, donde los participante posaron con un palo de amasar, el principal momento de la noche llegó con el discurso de Wanda Nara. Abrió agradeciendo al equipo y subrayando el compromiso colectivo: “Algunos nos conocemos de otra edición y fui muy feliz de volver a compartir con ustedes este año increíble de trabajo”. Destacó el esfuerzo general al afirmar: “La verdad que sin todos ustedes sería imposible hacer el programón que hicimos este año. Eh, nada, son compañeros increíbles, los amo”.

La conductora bromeó con el público sobre el horario: “Ojalá que muy pronto nos volvamos a juntar para hacer una nueva temporada de MasterChef. Los quiero. Y todos a dormir, no quiero gente borracha, que mañana grabamos”. A cada palabra de la conductora, los participantes respondieron con ovaciones, mientras Nara recalcaba el mérito colectivo: “Porque todos laburamos un montón para hacer un gran programa y es mérito de cada uno de ustedes”.

Susana Roccasalvo, elegante en la fiesta de MasterChef (RSFotos)

El jurado Donato De Santis acompañado por Micaela Paglayán (RSFotos)

Emilia Attias fue con su pareja, Guillermo Freire (RSFotos)

El mensaje concluyó con palabras de agradecimiento personal: “Chicos, gracias, la verdad que estoy muy bien acompañada. Les vuelvo a decir que cada uno de ustedes son personas imprescindibles para poder lograr lo que hicimos. Besos y buenas noches. ¡Los amo!”.

Tres momentos de la interacción entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, que no parar de generar especulaciones sobre su relación (RSFotos)

Uno de los cruces más comentados de la noche fue el encuentro entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Su interacción frente a los cronistas de los canales que cubrieron el evento, incluyó gestos de complicidad y elogios; Ian Lucas expresó: “Es hermosa Eva”. El comentario no pasó inadvertido, sumando especulaciones sobre una posible relación fuera del set, especialmente tras la coincidencia de ambos durante San Valentín. El rumor se instaló cuando Evangelina compartió en sus redes sociales un video haciendo un asado pese a su vegetarianismo y con un tema de Bad Bunny de fondo.“¡Aprovechá que estoy soltero!”,se escucha cantar al puertorriqueño, mientras que en el zócalo del video se lee “Te hago el asado y todo”.

En este marco, Paula Varela salió al ruedo con una serie de revelaciones que dejaron a sus seguidores con la boca abierta.“¡Que rápido llega la data! ¡Es así! Llegó con el Turco a la casa de Ian, los vieron entrar y salir”, escribió en su cuenta de la red social X la periodista.

Damián Betular, uno de los jurados presentes (RSFotos)

Sofía Gonet, La Reini, aportó su presencia (RSFotos)

Miguel Ángel Rodríguez asistió con Marcela Gargano(RSFotos)

Andy Chango fue acompañado por su hija Martina (RSFotos)

El cierre de temporada no solo reunió a competidores y figuras icónicas, sino también a sus parejas y familiares, reafirmando la dimensión personal del certamen. Las conexiones y la calidez entre los presentes fueron evidentes en cada saludo y conversación a lo largo de la noche.

El encuentro finalizó con un ambiente de celebración y la expectativa puesta en la próxima final, que se grabará hoy, sábado 21 de febrero, reconociendo el aporte de cada integrante al éxito de una temporada definida por la colaboración y la pasión por la gastronomía televisiva.

El Turco Husain junto a Romina Ansaldo (RSFotos)

La actriz Esther Goris, de breve pero estruendoso paso por el reality (RSFotos)

El estilista Kennys Palacios (RSFotos)

La abogada Ana Rosenfeld (RSFotos)

Fotos: RS Fotos