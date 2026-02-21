De Felipe Fort a Fede Bal y Evelyn Botto: las figuras que asistieron al show de Nicki Nicole en el Teatro Colón

Felipe Fort llamó la atención con su look elegante y moderno, sin camisa ni remera, apostando por accesorios llamativos y peinado con raya al medio (RSFOTOS)

Después de la angustia inicial por tener que reprogramar su show por el paro general, Nicki Nicole disfrutó este viernes de una de las veladas más anheladas de su vida. La rosarina se presentó en el Teatro Colón en un show sinfónico que repasó sus mayores hits y contó con grandes invitados como Milo J y Cazzu. Además, diversas figuras del espectáculo dijeron presente, mostrando su fanatismo por la intérprete de “Wapo traketero”.

Horas antes de que comience el show, mientras la expectativa se sentía en el ambiente, distintas celebridades arribaron al Teatro Colón para ocupar sus asientos. Entre ellos, uno de los primeros en llegar fue Felipe Fort. El joven empresario posó ante las cámaras con un traje oscuro compuesto por un saco negro de corte clásico y pantalón a juego, ambos de textura lisa y caída holgada. Debajo del saco, no utiliza camisa ni remera, dejando el torso parcialmente descubierto y exhibiendo un collar plateado con una cruz. Completa el look con unos lentes de sol circulares de color azul y zapatillas negras de suela gruesa. Lleva un bolso negro cruzado sobre el hombro izquierdo. Su pelo era corto y peinado con raya al medio.

Luego fue el turno de Tiago PZK. El cantante mostró toda su elegancia con un traje negro compuesto por saco y pantalón, con la particularidad de que el saco presenta un diseño cubierto de pequeños apliques plateados que generan un efecto brillante en toda la prenda. Lleva una camisa negra y una corbata del mismo color, lo que refuerza la monocromía del conjunto. Al momento de posar, el joven eligió cruzar sus manos al frente. Completó el atuendo con zapatos negros de cuero de punta redondeada y lentes de armazón transparente y luce un peinado corto y prolijo.

Otra de las que pasó por la alfombra roja fue Tuli Acosta. La cantante lucía un vestido negro de tirantes con detalles en blanco, ajustado al cuerpo y con un amplio volante en la parte inferior. El vestido deja los hombros al descubierto y tiene tirantes delgados, uno de ellos en color blanco. Luce el cabello suelto, con ondas y mechones en tonos rojizos y rubios que enmarcan el rostro. Para este look, la artista eligió un pequeño bolso de mano de color dorado y sandalias negras de tacón.

Fue entonces cuando llegó una de las parejas del momento, Fede Bal y Evelyn Botto. El actor destacaba con un traje de color beige claro con saco de corte clásico y pantalón recto, acompañado de una remera blanca de algodón de cuello redondo que aporta un contraste informal al conjunto. Completa el look con zapatos marrones de cuero y lleva el cabello corto y peinado hacia un costado, junto con barba prolija.

Por su parte, la influencer se robó las miradas con un conjunto sastre en tono blanco compuesto por saco amplio, pantalón holgado y chaleco con botones. El saco presenta un detalle bordado en la bocamanga izquierda. Lleva una blusa escotada debajo del chaleco y combina el conjunto con zapatos de tacón azul oscuro, apenas visibles bajo el pantalón. Luce el pelo largo recogido en una coleta alta y utiliza gafas de sol oscuras de gran tamaño. Sus uñas están pintadas de verde claro.

En un tono similar, Sofía Martínez también eligió un traje sastre para esta ocasión. La periodista brilló con un look de color negro compuesto por un saco cruzado de solapa amplia y pantalón de corte ancho que llega hasta el suelo. El saco tiene cierre de doble botón y bolsillos laterales con solapa. Su pelo, liso y de tono rubio oscuro, caía sobre los hombros. El maquillaje era discreto y no lleva accesorios visibles.

El productor Nico Cotton también dijo presente. El músico llevaba una camisa de manga larga de color gris oscuro, confeccionada en un tejido liso y de caída amplia, con el cuello clásico abotonado y el dobladillo suelto. Combinaba la prenda superior con un pantalón holgado de tono negro, de corte recto y pinzas visibles, lo que aporta volumen a la silueta. Completaba el conjunto con zapatos negros de charol, de punta redondeada y acabado brillante.

En otra línea, Grego Rossello llegó a la alfombra roja con un look más informal. El influencer llevaba una camisa blanca de algodón con las mangas arremangadas hasta los codos y el cuello ligeramente abierto. Combina la camisa con pantalón negro de vestir de corte recto y zapatos negros de cuero. El atuendo era sencillo y de líneas clásicas.

Por su parte, al momento del show. Nicki Nicole deslumbró con dos looks diseñados especialmente para la ocasión. Durante la primera mitad del espectáculo, la rosarina destacó con un traje negro profundo, el cual evocó el misterio y la sofisticación propia de la noche porteña. Mientras, en la segunda mitad, la artista optó por un traje en blanco hueso, el mismo buscó armonía con la majestuosidad y la luz de la sala.

