Quiénes son Milán y Capri, el dúo musical que creó “Mar de Ajó”, uno de los hits del verano

El dúo musical argentino activo en el género urbano, conocido por temas como "Mar de Ajó"

Entre el calor y la playa, cientos de temas buscan conquistar los oídos de la gente para transformarse en el tema del verano. En los últimos años, Luck Ra supo tomar ese lugar con canciones como “La morocha” y luego con la Bzrp Music Sessions #61. Así las cosas, en las últimas semanas, Milán y Capri causaron impacto en la escena con su tema “Mar de Ajó”. Este viernes, el dúo pasó por Infobae en Vivo y contó detalles de su trabajo.

“Me fui a Mar de Ajó y no hay una jo...están todas en Pinamar. ¿Dónde están las rubias? Si a vos te gustan rubias tenés que ir a Mar de Ajó”, comienzan cantando los jóvenes en su tema, el cual ya superó las 500.000 reproducciones en plataformas. Con su estilo propio, los jóvenes fueron recibidos por Manu Jove en Infobae A La Tarde, donde se presentaron: “Somos Milán (27) y Capri (26), hacemos música, humor, somos de la Patagonia”.

Para continuar con la entrevista, el conductor destacó: “En algún momento los comparamos con la producción con aquel hit del verano, Clavo que te clavo la sombrilla. Este tema sonaba hasta en los boliches. Me lo comparaban con los que ustedes hicieron este verano con un tema que me interpela, porque es mi ciudad veraniega preferida. Mis papás están en este momento en ese lugar. Siguen este programa desde Mar de Ajó, quiero mucho a la ciudad porque pasé muchos veranos ahí”.

El dúo musical habló de las repercusiones de su tena

Fue entonces cuando los jóvenes comenzaron a explicar la creación de su hit y Milán reveló: “Nunca fuimos a Mar de Ajó. Escuchábamos mucho hablar de Pinamar y dijimos: “Che, ¿y Mar de Ajó, Mar del Tuyú, San Clemente?”. A su lado, Capri agregó: “Ese video lo hicimos en dos horas. Es una cuestión, una onda de internet, de estar tanto tiempo, además de hacer música somos creadores de contenido, la movida es que siempre estamos vinculados a la movida de internet. Yo creo que todo lo que hicimos está inspirado en internet. Yo crecí mucho en internet y de por sí hicimos un tema de Mar de Ajó sin ir a la costa, nunca vacacioné en la costa. Yo en Mar del Plata estuve máximo dos días en un viaje de egresados. Todo ahora se manejan en referencias que la gente entienda, hashtag, tendencias”.

Continuando con la conversación, los panelistas les preguntaban cómo se definían. “Somos músicos, producimos, hacemos música hace mucho. Todo lo que es creación de contenido es el canal que hoy en día tenemos para que la gente nos conozca y nos escuche. Como antes eran los contactos de la discográfica, ahora son las redes”, dijo Milán.

Con la idea de resaltar la canción, Jove dijo: “Se metieron en la cabeza de mucha gente”. Aún así, a pesar de las miles de reprodicciones, Milán reconoció: “Todavía no nos llamó nadie de Mar de Ajó. Nos publicaron en un medio de la costa, Mar de Ajó es viral, la gente nos agradeció. No nos queremos encasillar mucho”. Por su parte, Capri afirmó: “Claro, en un momento seríamos los fracasados que hacen temas de Mar de Ajó, Mar del Tuyú, San Clemente, y después el año que viene nadie nos conoce”.

Milán y Capri, los artistas detrás del éxito 'Mar de Ajó', conversan en una entrevista sobre su viral canción que homenajea a la localidad argentina.

Uno de los panelistas les consultó cuál creían que era la clave de su éxito. Al cabo de unos segundos Capri explicó: “Yo creo que a la gente le llega la sátira, la comedia es algo que atraviesa todas las formas de comunicación. Lo veo mucho en las películas de superhéroe. Cuando era chico Batman era muy serio, todas sus pelis eran serias. Ahora todas las películas de Marvel que están en taquilla tienen un chiste cada segundos. El personaje está peleando con el villano que le mató a la mamá y hay un chiste. Hoy en día están pegados temas que tratan bol....”.

Para cerrar, Jove les consultó con qué artistas les gustaría colaborar. Sin dudarlo un segundo, ambos respondieron: “Con Valentino Merlo. Es una ´persona a la que queremos llegar hace mucho tiempo. El manager no nos respondió nunca más. Nosotros somos respetuosos y seguimos el paso a paso. Es auténtico, Valentino Merlo es una persona que respetamos, atraviesa cosas que no llegamos a comprender. Milo J también nos encantaría. Eminem, más de joven, nos re marcó a los dos con su forma de hacer música. Es muy violento, personal y muy gracioso. Nosotros queremos satirizar las desgracias de la vida”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube (@infobae)