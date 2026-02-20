Andrea Rincón habló después del escándalo con Milo J: “Yo no dije que está endemoniado ni poseído”

Andrea Rincón negó haber dicho que Milo J está poseído o endemoniado tras la polémica mediática por sus declaraciones (Video: Azz)

Luego de la fuerte polémica que se desató por sus declaraciones sobre Milo J y los supuestos “ritos satánicos” en recitales, Andrea Rincón volvió a referirse al tema y apuntó directamente contra los recortes mediáticos que circularon en las últimas horas. Esta vez, lo hizo en una entrevista en AZZ Stream, donde negó haber dicho que el cantante esté “endemoniado” o “poseído” y cuestionó el tratamiento que hicieron algunos medios.

“Lo que pasa es que acá hay algo que sucede, porque yo digo algo acá y después se quita”, comenzó la actriz, visiblemente molesta por la repercusión. En diálogo con el periodista, intentó marcar distancia entre lo que, según ella, expresó en la entrevista original y el título que luego se viralizó. “‘Milo J está endemoniado porque no sonríe’. Y yo te digo que hice una nota de una hora y lo que bajan es eso”, lanzó. Desde el estudio le remarcaron que la declaración había sido fuerte y que el título que circuló también lo era. “Pero fue fuerte, Andre, la declaración también. El título es fuerte, decir que él está endemoniado”, le señalaron.

La respuesta de Rincón fue tajante: “Yo no dije que está endemoniado. Eso es lo que vos decís y eso es lo que dicen los medios. Yo no dije eso”. El intercambio subió de tono cuando el periodista insistió: “¿Y qué fue lo que dijiste?”. Andrea fue categórica: “Jamás dije que él está endemoniado”. Ante la repregunta sobre si había hablado de “posesión”, volvió a negarlo: “Jamás dije que él está poseído. Buscalo. ¿Vos la leíste? ¿La leíste completa? ¿La viste completa la nota?”.

El escándalo surgió luego de que Andrea Rincón asociara a algunos recitales con supuestos ritos satánicos y rituales umbanda

Cuando la periodista admitió que solo había visto los recortes, la actriz retrucó: “Ahí está tu problema, porque vos como periodista deberías, si querés dar la información, ver la nota completa y dar la información”. La discusión dejó en evidencia el eje de su planteo: para Rincón, sus palabras fueron descontextualizadas y editadas de manera parcial, generando un impacto mayor al que, según ella, correspondía.

La polémica comenzó días atrás cuando, en una entrevista, la actriz sostuvo que algunos artistas utilizan la música como herramienta espiritual para “comprar almas” y que en ciertos recitales se realizan “ritos satánicos”. En ese contexto, mencionó a Milo J y aseguró que en uno de sus shows habría realizado un ritual umbanda. Las frases que se viralizaron fueron contundentes y generaron un fuerte rechazo en el ambiente artístico. Tras la repercusión, Rincón salió a pedir disculpas públicas y aclaró que no tuvo intención de ofender al joven músico. “Yo respeto todas las religiones. Me parece un muy buen músico, no tengo nada contra este chico. Cuando dije la palabra ‘poseído’, yo repetí algo que él dijo y después se mezcló todo”, explicó en A La Barbarossa (Telefe).

La actriz acusó a algunos medios de descontextualizar y editar sus palabras sobre Milo J en entrevistas recientes

Incluso fue más allá y expresó empatía hacia la familia del artista. “Me imagino a la madre. Si a mí se meten con mi hijo de 19 años… yo voy y te mato, y tiene toda la razón. Lo que menos quise es ofenderlo”, sostuvo. Desde el entorno de Milo J, la respuesta fue más sutil. El músico eligió no confrontar directamente, pero compartió en sus redes fragmentos de entrevistas en las que habla del mensaje optimista de su obra. Su madre, Aldana Ríos, publicó un video con imágenes del cantante sonriendo y disfrutando en distintos momentos cotidianos, en clara contraposición con la idea de que “no sonríe nunca”.

En AZZ Stream, Andrea volvió a insistir en que se sintió malinterpretada. “Tenés una nota de una hora para verla”, respondió cuando le pidieron que resumiera su declaración. La actriz dejó en claro que considera injusto que se juzgue una frase sin analizar el contexto completo. El trasfondo de sus dichos está vinculado a un proceso espiritual que Rincón viene relatando desde hace tiempo. Según contó en distintas oportunidades, atravesó una experiencia religiosa profunda que transformó su vida y la llevó a replantearse el impacto de ciertos mensajes culturales en los jóvenes. Desde esa mirada, cuestionó algunos contenidos artísticos, aunque ahora intenta desmarcarse de las expresiones más contundentes que se le atribuyeron.