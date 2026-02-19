Teleshow

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand en la previa de su cumpleaños 99

La conductora recibirá a cuatro exponentes de la actuación y la actualidad

Mirtha Legrand se prepara para festejar sus 99 años

Como cada noche de sábado, Mirtha Legrand llegará a la televisión con una nueva edición de su clásico programa y una “mesaza” con invitados cuya presencia promete captar la atención del público. La diva, símbolo de la pantalla argentina, retoma su ciclo después de pasar enero en Mar del Plata y ya tiene todo listo para el próximo envío, cuando a las 21.30, por la pantalla de El Trece, reciba a figuras de la actualidad periodística, artística y política.

La noche de Mirtha contará con la participación de cuatro nombres con fuerte presencia en la agenda mediática y cultural. Diego Sehinkman encabezará la mesa. Conocido por su labor periodística, de lunes a viernes conduce Solo una vuelta más en la señal de noticias TN, donde aborda la coyuntura política y social con entrevistas y análisis en profundidad.

Se sumará a la mesa Martín Campi Campilongo, quien actualmente lidera la obra teatral Papá por siempre, que se presenta en el teatro Liceo. Su trabajo en esa pieza teatral destaca por la interpretación y el humor, consolidando su trayectoria en la escena porteña.

Mirtha Legrand visitó la obra “Papá por Siempre”

Otra de las invitadas será Dalia Gutmann, reconocida como una de las voces precursoras del stand up en el país. Comediante, conductora y locutora, está presentando Experiencia Dalia Gutmann, un show unipersonal que explora desde el humor catártico y emocional diferentes situaciones que considera adversas, pero que transforma en material para la risa del público.

Completa la mesa Jorge Asís, escritor y analista político de vasta trayectoria. Su participación asegura una mirada aguda sobre la realidad argentina y un contrapunto intelectual que suele enriquecer la dinámica del programa.

El inicio de la temporada 2026 encuentra a la diva de vuelta en la capital, luego de haber pasado el mes de enero en Mar del Plata. Durante su estadía en la ciudad balnearia, combinó compromisos laborales con sus habituales visitas a la cartelera teatral, una rutina que sostiene hace décadas.

Ya en Buenos Aires, Legrand reanudó su agenda de trabajo y comenzó los preparativos para el próximo episodio de su histórico ciclo. El programa, que se emite los sábados por El Trece, mantiene su formato tradicional de conversación a la mesa, con énfasis en la actualidad y la pluralidad de voces.

La cocinera estuvo en el programa de manera virtual(Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Este sábado, la emisión adquiere un tono especial porque la conductora se acerca a una fecha significativa: el 23 de febrero cumplirá 99 años, lo que suma un valor simbólico a cada aparición televisiva.

Así las cosas, mientras Mirtha ultima los detalles de la próxima emisión, la situación de la cocinera Jimena Monteverde permanece en proceso de resolución. La cheff, habitual en el staff del programa, tiene pendiente definir su continuidad y el rol que ocupará en la nueva temporada.

Esta indefinición no detiene a la producción ni a Legrand, quien avanza con la organización del ciclo priorizando la presencia de invitados y la calidad de los contenidos. El equipo trabaja para que la transición se realice sin afectar la dinámica característica del programa, mientras los seguidores aguardan novedades sobre la continuidad de Monteverde.

El arranque de la temporada marca también una pausa en la clásica dupla que integran las noches de Mirtha Legrand y los almuerzos de Juana Viale. Es que como se informara previamente, la nieta de la diva se encuentra de vacaciones, lo que llevó a que los tradicionales almuerzos entren en receso temporal.

Este contexto deja el protagonismo absoluto a Legrand en la grilla de El Trece, mientras se espera la reanudación de los almuerzos y la vuelta del tándem que marca sin dudas las tardes y noches de la televisión argentina en los últimos años.

