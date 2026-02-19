La palabra de Beto Casella tras el debut de BTV: “Vamos a intentar hacer un programa con muchas cosas nuevas”

Beto Casella habló en Polémica en el Bar tras su debut en América con BTV

La expectativa se transformó en realidad cuando Beto Casella finalmente debutó en la pantalla de América TV con su nuevo ciclo, BTV. El conductor expresó su alivio y satisfacción tras el esperado estreno. “Yo quería empezar, sí, quería empezar. El 18 me parecía re lejos. Así que ahora me saqué 10 kilos”, dijo entusiasmado en una charla con el equipo de Polémica en el bar.

Durante la conversación, Beto resaltó la importancia del contacto con el público en la calle, un aspecto que definió como lo mejor que le ha sucedido en su profesión. “Lo mejor que me pasó en mi carrera, y me pasa, es la calle”, expresó el conductor, dejando ver que la cercanía con la audiencia continúa siendo un pilar fundamental en esta nueva etapa profesional. En relación a la repercusión mediática que antecedió el debut, Casella fue categórico: “Si vos me preguntás, prefería no tener esa promoción”. Esta afirmación dejó claro que, pese a la intensa exposición, su preferencia se orienta hacia un crecimiento orgánico basado en el contenido y la interacción genuina con los televidentes.

Respecto a las características de BTV, Casella anticipó que buscan ofrecer un programa que se distinga de los formatos tradicionales: “Intentamos y vamos a intentar hacer un programa con muchas cosas nuevas respecto de los últimos 20 años. Va a haber muchas más cosas”. El conductor enfatizó la intención de renovar la propuesta, apostando por recursos inéditos y contenidos diseñados para sorprender al público.

En charla con Mariano Iúidica y equipo, Beto se refirió a las primeras impresiones tras el debur

A las 22 en punto, Beto regresó a la televisión con un ciclo que marcó un quiebre después de su salida de Bendita, el programa que condujo durante casi dos décadas en El Nueve. La nueva apuesta, BTV, se estrenó en América TV e integró en su mayoría al equipo que acompañó a Casella durante su extensa trayectoria en el ciclo anterior, consolidando una identidad de grupo y continuidad profesional.

El formato de BTV incluyó desde el inicio un segmento destacado: la entrevista mano a mano. En el debut, el invitado fue Roberto Moldavsky, quien participó en la sección titulada “Preguntas al hueso”. En este espacio, Casella planteó consultas directas y sin rodeos, como si el humorista estaba conforme con el tamaño de su pene, cuál era su criterio para dejar propina o si discutía con su pareja sobre la temperatura del aire acondicionado. Este tipo de preguntas buscó imprimir un tono desenfadado y personal a la propuesta, diferenciándose de los formatos convencionales de entrevistas en la televisión argentina.

La presencia de muchos de los excompañeros de Bendita otorgó continuidad y familiaridad al ciclo, pero también se percibió la intención de innovar y explorar nuevas dinámicas. La estructura del programa permitió momentos de humor, debate y participación, ingredientes que caracterizaron a Casella en su carrera y que ahora se potencian bajo la nueva marca en América TV.

El ciclo capitaneado por el conductor e históricos panelistas como Alejandra Maglietti, Any Ventura y Aníbal Pachano tuvo su esperado estreno (Video: BTV/ América TV)

El estreno coincidió con una franja horaria altamente competitiva. La emisión comenzó con un piso de 3,5 puntos de rating, heredados de LAM, posicionándose de entrada en el segundo lugar de la franja. El liderazgo inicial del prime time correspondió a Pasapalabra, que alcanzó 8,1 puntos, seguido por la serie Hija del fuego, protagonizada por China Suárez, con picos de 4,7 puntos. A lo largo de la noche, la medición de audiencia varió minuto a minuto, situando al nuevo ciclo bajo el escrutinio directo de la competencia instalada.

La dinámica de la noche cambió cuando, a las 22:15, comenzó un nuevo episodio de Masterchef Celebrity, con Maru Botana como jurado invitada. Este ciclo rápidamente capturó la atención del público, logrando 10,5 puntos y subiendo hasta un pico de 12 puntos. Frente a este fenómeno, BTV descendió en la franja, registrando 2,7 puntos a las 22:30, mientras el cine de El Trece llegaba a 3,2 puntos con la película Historia de honor.

Hacia el tramo final de la emisión, BTV se mantuvo firme en el umbral de los 2 puntos, cerrando los últimos minutos con 2,2 puntos a las 23:05. En ese mismo periodo, la novela de El Nueve, Corazones Destinados, promediaba apenas 0,6 puntos. A pesar del descenso respecto al arranque, el ciclo de Beto Casella logró sostenerse frente a propuestas consolidadas y un prime time especialmente exigente.

El debut de BTV dejó en evidencia la apuesta de América TV por fortalecer su grilla nocturna a través de figuras reconocidas y formatos innovadores. Las palabras del propio Casella, la integración de un equipo experimentado y la recepción medida por el rating delinean el comienzo de una etapa que busca consolidarse en la competencia televisiva argentina.