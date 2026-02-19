El primer día de clase de Anita García Moritán: entre uniformes, etiquetas y el cariño de Pampita y su padre Roberto

El primer día de clase de Anita García Moritán junto a sus padres, Pampita y Roberto (Instagram)

El inicio de clases suele ser una jornada marcada por el entusiasmo y la ansiedad. Para Anita García Moritán, ese primer día significó mucho más que el ingreso al sistema escolar. A sus cuatro años, la hija de Pampita y Roberto García Moritán vivió una mañana cargada de gestos afectivos y cuidados concretos. Vestida con uniforme de pollera azul y chomba blanca, con el escudo del colegio visible, Anita se mostró dispuesta a enfrentar la novedad. Las imágenes de ese momento circularon de inmediato en redes sociales, despertando comentarios sobre la dulzura de la escena y la importancia de esos pequeños grandes pasos.

El acompañamiento familiar marcó el ritmo de ese día. Roberto García Moritán se ocupó de llevar a Anita en brazos y también sobre sus hombros, recorriendo juntos el patio del colegio. La foto de ambos, con el empresario sonriendo y la pequeña observando el movimiento a su alrededor, transmitió el orgullo y la emoción de una instancia que quedará grabada en la memoria familiar. Un cielo despejado y el bullicio de otros niños completaron la postal, en la que el gesto de Roberto incluyó un emoji de corazones, símbolo de la intensidad emocional de la ocasión.

Roberto García Moritán acompañó a su hija Anita en su primer día escolar (Instagram)

Por su parte, Pampita aportó una cuota de dedicación en los detalles. Mostró en sus historias de Instagram cómo preparó los útiles escolares de Anita, dedicando tiempo a etiquetar cada objeto personal con el nombre completo de su hija. Las etiquetas, diseñadas en tonos rosa y rojo, presentaban dibujos de animales como osos, ciervos y zorros. El nombre de Anita aparecía en letras claras, pensado para que cada elemento fuera fácil de reconocer. Esa preparación minuciosa reflejó el deseo de acompañar a la pequeña en cada paso de su adaptación al nuevo entorno.

Anita García Moritán sobre los hombros de su papá en su primer día de clase (Instagram)

Aunque la relación de pareja entre Pampita y Roberto García Moritán ya pertenece al pasado, ambos se mostraron presentes en este hito. Desde diferentes lugares, compartieron mensajes y gestos de contención, reforzando el clima de calma y alegría que rodeó a Anita en su primer día de jardín. Ella se mostró serena y sonriente, sostenida por la certeza de ese acompañamiento familiar. El inicio de clases no solo marcó el comienzo de rutinas y aprendizajes, también inauguró una etapa marcada por nuevas amistades y desafíos cotidianos. Entre uniformes prolijos, útiles cuidadosamente preparados y fotos espontáneas, comenzó de manera oficial el recorrido escolar de la hija menor de Pampita.

Pampita compartió las etiquetas escolares de Anita García Moritán en la previa a comenzar el jardín (Instagram)

El fin de semana anterior, la familia eligió despedir las vacaciones con un ritual que combinó juegos, sol y agua. Pampita abrió las puertas de su casa para que sus hijos aprovecharan los últimos días de calor antes de la vuelta a las obligaciones diarias. Durante los feriados de Carnaval, la modelo organizó una tarde para disfrutar junto a sus hijos, su sobrina Brisa y su hermano Guillermo. El reencuentro familiar se nutrió de momentos sencillos y compartidos, donde cada integrante sumó su energía al cierre del receso estival.

Las horas previas al inicio escolar se llenaron de risas junto a la piscina, juegos espontáneos y la elaboración de una torta casera. Pampita documentó la jornada a través de sus historias, mostrando a los niños sentados en la mesa del jardín mientras preparaban la mezcla para una chocotorta. Brisa y Beltrán lideraron la tarea culinaria, Anita degustó galletitas y supervisó la operación con comentarios y sonrisas. El clima de complicidad se reflejó en cada gesto, mientras la anticipación del regreso a las aulas quedaba en segundo plano frente al disfrute del presente.