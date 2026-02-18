Online Mami: “En la moda argentina la inclusión fue una ola y ya pasó”

La influencer Agus Cabaleiro, conocida como Online Mami, criticó la falta de verdadera inclusión y diversidad corporal en la moda argentina durante una entrevista para Infobae

La influencer Agus Cabaleiro, conocida como Online Mami, denunció en una entrevista en Infobae en vivo la persistente desconexión de la industria de la moda respecto a la diversidad corporal y la urgencia de políticas regulatorias. “A mí lo que me molesta mucho es la doble vara. En esta discusión del fast fashion, está el fast fashion que contamina, que es remalo, y también el fast fashion cool, que es el europeo, el de marca de shopping importado. Fabrican en el mismo lado, vos agarrás el ticket y dice China, Tailandia o Vietnam. ¿Cuál es la diferencia? Uno es berreta, trucho, chino y el otro es cool”, subrayó.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, la creadora de contenido sostuvo que el debate sobre la inclusión de talles y la representación en la moda argentina está atravesado por discursos extremos y falta de matices. “Todo lo que es muy polarizado le faltan un montón de cosas. No es solo el bolsillo, también es la accesibilidad y el talle. Ese es el tema”, afirmó.

La ley de talles y la realidad de los cuerpos en Argentina

Cabaleiro enfatizó la necesidad de una aplicación efectiva de la ley de talles, sancionada en 2019, y criticó la postergación de su implementación: “Tenemos la ley de talles, que se sancionó en la última jornada prepandemia. Después el foco se corrió y las prioridades fueron otras, pero el problema sigue”. Explicó que la norma exige un estudio antropométrico para conocer cómo son los cuerpos en Argentina: “Lo que plantea la ley de talles es: ¿Por qué no hacemos esto? Estudiamos cómo son los cuerpos en Argentina y ahí armamos una tabla teniendo en cuenta cómo es la población de mujeres, de hombres, de otros géneros y de todas las edades, no solamente minas de 18 a 24”.

La influencer detalló las limitaciones del sistema actual: “No hay estudios casi de cómo son los cuerpos en Argentina. El talle S no es el mismo en un lado que en otro. Tiene que ser el mismo S, el mismo M y el mismo L en todos lados”. Además, reivindicó el rol de los emprendedores y la importancia de la oferta local: “La opción que siempre estuvo y espero que siempre esté son los emprendedores. El tema es que están cada vez más con la soga al cuello. Termina repercutiendo en el costo y en lo que después tiene que pagar el cliente”.

Online Mami destacó la necesidad urgente de aplicar la ley de talles en Argentina y denunció la postergación en su implementación por parte de la industria (Infobae en Vivo)

Cambios de época y el futuro de la inclusión

Consultada sobre las tendencias en la moda y la cultura digital, Online Mami proyectó una nueva ola de activismo para los próximos años: “Yo creo que va a volver la mega ola woke del 2028. Las feministas del 2018 van a ser de derecha al lado de la ola mega woke que se viene”. Aseguró que los ciclos de la moda y la inclusión se repiten y aceleran con las redes sociales: “Cada 20 años, y ahora cada vez más rápido, la ola woke va y viene. Los pibes que ahora piensan que son superrebeldes y en realidad son superconservadores, va a venir una generación que se los va a llevar por delante”.

En ese sentido, la creadora de contenido defendió la vigencia del activismo por la diversidad corporal: “Pasó la ola, ¿qué pasa con los que seguimos bancando los ideales? Para mí, no es que volvimos a foja cero, hay que seguir tirando para ese lado”.

Romper mandatos, construir identidad y el rol de las redes

Desde sus inicios hasta la consolidación, Agus Cabaleiro relató su experiencia personal como creadora digital: “Siempre hice contenido de moda, de dónde comprar talles, de dónde conseguir ropa. Cinco marcas de jeans que tenían hasta el 60, cuando en un shopping hoy tenés con suerte hasta el 38 o 40. Me faltan 10 talles para arriba”. Criticó la desconexión de muchos influencers: “¿Cómo puede ser que recomienden una bikini que salía $50.000? Hay una desconexión con la realidad”.

Para Online Mami, la moda es mucho más que una cuestión superficial: “La moda es identidad, la moda es hablar de quién sos. La moda es la construcción”. Recordó situaciones de exclusión laboral por falta de talles: “Cuando hacía atención al público, tenía la chomba del trabajo pero el jean lo tenía que poner yo. Si no te entra, no vas a ser la única, no te sientas mal. ¿Cuál es la solución ahí si necesitás para ir a laburar y no conseguís tu talle?”

En respuesta a los cuestionamientos sobre la creación de empresas propias o la inversión en la industria, la influencer fue tajante: “Si no te gusta mi mensaje, armá tu medio y ganá elecciones. Así como dicen ‘armá tu empresa, pone tus talles’, armá tu medio y decí lo que vos quieras”.

