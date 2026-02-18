El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

La exparticipante de Gran Hermano se reencontró con sus excompañeros en la ciudad del interior

Lejos de las preocupaciones por falsas imputaciones, Daniela Celis aprovechó el fin de semana largo para vivir un tierno momento en familia. Junto a sus hijas, la exparticipante de Gran Hermano viajó a la provincia de Córdoba para reencontrarse con dos personas que marcaron su vida durante su paso por el famoso reality: Nacho Castañares y Julieta Poggio. Así las cosas, en las últimas horas, la influencer publicó las imágenes el tierno momento que vivió con sus seres queridos.

“Llegamos a Córdoba a visitar a nuestra familia”, escribió Celis en su primer story donde mostraba sus primeros momentos en la ciudad del interior. En el clip podía verse a Castañares caminando junto a una de sus niñas. Luego, el joven seguía de cerca a una de las pequeñas, la cual pateaba una pelota. En otra de las imágenes, Celis dejó ver que Thiago Medina se encontraba con ellos. En la publicación que la influencer compartió con sus más de dos millones de seguidores, el padre de sus niñas se unía a la diversión mostrando su vínculo con Nacho.

Horas después, aprovechando su estadía en la ciudad, Celis y su familia fueron al teatro para ver la obra en la que participa Castañares. “Por supuesto fuimos a ver Suspendan la boda y sus ahijadas no lo paraban de mirar. Te amamos Nacho, la rompés”, escribió la joven sobre un video que mostraba algunas imágenes de Suspendan la boda.

Daniela Celis compartió su encuentro en Córdoba con Nacho Castañares y Julieta Poggio

Como si fueran pocas sorpresas, al día siguiente, los seres queridos de Pestañela tenían preparada otra sorpresa para ella. Mientras Nacho le tapaba los ojos, e iniciaba una cuenta regresiva, Julieta Poggio se acercó a Daniela y sus hijas para sorprender a su amiga. Fue así que, luego de que Castañares le quitara su mano de su vista, la influencer se reencontró con su amiga. Al verse, las jóvenes se fundieron en un abrazo. “Hola mis bebés de la madrina”, escribió la actriz para describir el encuentro con Celis y sus pequeñas.

Meses atrás, en agosto de 2025, los jóvenes habían vivido otro reencuentro. En aquella oportunidad, Daniela Celis y Thiago Medina disfrutaron de una jornada campestre junto a sus hijas Laia y Aimé, así como la presencia de Julieta Poggio y Nacho Castañares como padrinos de bautismo. La jornada marcó un momento de convivencia familiar después de su separación, ocurrida tres meses antes de aquel entonces. La fotografía grupal y los videos compartidos en redes sociales reflejaron un ambiente de armonía entre adultos y niñas, en medio de comentarios y versiones sobre el estado sentimental de los protagonistas.

Durante el día al aire libre, las gemelas Laia y Aimé fueron el centro de la atención. Disfrutaron explorando y jugando en la granja, acompañadas por sus padres y los padrinos, que reforzaron su vínculo afectivo.

La frase “sábado en familia”, compartida por Julieta Poggio en sus historias, sintetizó el clima de unión, más allá de especulaciones y rumores sobre posibles nuevas parejas de los adultos.

El rol de los exgran hermano, Poggio y Castañares, como padrinos de bautismo resultó destacado a lo largo de aquel encuentro. Ambos, además de amigos y compañeros de experiencias televisivas, desempeñaron un papel activo en ofrecer apoyo y contención a las gemelas, y a sus padres, apoyando a la familia en aquella etapa de transición.

La relación entre los adultos se percibió sólida, basada en el respeto mutuo y en la crianza compartida.

La elección de un almuerzo campestre, con conversaciones y gestos de complicidad, representó para Daniela Celis y Thiago Medina una forma de priorizar el bienestar infantil y asegurar una presencia constante en la vida de sus pequeñas hijas.