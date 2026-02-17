Teleshow

La Joaqui y La Reini revolucionaron Masterchef: el show de Chucky y su novia que descolocó a todos

Las participantes aparecieron en la gala de eliminación disfrazadas, lo que provocó asombro en el estudio y furor en las redes

Las artistas La Joaqui y Sofia Gonet posan con sus elaborados disfraces de Chucky y su novia, Tiff, antes de su aparición en Masterchef.

El final de la semana del terror en Masterchef dejó uno de los momentos más comentados del ciclo. La sorpresa fue absoluta cuando La Joaqui y La Reinim Sofía Gonet, irrumpieron en el estudio, listas para subir al balcón, caracterizadas como Chucky y la novia de Chucky, respectivamente. Ambas, fieles al tono lúdico de la gala, no dudaron en definirse como “un muñeco poseído”, lo que desató las risas de todos los presentes.

La elección de los disfraces, sumada a la actitud con la que las participantes atravesaron el set, transformó lo que podría haber sido una simple ceremonia de eliminación en un auténtico show. El impacto visual fue inmediato: La Reini apostó por un vestido blanco corto, medias de red y botas altas negras, acompañado de una campera de cuero y un maquillaje de labios oscuros que reforzaba la estética intensa de la novia de Chucky. A su lado, La Joaqui lució un overol de jean, una remera a rayas multicolor y medias rojas, completando la transformación en el famoso muñeco diabólico.

La Joaqui y La Reini sorprendieron en Masterchef al aparecer caracterizadas como Chucky y la novia de Chucky en plena semana del terror

La reacción del resto de los participantes y del jurado no se hizo esperar. El Turco Husaín, sin perder su estilo irónico, lanzó: “Igual sin disfrazarse ellas son eso, así que tranquilos”. La espontaneidad del comentario aportó otro matiz a la escena.

Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes y respetados del certamen, observó la escena con asombro y no dudó en expresar: “Es muy impresionante”, validando así el impacto que generó la puesta en escena de las concursantes. Por su parte, Damián Betular no ocultó su desconcierto y sumó su voz al intercambio con una frase que sintetizó el sentir general: “No sé si reírme o llorar, en qué se ha convertido esto”. La intervención de los jurados aportó diferentes matices, desde la sorpresa hasta la complicidad, en medio de una gala que buscó romper con la rutina y aportar un respiro lúdico.

Las artistas La Joaqui y Sofia Gonet cautivan con sus elaborados disfraces de Chucky y la Novia de Chucky en su aparición en Masterchef, creando un impacto visual y de entretenimiento.

La tensión propia de una gala de eliminación encontró en este episodio un bálsamo inesperado. La única voz en poner en palabras el alivio del ambiente fue la de Evangelina Anderson, quien confesó: “Me encanta que le pongan onda, porque estamos todos muy nerviosos”. Su comentario reflejó el clima de nerviosismo y la necesidad de distensión en el set, un espacio donde la competencia suele volverse intensa y el humor se transforma en un recurso imprescindible. El cierre del bloque llegó de la mano de Betular, quien resumió el sentir del jurado con una aprobación sincera: “Chicas, qué bien el look”.

La performance de La Joaqui y La Reini no se limitó al estudio televisivo. El impacto de la aparición trascendió la pantalla y se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde ambas compartieron una producción de fotos realizada durante una pausa en la grabación. La Joaqui, fiel a su estilo, acompañó las imágenes con la frase: “Siempre hay un roto para un descocido”, reforzando el tono humorístico del episodio y conectando con sus seguidores desde la complicidad.

La aparición de La Joaqui y La Reini motivó una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde las participantes recibieron el apoyo del público

La respuesta de los fanáticos no tardó en llegar. Los comentarios en Instagram reflejaron el entusiasmo y el apoyo hacia las concursantes: “Las amo, mis favoritas a ganar”, “Qué bellezas, por dios” y “No sé cuál me gusta más” fueron solo algunas de las expresiones que dominaron el hilo de la publicación. El ida y vuelta en redes construyó una segunda escena donde el carisma y la audacia de las protagonistas potenciaron su imagen pública y revalidaron su lugar como favoritas del público.

La producción de fotos, lejos de ser un simple registro, mostró el cuidado por la estética y la estrategia de imagen que ambas participantes manejan dentro y fuera del certamen. Los atuendos elegidos, los gestos y las poses dialogan directamente con la cultura pop, en un guiño tanto a los fanáticos de la saga cinematográfica de Chucky como a los seguidores del programa. Las imágenes circularon no solo en sus perfiles personales, sino también en grupos de fans y cuentas dedicadas a Masterchef, amplificando la repercusión y consolidando el episodio como uno de los más virales del ciclo.

