La increíble cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador: el nuevo corazón de su casa deslumbra con estilo y calidez

El espacio más especial del flamante hogar de la pareja mezcla elegancia moderna, tonos verdes, superficies de mármol, el punto de encuentro favorito de la familia

La cocina se convirtió en el corazón de la casa, combinando muebles en verde oliva y superficies de mármol para un ambiente moderno y cálido

Florencia Bertotti y Federico Amador concretaron una remodelación integral de su hogar para crear una casa funcional adaptada a la vida familiar, privilegiando una identidad de diseño contemporáneo. Los ejes del proyecto fueron la máxima entrada de luz natural, la selección de materiales nobles y una estética moderna que recorre cada ambiente.

El principal objetivo consistió en equilibrar la practicidad diaria con un estilo definido. La pareja optó por espacios sobrios y armónicos, alejados de lo recargado, y cada decisión respondió a la necesidad de adecuar la vivienda a la dinámica familiar manteniendo un aire actual.

La luminosidad fue central en la reforma. Grandes ventanales permiten que la claridad se expanda por los espacios y aportan una sensación de amplitud. Los pisos de madera oscura generan profundidad y contraste visual, mientras los detalles de mármol agregan elegancia en distintos sectores.

La remodelación de la casa de Flor Bertotti y Federico Amador

La cocina se posiciona como el corazón de la casa. La composición cromática tiene como base el verde oliva en los muebles y blanco en las superficies de mármol, generando una atmósfera de modernidad y calidez. El equipamiento incluye un horno independiente y una campana extractora de alta capacidad con iluminación integrada, lo que asegura funcionalidad y cohesión estética.

Cada ambiente refleja la preferencia por materiales de calidad y una lógica pensada para el uso cotidiano. En los baños, los revestimientos geométricos otorgan dinamismo sin recargar. Los tonos neutros generan un ambiente relajante, alineado con la idea general de la vivienda.

El confort fue una prioridad. La climatización se resolvió con radiadores de aluminio distribuidos en toda la propiedad. Este sistema posibilita eficiencia durante todo el año e integra tecnología sin alterar el diseño minimalista.

Los baños integran revestimientos geométricos y tonos neutros para lograr un espacio relajante y alineado al diseño general de la casa

Los espacios exteriores también fueron renovados. La casa suma una piscina y un sector de parrilla, conectados con el patio pavimentado y las áreas verdes. Estas zonas amplían las opciones de encuentro y el disfrute al aire libre, fortaleciendo la funcionalidad general de la vivienda. La reforma resalta cómo el aprovechamiento inteligente de cada rincón puede convivir con la búsqueda de una propuesta estética refinada y cómoda.

La pareja transformó por completo su hogar, combinando diseño contemporáneo, mucha luz natural y detalles únicos para crear un espacio funcional donde cada rincón respira comodidad y estilo pensado para la vida en familia

Florencia Bertotti y Federico Amador una historia de amor

Después de años de amor, Flor Bertotti y Federico Amador celebraron su aniversario en Colombia (Instagram)

La celebración de Florencia Bertotti y Federico Amador por su aniversario los llevó a disfrutar de una escapada romántica en las playas del Caribe colombiano, renovando votos de complicidad lejos del bullicio de la ciudad. “De festejo. Qué linda es la vida con vos @federicoamador1 te amo! Por muchos años más”, escribió Bertotti en un mensaje que acompañó con imágenes de la pareja distendida, rodeada de palmeras y arena blanca, según compartió la actriz en su cuenta de Instagram.

Entre el paisaje tropical del Caribe colombiano, Flor Bertotti posa entre la vegetación (Instagram)

Las fotos de ambos actores mostraron su desconexión total de la rutina y el disfrute de la naturaleza tropical. El entorno selvático y la tranquilidad del destino marcaron el tono del viaje, retratando una estadía en la que, según Bertotti, prefirieron “celebrar un nuevo año juntos en medio de la naturaleza colombiana”.

Una dinámica familiar que prioriza la privacidad

La pareja alternó este retiro íntimo con otras experiencias en familia. Uno de los últimos viajes, eligieron los Alpes franceses para unas vacaciones invernales, una decisión que sumó diversidad al repertorio de viajes compartidos. Integraron a sus hijos—Vito y Ciro, de Amador y María José Becherucci, y Romeo, hijo de Bertotti y Guido Kaczka—, instalándose en un hotel exclusivo con vista a las cumbres nevadas.

Sobre ese viaje, la actriz relató: “El descanso perfecto no existe”, reflejando el carácter activo de su estadía, entre jornadas sobre la nieve y actividades familiares. “Hoy bajamos a recorrer el pueblito que está en la base del hotel, desde ahí bajamos en teleférico y es un paseo divino”, describió Bertotti en otra publicación para sus seguidores, sintetizando el itinerario del día a través de senderos y vistas cubiertas por las nubes.

Cada viaje y celebración refuerza la dinámica de pareja y familia ensamblada que Florencia Bertotti y Federico Amador comparten con sus seguidores

Como parte de la estrategia para proteger a los menores, las imágenes de los niños en redes sociales solo los mostraron de espaldas. Las postales del hotel exhibieron el deck privado y las vistas de pinos cubiertos de nieve. La gastronomía local también formó parte de la experiencia, con platos típicos basados en quesos y fondue, recuerdos que, según expresaron los actores, sellaron la visita al pueblo alpino.

La pareja alterna viajes en pareja y experiencias familiares, priorizando la privacidad de sus hijos durante las vacaciones compartidas

En cada viaje y celebración, Bertotti y Amador consolidaron una dinámica de pareja y familia ensamblada, intercalando momentos de privacidad y contacto con sus seguidores. La actriz cerró uno de sus recorridos alpinos definiendo esa jornada: “De cuento”, en referencia a la atmósfera invernal que los rodeaba en Samoëns.

