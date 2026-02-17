Teleshow

Jimena Monteverde sorprendió recordando su foto en el Carnaval: “Estaban las madres del colegio de mis hijos”

La conductora de La cocina rebelde recordó su paso por un corso en donde bailó con un diminuto atuendo y plumas. La foto

La cocinera recordó en su ciclo su paso por un corso vestida especialmente para la ocasión (Video: La cocina rebelde/ Eltrece)

Jimena Monteverde sorprendió al público de La cocina rebelde (Eltrece) durante la edición del lunes de Carnaval al compartir una anécdota personal sobre su paso por una comparsa. La cocinera mostró en pantalla una fotografía de aquella noche hace varios años y comenzó su relato con humor y complicidad junto a sus compañeros.

“Yo traje fotos. Vamos a verlas. Vamos a compararlas”, anunció, con su humor habitual al presentar una imagen en la que lucía un vistoso vestuario con tocado, espaldar y corpiño de plumas en tonos dorados, rojos y blancos. Los comentarios no tardaron en surgir en el estudio: su compañero Coco Carreño bromeó —“¿Qué? ¡Epa, epa!”—, mientras Jimena se sumó a las risas y exclamó: “¡Es Pampita!”.

Continuando con el tono divertido, la conductora hizo alusión a su propio físico: “Después de haber tenido dos criaturas y haberme excedido de peso en las dos criaturas, con uno 32 kilos encima y con la otra, 28 kilos... ¡Impecable!”.

Pronto, la atención se centró en el ambiente escolar que presenció su paso por el corso. “Casi me muero. Estaban las madres del colegio y las autoridades del colegio de mis hijos”, recordó la chef y conductora del programa ante las carcajadas de su equipo. Agregó con simpatía cómo, al acercarse a bailar, algunas madres la detenían con gestos y comentarios: “Me les acercaba a bailar y por ahí de repente me decían: ‘¡No! ¡No! ¡No! ¡Es la madre de Victorio!’”, expresó entre risas, aludiendo a su hijo mayor.

La charla se desplazó a la reacción de su familia. Coco comentó: “Victorio, feliz”. Monteverde aclaró entre risas: “Sí, sí, las criaturas felices. Un trauma, pobre pibe. Porque además iba a bailar mi hija, en realidad, a la comparsa”.

El relato avanzó con detalles sobre la improvisada incursión familiar en el carnaval. “De repente me dijeron: ‘Che, sobra un traje, ¿no te lo querés poner?’. Me acuerdo que me cambié atrás de un barril. Le iba sacudiendo los pantalones y todo a mi marido, que me iba atajando y de repente aparecí así. Me agarraron todos, me pintaron, y así aparecí”, relató la chef.

Jimena también comentó las dificultades físicas de ese vestuario: “El espaldar, te digo, era pesadito”. La conversación derivó en los retos de llevar el corpiño de plumas durante el baile: “Lo tenés que sostener con las lolas, pero se te va. Porque además esto es duro y se te mueve cuando no tenés los pechos anchos”, lanzó, tentando de risa a sus compañeros.

Luego de las dudas sobre la continuidad de Jimena Monteverde en el programa de Mirtha Legrand, la diva volvió a Buenos Aires y su programa atravesó modificaciones debido a la ausencia de la cocinera, quien no pudo asistir por la superposición con el vivo de su nuevo programa. La producción este sábado resolvió la situación integrando a Monteverde mediante una grabación, donde la cocinera detalló el menú: “Buenas noches, Mirtha. En el menú para el día de hoy tenemos un revuelto gramajo reversionado, riquísimo. De primer plato tenemos un lomo con una salsita espectacular y un puré de cabutia y papa. Y de postre, algo que le va a encantar, un flan de dulce de leche”.

Monteverde había anticipado su ausencia en una entrevista: “Todavía no sé si no estoy. Este fin de semana no pude grabar porque se me contrapone la grabación con el vivo y estamos defendiendo el vivo. Esperemos que se arregley creería que va a suceder. La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo”.

Durante la emisión, Legrand expresó al público la dificultad de realizar el programa sin su compañera: “No está porque tiene su programa, la vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar, voy a llorar, la voy a extrañar mucho. Está bien, me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también. Igual está Mónica que nos sirve desde hace muchos años también”.

