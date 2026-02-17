Del reclamo legal a la ironía: la contundente reacción de Ana Rosenfeld en el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara compartió un video que muchos interpretaron como una indirecta para el delantero y su novia

El divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa siendo un proceso complejo que se tramita desde hace meses, con instancias legales en Italia y múltiples audiencias para resolver cuestiones patrimoniales y acuerdos pendientes. En este contexto de litigio y exposición mediática, Ana Rosenfeld, histórica abogada y amiga personal de Wanda, decidió intervenir públicamente para aclarar el estado de la situación.

Rosenfeld publicó en su cuenta de Instagram un posteo donde, de puño y letra, enumeró los principales puntos y las irregularidades que, según sostiene, Mauro Icardi mantiene en el proceso legal. El objetivo: dejar en claro cuáles son los temas aun sin resolver y marcar posición frente a versiones encontradas y declaraciones cruzadas de ambas partes.

En la publicación, la abogada detalló: “1- Wanda inició divorcio en la Argentina”, “2- Hay juicio de alimentos”, “3- Hay deuda de alimentos” y “4- Alimentos de menores ≠ sagrado”. Cada uno de estos puntos corresponde a procesos legales que Wanda lleva adelante contra Icardi, subrayando la existencia de un juicio por alimentos y una deuda pendiente en ese aspecto. La respuesta de Wanda no tardó en llegar y dejó un comentario en el posteo: “Mi abogada”, fue todo lo que decidió agregar.

La abogada Ana Rosenfeld publica una lista manuscrita con puntos clave sobre el divorcio de Wanda Nara, destacando el inicio en Argentina y deudas de alimentos, con Wanda Nara respondiendo "Mi abogada". (Instagram)

Rosenfeld, lejos de limitarse a los tribunales, optó por dar visibilidad a su postura en redes sociales, donde concluyó su mensaje con una frase sarcástica: “¿Algo más?”, dejando en evidencia el clima de tensión y desgaste que atraviesa la expareja.

La publicación de la letrada se inscribe en una disputa que excede lo jurídico y se juega también en el ámbito mediático, con declaraciones públicas de los defensores de ambos lados. En plena etapa clave del litigio, Rosenfeld buscó así instalar su versión de los hechos y evidenciar los puntos que, según su mirada, Icardi todavía no resolvió ante la Justicia.

Luego de su posteo en redes sobre el divorcio de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y el delantero del Galatasaray, la letrada afirmó todavía más su postura acerca de la situación y sumó una serie de historias en Instagram que dejaron en claro la posición que tomó en el segundo divorcio de su clienta.

La abogada Ana Rosenfeld compartió en sus redes sociales una imagen de sus pulseras "turcas" con gemas coloridas, mientras continúa el proceso de divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia. (Instagram)

En primer lugar, la abogada compartió una foto de su muñeca adornada con varias pulseras brillantes, acompañada de la leyenda: “Mis pulseras son turcas”, junto a un emoji de ojo protector y música alusiva a Estambul. La imagen, además de mostrar un detalle de su estilo personal, pareció sumar un guiño simbólico en medio del conflicto legal y mediático.

A continuación, Rosenfeld subió el video de una pareja abriendo un regalo: en una caja en forma de corazón había globos atados a carteras de lujo, que al soltar la tapa salieron volando por el aire. Sobre el video, la abogada escribió: “Se le volaron los sueños y le duró poco la felicidad”, en una frase que, sin nombrar a nadie, reforzó el mensaje irónico y el posicionamiento que viene manteniendo en la disputa pública.

Estas publicaciones, que alternaron el humor, la ironía y los guiños personales, acompañaron la estrategia de Rosenfeld de visibilizar su mirada y subrayar su cercanía con Wanda Nara, sumando capas de sentido a la batalla legal y mediática que atraviesa la expareja.

Cabe recordar que Rosenfeld llevó adelante el divorcio de Wanda con Maxi López y, cuando comenzó el escándalo con el delantero del Galatasaray, formó parte de la defensa de la presentadora, pero luego de que Nicolás Payarola se incorporara decidió dar un paso al costado. Meses después, volvió a asumir el rol de abogada de la mediática por lo que se encuentra a cargo de todo lo que tiene que ver con la parte del divorcio, división de bienes y cuota alimentaria.