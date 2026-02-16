Teleshow

Sabrina Rojas junto a sus hijos en medio de la internación de Luciano Castro: “Son mi lugar”

El reciente viaje de la conductora junto a sus hijos a la costa argentina ocurre en medio de la estadía voluntaria de su expareja en un centro de rehabilitación, priorizando el bienestar familiar y la distancia mediática

Guardar
Sabrina Rojas eligió unas vacaciones
Sabrina Rojas eligió unas vacaciones en la Costa argentina junto a sus hijos tras la internación de Luciano Castro

Mientras el nombre de Luciano Castro vuelve a ocupar titulares por su reciente internación voluntaria en un centro de rehabilitación, Sabrina Rojas eligió otro camino: el del silencio, la distancia y la conexión absoluta con sus hijos. Lejos del ruido, la actriz y conductora decidió refugiarse en la Costa argentina junto a Esperanza y Fausto, en unas vacaciones que combinan playa, mates al atardecer y una contundente declaración sobre su presente emocional.

Las postales que compartió en sus redes sociales hablan por sí solas. Arena, cielo anaranjado, buzos oversize y abrazos largos frente al mar. En una de las imágenes más tiernas, Sabrina posa con sus hijos durante la hora dorada. Él, con la camiseta de entrenamiento de Boca Juniors; ella, con un buzo estampado; Esperanza, a su lado, con un hoodie negro y pollera blanca. Los tres miran a cámara con una mezcla de serenidad y complicidad. El mensaje que acompañó la publicación fue directo y sin vueltas: “Son mi lugar”.

La actriz compartió imágenes familiares
La actriz compartió imágenes familiares en Mar del Plata que reflejan serenidad, complicidad y la importancia de la contención emocional

La frase no fue casual. En medio de un contexto familiar atravesado por cambios y exposición, Rojas dejó en claro cuáles son hoy sus prioridades. La decisión de viajar llegó poco después de que se conociera la internación de Castro, padre de sus hijos, en un momento personal complejo tras su mediática separación de Griselda Siciliani. Sin mencionar directamente al actor, Sabrina eligió correrse del foco y proteger a sus hijos del ruido externo.

Las vacaciones no comenzaron sin sobresaltos. Según mostró en sus historias de Instagram, hubo cambios de hotel y algunos inconvenientes con las valijas que transformaron el primer día en una jornada agotadora. Sin embargo, lejos de dramatizar, la modelo se lo tomó con humor y dejó en evidencia que el objetivo era claro: descansar y disfrutar.

Rojas priorizó el bienestar de
Rojas priorizó el bienestar de Esperanza y Fausto al refugiarse del ruido mediático generado por la internación de su ex pareja

Las imágenes posteriores reflejan ese espíritu. Caminatas por la playa, selfies divertidas al atardecer y sesiones improvisadas de fotos familiares que rápidamente se viralizaron. El escenario fue Mar del Plata, con sus playas amplias y el clásico paisaje de sombrillas al fondo, teñido por un cielo naranja intenso.

Pero no todo fue introspección y calma. También hubo espacio para la vida social. En algunas historias nocturnas, Sabrina mostró encuentros con amigos, demostrando que el viaje con sus hijos también incluye momentos propios. Sonrisas, mesas compartidas y la sensación de que la soltería puede vivirse con disfrute y sin culpas.

Esa idea ya había quedado clara el 14 de febrero. En pleno Día de los Enamorados, Rojas publicó una historia con la fecha marcada en su teléfono y una frase que no pasó desapercibida: “Mi teléfono me recuerda que una vez más paso el Día de los Enamorados sin estar enamorada. Y eso también me recuerda qué feliz soy”. El mensaje fue leído como una forma de reafirmar que su bienestar no depende de una relación de pareja.

En la playa, esa introspección parece encontrar equilibrio. Las fotos muestran una Sabrina relajada, con looks cómodos, sin producción excesiva, abrazando a sus hijos o capturando el momento con su celular. En una de las imágenes más cariñosas, madre e hija se toman una selfie mientras el sol cae detrás de ellas, generando un halo dorado que envuelve la escena. En otra, los tres aparecen abrazados, formando una postal que sintetiza el espíritu del viaje.

La actriz compartió una imagen
La actriz compartió una imagen en sus redes sociales para reflexionar sobre su estado civil en el Día de San Valentín, afirmando estar soltera y feliz (Instagram)

El contexto no es menor. La internación voluntaria de Luciano Castro generó repercusiones inmediatas en los medios y redes sociales. Sin embargo, Sabrina optó por no emitir declaraciones públicas al respecto. Su respuesta fue otra: mostrarse fuerte, presente y enfocada en la contención familiar.

La actriz viene de cerrar una etapa laboral en SQP (América TV), lo que le permitió disponer de tiempo para planificar esta escapada. El viaje no solo funcionó como descanso, sino también como estrategia para alejar a Esperanza y Fausto de la mediatización.

Temas Relacionados

Sabrina RojasLuciano Castro

Últimas Noticias

La China Suárez habló de la polémica con Wanda Nara por la malla de su hija: “Otra mentira más”

La actriz, en diálogo con Gustavo Méndez para La mañana con Moria, se refirió al escándalo por la prenda en medio del escándalo judicial

La China Suárez habló de

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Una grabación familiar mostró el significado único de este avance en un ambiente de calidez y acompañamiento junto a su esposo Guido Mazzoni

La emoción de Sol Pérez

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

La relación de tres décadas entre el legendario actor estadounidense y la actriz salteña desafió la distancia y los 41 años de diferencia. Se conocieron de manera fortuita en el país en 1996 y nunca más se separaron

Del flechazo en Buenos Aires

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

En San Valentín, la modelo mostró orgullosa sus dotes de asadora. Pero algunos detalles del posteo dispararon los rumores, otra vez, de romance con el participante de MasterChef

Un asado sería la prueba

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

La reconocida actriz narró a Teleshow cómo fue el accidente en el que se fracturó 4 costillas y la obligó a permanecer hospitalizada

Zulma Faiad habló desde su
DEPORTES
Una tenista anunció su retiro

Una tenista anunció su retiro a los 25 años con una cruda denuncia: “Racismo, misoginia y homofobia”

El gesto con el que Jutta Leerdam habría ganado USD 1.000.000 tras lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

El enorme elogio de una leyenda de la NBA para Emanuel Ginóbili: “Fue el mejor sexto hombre de la historia”

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

TELESHOW
La China Suárez habló de

La China Suárez habló de la polémica con Wanda Nara por la malla de su hija: “Otra mentira más”

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Israel despliega miles de policías

Israel despliega miles de policías en Jerusalén ante un nuevo Ramadán marcado por las restricciones

Organismos denuncian la muerte del influencer Ali Rahbar tras ser detenido en las protestas en Irán

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

Un referente ambiental analizó por qué la Ley de Glaciares es clave para proteger el agua y advirtió sobre el impacto de la reforma

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente