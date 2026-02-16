Sabrina Rojas junto a sus hijos en medio de la internación de Luciano Castro: “Son mi lugar”

Sabrina Rojas eligió unas vacaciones en la Costa argentina junto a sus hijos tras la internación de Luciano Castro

Mientras el nombre de Luciano Castro vuelve a ocupar titulares por su reciente internación voluntaria en un centro de rehabilitación, Sabrina Rojas eligió otro camino: el del silencio, la distancia y la conexión absoluta con sus hijos. Lejos del ruido, la actriz y conductora decidió refugiarse en la Costa argentina junto a Esperanza y Fausto, en unas vacaciones que combinan playa, mates al atardecer y una contundente declaración sobre su presente emocional.

Las postales que compartió en sus redes sociales hablan por sí solas. Arena, cielo anaranjado, buzos oversize y abrazos largos frente al mar. En una de las imágenes más tiernas, Sabrina posa con sus hijos durante la hora dorada. Él, con la camiseta de entrenamiento de Boca Juniors; ella, con un buzo estampado; Esperanza, a su lado, con un hoodie negro y pollera blanca. Los tres miran a cámara con una mezcla de serenidad y complicidad. El mensaje que acompañó la publicación fue directo y sin vueltas: “Son mi lugar”.

La actriz compartió imágenes familiares en Mar del Plata que reflejan serenidad, complicidad y la importancia de la contención emocional

La frase no fue casual. En medio de un contexto familiar atravesado por cambios y exposición, Rojas dejó en claro cuáles son hoy sus prioridades. La decisión de viajar llegó poco después de que se conociera la internación de Castro, padre de sus hijos, en un momento personal complejo tras su mediática separación de Griselda Siciliani. Sin mencionar directamente al actor, Sabrina eligió correrse del foco y proteger a sus hijos del ruido externo.

Las vacaciones no comenzaron sin sobresaltos. Según mostró en sus historias de Instagram, hubo cambios de hotel y algunos inconvenientes con las valijas que transformaron el primer día en una jornada agotadora. Sin embargo, lejos de dramatizar, la modelo se lo tomó con humor y dejó en evidencia que el objetivo era claro: descansar y disfrutar.

Rojas priorizó el bienestar de Esperanza y Fausto al refugiarse del ruido mediático generado por la internación de su ex pareja

Las imágenes posteriores reflejan ese espíritu. Caminatas por la playa, selfies divertidas al atardecer y sesiones improvisadas de fotos familiares que rápidamente se viralizaron. El escenario fue Mar del Plata, con sus playas amplias y el clásico paisaje de sombrillas al fondo, teñido por un cielo naranja intenso.

Pero no todo fue introspección y calma. También hubo espacio para la vida social. En algunas historias nocturnas, Sabrina mostró encuentros con amigos, demostrando que el viaje con sus hijos también incluye momentos propios. Sonrisas, mesas compartidas y la sensación de que la soltería puede vivirse con disfrute y sin culpas.

Esa idea ya había quedado clara el 14 de febrero. En pleno Día de los Enamorados, Rojas publicó una historia con la fecha marcada en su teléfono y una frase que no pasó desapercibida: “Mi teléfono me recuerda que una vez más paso el Día de los Enamorados sin estar enamorada. Y eso también me recuerda qué feliz soy”. El mensaje fue leído como una forma de reafirmar que su bienestar no depende de una relación de pareja.

En la playa, esa introspección parece encontrar equilibrio. Las fotos muestran una Sabrina relajada, con looks cómodos, sin producción excesiva, abrazando a sus hijos o capturando el momento con su celular. En una de las imágenes más cariñosas, madre e hija se toman una selfie mientras el sol cae detrás de ellas, generando un halo dorado que envuelve la escena. En otra, los tres aparecen abrazados, formando una postal que sintetiza el espíritu del viaje.

La actriz compartió una imagen en sus redes sociales para reflexionar sobre su estado civil en el Día de San Valentín, afirmando estar soltera y feliz (Instagram)

El contexto no es menor. La internación voluntaria de Luciano Castro generó repercusiones inmediatas en los medios y redes sociales. Sin embargo, Sabrina optó por no emitir declaraciones públicas al respecto. Su respuesta fue otra: mostrarse fuerte, presente y enfocada en la contención familiar.

La actriz viene de cerrar una etapa laboral en SQP (América TV), lo que le permitió disponer de tiempo para planificar esta escapada. El viaje no solo funcionó como descanso, sino también como estrategia para alejar a Esperanza y Fausto de la mediatización.