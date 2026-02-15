Las vacaciones mágicas de Jimena Barón con Matías Palleiro y sus hijos en un crucero por el Caribe

Las mágicas vacaciones de Jimena Barón con Matías Palleiro y sus hijos en un crucero en el Caribe (Video: Instagram)

El viaje a Miami de Jimena Barón y Matías Palleiro se transformó en una postal de felicidad familiar, aventura y disfrute. Después de un mes en Quequén, en la ciudad de Necochea, la pareja decidió continuar sus días de descanso en La Florida, junto a sus hijos. Allí, tras varios días en la ciudad, eligieron un destino soñado: un crucero de Disney hacia una playa caribeña, experiencia que quedó registrada en la cuenta de Instagram de la actriz y cantante.

Las imágenes compartidas por Jimena revelan momentos de esparcimiento y ternura. En el carrete aparece su pareja Matías, su hijo mayor Momo - fruto de su relación con Daniel Osvaldo - y el pequeño Arturo, de ocho meses, quien nació el 13 de junio de 2025. El álbum incluye postales de relax y diversión con toda la familia a bordo del crucero temático. Una de las fotografías más comentadas muestra a Arturo con una bandana en la cabeza, simulando ser un pirata. La cámara enfoca el rostro del bebé mientras disfruta de la comida. “No sabía que esta era la mesa de los piratas”, exclama Jimena en tono de broma, celebrando la espontaneidad de la escena.

Jimena Barón disfrutó de un viaje soñado en un crucero por el Caribe junto a su pareja Matías Palleiro y sus dos hijos (Instagram)

En otra imagen, Jimena y Matías se entregan al baile al ritmo de “Oh! Banana”, la conocida melodía del videojuego Donkey Kong 64. Ambos lucen relajados y cómplices, con gestos de diversión y cercanía. También hay fotos de la artista junto a su hijo Momo, preparados con chalecos salvavidas y trajes para practicar snorkel antes de sumergirse en el mar. La secuencia se completa con una postal de la familia unida y otra donde Matías sostiene a upa a su bebé y abraza a Momo, reflejando un clima de bienestar y vínculo afectivo completamente ensamblado.

Jimena Barón y Matías Palleiro se mostraron unidos y enamorados en su viaje mágico por el Caribe (Instagram)

Este viaje representa para Jimena una etapa marcada por el equilibrio emocional y profesional. La combinación de una pareja estable, el disfrute de sus hijos y una buena etapa laboral se percibe en cada una de las publicaciones. Los seguidores de la actriz no tardaron en dejar sus impresiones en los comentarios, donde resaltan la felicidad visible en su rostro y la califican como “merecida”.

Antes de embarcarse en el crucero, la familia aprovechó su estadía en Miami para sumar más recuerdos juntos. Las rutinas de playa y los paseos con los niños ocuparon buena parte de las jornadas, pero también hubo tiempo para que la pareja se regalara una noche especial. En ese encuentro, Jimena y Matías compartieron una cena en el centro de la ciudad, en un ambiente de luces tenues y clima distendido. La actriz subió una historia a sus redes con la leyenda: “Atención: salieron los papis”. Por su parte, Matías sumó su cuota de humor con el mensaje: “Tomando el control del condado”.

Jimena Barón y su hijo mayor Momo se prepararon para hacer snorkel en el mar caribeño (Instagram)

El bebé de Jimena Barón y Matías Palleiro, Arturo, fue el centro de atención en la mesa del crucero por el Caribe con su bandana de pirata (Instagram)

Luego de la cena, la pareja asistió a una fiesta para mayores de 35 años, organizada por Tommy Muñoz, un referente de la noche en Miami. Para Jimena, la previa significó un ritual especial. En una selfie frente al espejo, escribió: “Cuando volvés al ruedo por primera vez después de tener un pibe”. Mostró así el proceso de prepararse para una noche diferente, con la expectativa de reencontrarse con la música en vivo. En la fiesta, la pareja bailó y compartió momentos de complicidad bajo las luces azules del boliche.

El punto más alto de la velada llegó cuando Jimena subió al escenario y recibió la ovación del público al interpretar su hit “La Cobra”. Tommy Muñoz la filmó y difundió los videos junto a un mensaje: “No voy a olvidar lo que hiciste @jmena!!! Gracias de corazón”. Las imágenes de esa noche muestran a la pareja divertida y a Jimena disfrutando el reencuentro con su público después de varios meses lejos de los escenarios.

La calma y la felicidad llegaron a la vida de Jimena Barón en esta etapa que disfruta con su pareja y sus hijos (Instagram)

La felicidad de la actriz también se refleja en el recuerdo de su última presentación en un escenario. En febrero de 2025, la cantante se presentó en el festival de Villa María, Córdoba, embarazada de Arturo. Tras interpretar una canción y recibir el aplauso del público, tomó el micrófono y dijo: “Muchas gracias. ¿Cómo vienen? ¿Bien? ¿Está llegando más gente? Hay una embarazada de 37 semanas que está acá por mí. Te quiero. Nace acá el chico, ¿que es mujer? Le ponemos María, por Villa María. La bautizamos. Te felicito, beba. Chin chin”. Más tarde, entre risas, mencionó: “Bueno, vamos a seguir. La gente debe estar diciendo: ‘Pero es bolu..., que se saque el saco’. Hay algo que yo no debería mostrar, las vestuaristas me dijeron: ‘No muestres, nadie se entera’. A mí no me cierra el pantalón. ¿Ok?”. Concluyó ese momento con humor sobre las dificultades propias del embarazo: “Tengo dos corpiños, se me escapan, todo por la criatura. Pero bueno, no me lo voy a sacar porque me van a matar. Igual ya lo vieron. Así que voy a deshidratarme, pero voy a seguir regia hasta el final".

Hoy, las imágenes del crucero y las vacaciones en Miami muestran una etapa renovada. Jimena Barón abraza el presente junto a Matías Palleiro y sus hijos, entre el juego, el amor y el placer de volver a cantar ante su público.