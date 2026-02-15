Teleshow

La divertida foto de Anita Espasandín para celebrar San Valentín: abrazada a un muñeco de Benjamín Vicuña

La pareja disfrutó de un nuevo día juntos y celebraron su amor con intimidad, humor y ternura en las redes sociales

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín
Benjamín Vicuña y Anita Espasandín celebraron San Valentín con humor y ternura

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín celebraron San Valentín con una muestra de intimidad, humor y ternura, compartiendo en redes sociales imágenes que reflejan el clima relajado y la complicidad de la pareja. Ambas publicaciones, lejos de los grandes gestos, apuestan a los detalles personales y al juego cotidiano para expresar el vínculo que los une.

En la primera imagen, Anita Espasandín aparece recostada en la cama, apoyando la cabeza sobre una almohada muy particular: se trata de un muñeco de jengibre color naranja, decorado con un moño verde y botones rojos, al que le pusieron la cara de Benjamín Vicuña con gafas de sol. La empresaria posa relajada y sonriente junto al almohadón y acompaña la foto con el mensaje: “Mi Valentín”. La escena transmite humor, ternura y un guiño de complicidad, mostrando la capacidad de la pareja para reírse de sí misma y encontrar gestos lúdicos en pequeños detalles cotidianos.

Por su parte, Benjamín Vicuña eligió una foto en blanco y negro para retratar el espíritu del día. En la imagen, ambos aparecen abrazados y recostados en una reposera al aire libre, disfrutando de un momento de relax bajo el sol. La toma captura cercanía y confianza, con Anita tendida sobre él mientras ambos descansan y se abrazan, en una pose espontánea y natural. El actor sumó la palabra “Así”, etiquetando a Anita Espasandín como parte de la dedicatoria, reforzando la idea de que el verdadero sentido de la fecha está en compartir la vida en lo simple y en lo cotidiano.

Las publicaciones, distintas en tono pero complementarias en su mensaje, muestran cómo la pareja elige celebrar el Día de los Enamorados priorizando la espontaneidad y el disfrute de los momentos compartidos, sin la necesidad de grandes producciones ni gestos grandilocuentes. Entre el humor y la ternura, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín apuestan por una relación donde la complicidad, la cercanía y la alegría de estar juntos son el mejor homenaje al amor.

El inicio del 2026 encontró a Anita Espasandín disfrutando del verano en Punta del Este, uno de los destinos más elegidos por las celebridades y familias argentinas para el descanso estival. En esta oportunidad, la arquitecta aprovechó el receso para compartir tiempo con sus dos hijos, su madre y su pareja,Benjamín Vicuña, en una estadía marcada por el relax, la naturaleza y la vida en familia. Tras varias semanas de jornadas soleadas y paisajes costeros, Anita decidió recopilar sus mejores momentos en un álbum fotográfico digital que compartió con sus seguidores.

Mis hijos, mis mini guardianes…mi fortuna, mi mamá, su compañía y amor incondicional, Benjamín, mi mejor compañero. El mar que todo lo sana. Gracias enero”, escribió Anita como introducción a este recorrido visual y emocional por sus vacaciones. A través de sus imágenes, fue relatando la calidez de los días y la importancia de cada compañía en su vida.

Entre las postales más entrañables se destacó la presencia de su madre, quien viajó con la familia para compartir el verano en tierras uruguayas. En una de las fotos, se la vio sonriente en una feria de artesanías, con un vestido largo estampado en tonos verdes y azules, sandalias verdes y un sombrero de ala ancha, mientras sostenía una figura de pez rodeada de objetos coloridos y recuerdos típicos de la costa.

Los momentos de pareja también tuvieron su lugar en el registro fotográfico. En una de las imágenes, Vicuña fue retratado sonriendo en un restaurante de playa, brindando con un cóctel y rodeado de una mesa con pan, salsas y copas. La postal transmitió complicidad y alegría compartida, sumando a la crónica visual del viaje. Las tardes en el jardín continuaron esa línea: Anita y Benjamín se relajaron sentados en bancos de madera, copas en mano, rodeados de vegetación e iluminados por una luz cálida que acompañó la caída del sol.

