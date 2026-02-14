Cambio de horario para el show de Bad Bunny del sábado 14 de febrero: todos los detalles

El homenaje a Soda Stereo en el show de Bad Bunny en River Plate

Todavía se escuchan los ecos de su gran reencuentro con el público argentino. En la apacible noche del viernes, Bad Bunny hizo bailar a un Monumental colmado de euforia para recibir al puertorriqueño en el momento más importante de su carrera. Con la presencia de figuras de la escena urbana y un guiño a la obra de Soda Stereo, el músico dio un concierto a la altura de lo que se esperaba.

Pero esta aventura todavía no terminó y todavía quedan dos funciones de Benito, la de esta noche y la del domingo, para completar la trilogía. Y debido al pronóstico del tiempo que anuncia tormentas y potencial actividad eléctrica para las últimas horas del sábado y la madrugada del domingo, la producción de DF Entertainment y Dale Play Live resolvieron adelantar el inicio para evitar coincidir con el posible incidente climático.

De esta manera, el recital de Bad Bunny comenzará a las 20, una hora antes de lo previsto, lo que obligará a mover también a los teloneros. Si bien el horario de apertura de puertas se mantiene a las 16, el concierto de Ramma será a las 18 y el de Chuwi a las 19, dejando todo listo para que el ganador del Grammy siga con el itinerario pautado para su DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour y continúe escribiendo su propia leyenda en tiempo real.

Nuevos horarios para Bad Bunny

Todo lo que hay que saber para el show de Bad Bunny del sábado 14 de febrero

Pronóstico del tiempo para el sábado y domingo

Nubes, un sol tibio entre un cielo plomizo y leves precipitaciones que luego derivarán en una fuerte tormenta con relámpagos es el sello climático que dominará este sábado y domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Con un termómetro que oscilará entre los 18°C y 28°C, entre las dos jornadas, el día de hoy comenzó con cielo parcialmente nublado, vientos del sector Este y una temperatura que ronda los 22°C.

Por la tarde escalará la temperatura (26°C) y asomarán ráfagas de viento de hasta 50 km/h provenientes del Noroeste en donde las nubes tomarán protagonismo y cubrirán el firmamento. Ya, por la noche, aparecerán los primeros signos de lluvias, con tormentas aisladas (40% de probabilidades, según el Servicio Meteorológico Nacional) y un leve descenso de temperatura hacia los 24°C.

El organismo advirtió que, durante el domingo, las lluvias y la inestabilidad podrán afectar el normal desarrollo de actividades. Las tormentas aisladas atravesarán toda la madrugada en donde el termómetro marcará los 20°C.

Accesos y recomendaciones para el ingreso

Mapa con los puntos de acceso y ubicaciones dentro del estadio River Plate en Buenos Aires para el esperado recital de Bad Bunny

El ingreso está detallado según la ubicación para el show

El acceso estará sectorizado según la ubicación de cada entrada:

- Campo Trasero: ingreso por Av. Libertador y Campos Salles

- Platea Belgrano y Campo Delantero/Stage B: ingreso por Av. Libertador y Udaondo

- Platea San Martín, Sívori y Campo Delantero/Stage A: ingreso por Av. Alcorta y Monroe

Cortes de tránsito

- Av. Figueroa Alcorta (entre Monroe y Udaondo): cerrada de 13:00 a 1:00

- Av. Udaondo (entre Libertador y Autopista Lugones): cerrada de 14:00 a 1:00

Objetos permitidos y prohibidos

A los efectos de garantizar la seguridad de los espectadores, no se permitirá el ingreso al estadio Monumental con los siguientes objetos:

El cartel detalla los objetos no permitidos para el concierto de Bad Bunny en el estadio de River Plate en Buenos Aires, incluyendo armas, pirotecnia, bebidas y drones, con una excepción para bolsos pequeños. (@dfentertainment)

- Armas de fuego o elementos punzantes

- Pirotecnia y explosivos de cualquier tipo

- Paraguas

- Líquidos o gases inflamables

- Coolers

- Handys

- Camisetas de clubes o países

- Bebidas alcohólicas o energéticas

- Alimentos y bebidas

- Cualquier tipo de sustancia ilegal

- Drones o equipo profesional de fotografía

- Mate

- Animales o mascotas

- Pelotas

- Instrumentos musicales

- Mochilas grandes

- Computadoras

- Carteles políticos o religiosos

- Cascos de moto o bici

- Cualquier tipo de vehículo

- Carpas o cualquier tipo de silla

- Selfie stick

- Bocina de aire

- Banderas

Solo se permitirá el ingreso con bolsos de hasta 30 cm x 20 cm x 20 cm.

Ingreso para personas con discapacidad

Mapa de accesibilidad y sectores adaptados para personas con movilidad reducida para el recital de Bad Bunny

Las personas con movilidad reducida y un acompañante podrán ingresar a la Platea Belgrano Baja presentando el Certificado único de Discapacidad.

El acceso será por Av. Libertador y Udaondo (Puente Labruna).

Transporte público y servicios especiales

La Línea D de subte funcionará en horario extendido hasta la 1:30.

El ingreso al subte será exclusivo por Congreso de Tucumán y se podrá descender en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

Se recomienda a los asistentes consultar los canales oficiales del evento para verificar actualizaciones sobre horarios, servicios y condiciones climáticas.