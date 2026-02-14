Cielo cubierto, viento y lluvias: cómo estará el tiempo hoy en el AMBA

Este fin de semana se tornará lluvioso (Maximiliano Luna)

Nubes, un sol tibio entre un cielo plomizo y leves precipitaciones que luego derivarán en una fuerte tormenta con relámpagos es el sello climático que domirá este sábado y domingo en el Area Metropolitana de Buenos Aires.

Con un termómetro que oscilará entre los 18°C y 28°C, entre las dos jornadas, el día de hoy comenzó con cielo parcialmente nublado, vientos del sector Este y una temperatura que ronda los 22°C.

El pronóstico de las 7, según el Observatorio Central Buenos Aires (@SMN_OCBA)

Por la tarde escalará la temperatura (26°C) y asomarán ráfagas de viento de hasta 50 km/h provenientes del Noroeste en donde las nubes tomarán protagonismo y cubrirán el firmamento. Ya, por la noche, aparecerán los primeros signos de lluvias, con tormentas aisladas (40% de probabilidades, según el Servicio Meteorológico Nacional) y un leve descenso de temperatura hacia los 24°C.

El organismo advirtió que, durante el domingo, las lluvias y la inestabilidad podrán afectar el normal desarrollo de actividades. Las tormentas aisladas atravesarán toda la madrugada en donde el termómetro marcará los 20°C.

Desde esta noche el cielo se nublará y comenzarán las precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Ya por la mañana dominical se intensificarán las precipitaciones, con una probabilidad del 70%, habrá actividad eléctrica y no variará la temperatura con respecto a la noche. En horas de la tarde, seguirán las precipitaciones pero con la diferencia que habrá un incremento importante de calor: 28°C. Por la noche, el cielo se nublará.

El último episodio adverso del clima en la región incluyó la caída de granizo en distintos sectores del AMBA, entre ellos los partidos de Pilar, José C. Paz y La Matanza, según detalló el SMN. Las precipitaciones fueron breves, pero estuvieron acompañadas por una fuerte actividad eléctrica, lo que generó preocupación entre los vecinos. La localidad de Pilar concentró el fenómeno más marcado con la caída de piedras de distinto tamaño, imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.

El pronóstico del tiempo extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SMN)

El pronóstico para los próximos días

La próxima semana iniciará con un lunes parcialmente nublado, con la particularidad de bancos de neblina, y temperaturas que oscilarán entre los 22°C y 30°C. El martes anuncia el retorno del calor más intenso, ya que la mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 30°C.

El miércoles podría convertirse en el día más caluroso del período, anticipando una máxima de 31°C bajo cielo mayormente nublado. El jueves, se estima parcialmente nublado y sin lluvias, con temperaturas entre 22°C y 27°C. Por último, el viernes próximo estará soleado con una mínima de 19°C y máxima de 28°C.

Como estará el clima en algunos puntos turísticos del país

En la zona de la Costa Atlántica, precisamente en Mar del Plata, hoy habrá cielo nublado por la mañana y tarde, con temperaturas máximas de 24°C. Pero por la noche será una jornada lluviosa y ventosa, con 40% de probabilidad de chaparrones y vientos, que por la tarde llegarán a 50 km/h, aumentarán 10 km/h, en horario nocturno.

El domingo a la madrugada continuarán las precipitaciones, la temperatura descenderá a los 18°C y habrá actividad eléctrica en el cielo, con tormentas fuertes por la tarde (70% de probabilidad) que irán disminuyendo hacia el anochecer. Tanto el lunes como el martes del fin de semana largo de carnaval, no lloverá, habrán neblina y cielo parcialmente nublado con una máxima de 25°C y mínima de 18°C.

El movimiento de turistas durante el fin de semana largo en Mar del Plata (Archivo/Diego Izquierdo/Télam/CF)

Por otro lado, en la ciudad de Córdoba, la mañana de hoy se pronostica lluviosa con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 28°C. Por la tarde y noche habrían tormentas aisladas, con ráfagas de hasta 50 km/h. Tanto mañana como el lunes también persistirán las precipitaciones pero con un leve aumento de la temperatura con picos de 33°C (tarde del domingo) y 31°C (tarde/noche de lunes). El martes habrá cielo mayormente nublado con temperaturas máximas de 32°C.

Por otro lado, en la zona de las Cataratas del Iguazú, en Misiones, la mañana de hoy contaría con chaparrones y, ya por la tarde, se anuncian tormentas. Este panorama lluvioso continuará durante todo el domingo con picos máximos de 33°C.

Alertas en el norte y el este del país

Hoy, el SMN emitió numerosas alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes en ocho provincias del centro y este argentino: Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, oeste de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba. El organismo detalló: “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”.

Los mapas meteorológicos detallan el pronóstico con alertas para diversas regiones de Argentina durante el próximo fin de semana largo, incluyendo el área de Buenos Aires. (SMN)

De acuerdo al reporte oficial, las ráfagas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que la precipitación acumulada se ubicará entre 30 y 70 milímetros, según la región.

Para el domingo, esta serie de tormentas llegarán a casi todo el territorio bonaerense, persistirán en Entre Ríos, partes de Córdoba, San Luis y toda la provincia de Santa Fe. También afectarán a Catamarca, San Juan y Santiago del Estero. Por otro lado, en Tierra del Fuego se registrarán lluvias y vientos.

Las alertas por tormentas, lluvias y vientos en todo el país (SMN)

Precauciones y recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN recomendó adoptar diversas medidas preventivas ante la inestabilidad. Entre las principales indicaciones se encuentran: evitar salir, no sacar basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar. También se aconseja cerrar puertas y ventanas, resguardar objetos que el viento pueda desplazar y buscar refugio en lugares cerrados como viviendas o vehículos.

Los eventos recientes de granizo registrados en el AMBA no provocaron daños significativos, pero sorprendieron a los vecinos, quienes compartieron imágenes de la caída de piedras en distintas zonas. La situación ilustra el carácter cambiante e impredecible del clima en Buenos Aires y la relevancia de mantenerse informado ante los anuncios del Servicio Meteorológico Nacional.