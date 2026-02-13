Teleshow

La romántica dedicatoria de J Rei a María Becerra por su cumpleaños: “Tengo el privilegio de ver brillar esos ojitos”

Tras su viaje a Perú, la intérprete de “Corazón Vació” devolvió el gesto de su novio y mostró la intimidad de su festejo con un comida casera: bondiola al disco y empanadas fritas

El intérprete de Tu Turrito homenajeó a su pareja con un tierno mensaje en redes sociales

J Rei sorprendió a María Becerra con una emotiva dedicatoria en el día de su cumpleaños número 26. A través de un divertido video, el intérprete de “Tu Turrito” celebró un nuevo año de vida de su pareja y expresó sus sentimientos por la joven.

Junto al clip que compartió con sus casi dos millones de seguidores, el artista escribió: “Un día como hoy hace 26 años nacía el amor de mi vida y hoy tengo el privilegio de ver y hacer brillar esos ojitos todos los días”. Este mensaje, breve y cargado de sentimiento, captó rápidamente la atención en las redes y reafirmó la imagen de un vínculo sentimental sólido sostenido por gestos públicos de cariño.

Horas más tarde, Becerra replicó el video en sus historias y respondió: “Te amo mi gordito hermoso. Gracias por hacerme tan tan feliz!! Qué bendición despertarme al lado del hombre de mi vida. GRACIAS DIOS”. Sus palabras motivaron el entusiasmo y el apoyo entre seguidores.

J Rei celebró el cumpleaños número 26 de María Becerra con una emotiva dedicatoria en video en sus redes sociales

Aunque este jueves la cantante argentina se encontraba en Perú por compromisos laborales y J Rei en Buenos Aires, el saludo digital evidenció la cercanía que mantienen pese a los kilómetros que los separan. La distancia geográfica no es un impedimento para la pareja. Cuando la oriunda de Quilmes se encuentra dedicada a su agenda artística, y su novio tiene compromisos en Buenos Aires, los jóvenes mantienen su relación a través de mensajes y muestras de afecto en redes sociales.

En su posteo de cumpleaños, Becerra comentó cómo había recibido este nuevo año de vida: “Empezando mis 26 pensando en estos momentos hermosos que me llevo de mi Perú lindo, gracias por tanto amor y por todos sus mensajitos tan hermosos”.

Ya este viernes, María sorprendió al publicar una story en la intimidad de su hogar. “¿Qué está haciendo mamita? Toda la cuchara ensartada, todo rellenito, empanada frita hoy para mi cumple. Huevitos. ¿Qué me puedo poner a hacer? Acá hay para la chocotorta", comenzó diciendo la joven.

Luego, la cantante continuó recorriendo su hogar y mostrando la dinámica de sus seres queridos y sus mascotas de cara al festejo: “Ahí está la Larita, la ojos locos, mi gordo (J Rei), la bondiolita. La Corita y el Osito”. De esta manera, la joven evidenció que regresó a Argentina para festejar su día junto a su familia.

María Becerra agradeció públicamente a J Rei por su mensaje y compartió con sus seguidores la felicidad de despertar junto a su pareja (Foto: Warner Music)

Al mismo tiempo, Rei compartió una story en la que se lo ve cocinando carne en una parrilla. “Haciendo una bondiolita al disco para la familia, se festeja el cumple de mi amorcito”, comentó el joven ante la cámara. Acto seguido se lo ve vaciando una botella de vino sobre la carne, la cual se cocina junto a fragmentos de zanahoria y morrón.

A lo largo del tiempo, Becerra y J Rei han construido una relación visible y caracterizada por la autenticidad. Con cada dedicatoria pública, suman capítulos a una narrativa romántica que genera conversación y refuerza su popularidad en la escena musical.

Para sus admiradores, cada gesto y agradecimiento expresa el crecimiento de una complicidad que ha convertido a la pareja en una de las más comentadas en el ámbito de la música urbana argentina.

Además de su música, Becerra es reconocida por su capacidad para innovar a través de la moda. Cada aparición revela una faceta distinta de su personalidad, desde lo urbano hasta lo sofisticado, convirtiendo a la artista en referente de estilo.

A lo largo de sus presentaciones, y de sus vacaciones, la joven se mostró utilizando transparencias -durante unos Martín Fierro, brilló con un vestido negro de transparencias y aplicaciones luminosas-, encaje y flores -en una producción fotográfica, posó recostada con un conjunto de encaje blanco de manga larga y shorts cortos, decorado con flores- y hasta volados en movimiento -en pleno evento de moda porteño, apostó por un vestido negro corto con volados rosados y tirantes-.

