La pesada broma de Wanda Nara a Maxi López mientras enfrentaba el “mercado a oscuras” de MasterChef Celebrity

Wanda Nara asustó a Maxi López durante su turno en el mercado más temido (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La “semana del terror” de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó uno de los momentos más comentados de la temporada. En medio del clásico desafío del mercado a oscuras, Wanda Nara decidió cruzar un límite entre el susto y la broma pesada: se metió en plena prueba para asustar a Maxi López, y el estudio explotó entre gritos, risas incómodas y pases de factura.

El último programa del reality culinario llevó a los participantes a enfrentarse a una de las pruebas más temidas del ciclo. Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anunciaron el regreso del tradicional mercado a oscuras, una instancia donde los famosos deben ingresar casi a ciegas para recolectar los ingredientes que utilizarán en su plato. Esta vez, con un agregado especial: la ambientación de Halloween incluyó un espantapájaros que irrumpía para provocar sustos inesperados.

Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Susana Roccasalvo, La Joaqui y Cachete Sierra tuvieron apenas cuatro minutos para buscar productos entre góndolas totalmente oscuras. El desafío exigía que el plato incluyera obligatoriamente salsa de tomate y una guarnición, además de lo que cada uno lograra rescatar del caos.

La ambientación de Halloween en MasterChef incluyó un espantapájaros que provocó sustos y caos entre los participantes del reality

Como parte de la dinámica, cada participante debía salir del estudio cuando ingresaba otro, mientras Wanda y el jurado observaban desde una pantalla las imágenes captadas por las cámaras nocturnas. Gracias a un sponsor, los concursantes contaban con la ayuda momentánea del flash del celular, que se activaba brevemente al tomar una foto.

Cuando llegó el turno de Maxi López, la tensión ya estaba instalada. El exfutbolista avanzó directo hacia las heladeras del fondo, donde lo esperaba el espantapájaros que lo hizo gritar sin filtro. Sin embargo, el verdadero sobresalto no vino solo de la escenografía.

En plena oscuridad, Wanda decidió ingresar para sembrar misterio. Con voz susurrante, se acercó y lanzó: “Maxi, tenemos cosas que aclarar, me quedó una cuenta pendiente”. El tono fantasmagórico buscaba desconcentrarlo, pero el resultado fue otro: entre la sorpresa y la ironía, él reaccionó con fastidio. “Volá de acá, Wanda”, se escuchó decir cuando ella gritó tras asustarse también con el espantapájaros.

Wanda Nara sorprendió a Maxi López durante el desafío, dándole un susto adicional y provocando una reacción incómoda del exfutbolista

La escena subió de intensidad cuando la conductora se subió al carrito del participante y comenzó a interferir en su recorrido. “¿Qué hacés? ¡Salí de acá, Wanda!”, le reclamó él, visiblemente incómodo. Como si fuera poco, ella tomó su canasta y salió corriendo del mercado. Si bien luego se la devolvió, el momento ya había generado un clima cargado.

Al regresar al estudio, Wanda intentó sostener el personaje. Pero el jurado no tardó en desenmascararla. Durante la devolución del plato de Maxi, Donato recordó el episodio y la conductora quiso instalar la idea de que había sido un “monstruo”. Sin embargo, Damián Betular fue directo: “Hacía ‘uhh’, la reconoce”. “Ustedes todas las fantasías las arruinan”, lanzó Wanda, entre molesta y divertida, al ver que el plan había quedado expuesto.

Más allá del momento humorístico, el intercambio dejó entrever la tensión que siempre rodea a los cruces entre Wanda y Maxi. Al presentar su plato, el exjugador reconoció que había sido “un día difícil”, aunque aclaró que al concentrarse en la cocina logró abstraerse: “Es como cuando entrás a la cancha y te concentrás, te olvidás de lo demás”.

El cruce entre Wanda y Maxi López revivió viejas tensiones durante la prueba, marcando uno de los momentos más recordados de la semana del terror en MasterChef Celebrity

Wanda aprovechó la metáfora futbolera para devolverle la chicana. “¿En el programa te pasa igual cuando cocinás?”, preguntó. Él respondió con diplomacia: “Yo trato de concentrarme bastante en el plato. A veces pasa alguien y me desconcentra un poco”. La frase fue el pie perfecto para que la conductora rematara con ironía: “Y bueno, yo juego para el otro equipo… somos así, tenemos que desconcentrar”.

La prueba no solo tuvo el cruce entre Wanda y Maxi. El espantapájaros hizo de las suyas durante toda la noche. La Reini llegó a arrojarle una calabaza y salió del mercado asegurando que “iba a denunciar a todos”. Susana Roccasalvo, desesperada por encontrar laurel, gritó: “¡Me van a infartar!”, y terminó con telarañas en la cabeza y una canasta que definió como “bastante pobre”.

Los sobresaltos continuaron incluso fuera del mercado. Damián Betular le dejó una araña de peluche en el hombro a Cachete Sierra mientras cocinaba un abadejo. El actor reaccionó indignado: “¡Tengo un cuchillo! ¡¿Estás loco vos?!”. Pero, sin dudas, el momento que quedó instalado fue el de Wanda entrando al territorio de Maxi en plena competencia. En una gala donde el miedo era parte del juego, la conductora decidió sumar un ingrediente extra: la provocación.