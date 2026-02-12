Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

Tamara Báez visitó la favela Rocinha de Brasil y realizó el famoso trend viral

A una semana de haber sorprendido a su novio Thiago Martínez con una inesperada propuesta, Tamara Báez realizó su ansiado viaje a Brasil. A través de sus historias de Instagram, la influencer se mostró disfrutando de Río de Janeiro. Sin embargo, más allá del color de las playas y la cultura del país vecino, la joven compartió un recorrido turístico por la famosa favela Rocinha.

Tamara compartió imágenes y videos de la experiencia en sus redes sociales, subrayando su entusiasmo por este tipo de aventuras. El itinerario incluyó un recorrido a pie por las calles de la favela, siempre acompañados por un guía turístico. Báez publicó fotografías donde aparece abrazada a Martínez y también una toma panorámica del lugar. En una de las publicaciones, expresó: “Estas aventuras me gustan a mí”.

Justamente, en las últimas semanas, esta zona de Río de Janeiro se volvió tendencia en redes sociales luego de que miles de turistas recrearan la escena de la famosa película Ciudad de Dios. Así las cosas, la atracción consiste en visitar una de las terrazas del lugar y ser grabado por un dron, el cual realiza un zoom out y muestra la inmensidad del paisaje, reflejando las construcciones de la favela y los morros distintivos de la ciudad.

Las fotos de Tamara Báez en Rocinha y la respuesta a quienes la comparan con Wanda Nara

En ese contexto, la expareja de L-Gante también quiso sumarse a la tendencia y visitó el lugar. A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió el video, el cual superó las 5 millones de reproducciones. En paralelo, su novio también compartió fotos del recorrido junto a un emoji de un corazón rojo. En su posteo se los ve caminando de la mano por un pasillo angosto.

A pesar de la polémica, la joven reiteró su entusiasmo por la experiencia vivida junto a su pareja en la favela y por la excursión guiada. Báez manifestó que este tipo de recorridos representan una oportunidad positiva para quienes desean nuevas experiencias.

Por su parte, la difusión del paseo de Báez en redes sociales generó repercusiones y abrió espacio para comparaciones. Algunos usuarios la relacionaron con Wanda Nara, quien también había visitado una favela brasileña en el marco del videoclip de su tema “O bicho vai pegar”. Entre los comentarios destacados apareció la frase: “Se cree Wanda”, emitida por una usuaria.

La respuesta de Tamara Báez cuando la compararon con Wanda Nara en redes (Instagram)

Sin embargo, frente a estas comparaciones, Báez respondió con firmeza y marcó distancia de la empresaria con la frase: “Ni a palo”.

Durante su estadía en Brasil, la influencer dedicó parte de su tiempo a realizar compras en tiendas libres de impuestos. Mostró productos de cosmética de marcas como Dior y Givenchy, perfumes de Versace, Gucci y Miss Dior Bouquet, y también adquirió licores, golosinas y prendas de ropa interior y entrenamiento. Según lo exhibido en sus historias, el monto de las compras superó los USD 800.

Al llegar al hotel, la influencer mostró en detalle cada compra que había realizado. “De Balenciaga a la favela”, escribió en una historia de Instagram junto a un emoji de risa. Luego, ese mismo día, la joven y su novio fueron a conocer el acuario de la ciudad.

Tamara Báez habló de sus planes para agrandar su familia junto a Thiago Martínez (Instagram)

La pareja celebró el cumpleaños de Martínez durante el viaje, que fue organizado y obsequiado por la propia Báez. Conocida por su estilo directo en plataformas digitales, ella dedicó mensajes especiales y compartió gestos de afecto hacia su pareja en varias publicaciones: “Feliz cumpleaños, bebé. Te amo con toda mi alma. Sos el mejor compañero que me pudo tocar en la vida. Aprendemos juntos, crecemos juntos y somos felices juntos”, escribió Báez.

Días atrás, la joven incluso había revelado sus planes para agrandar la familia junto a Martínez. El mensaje, difundido a través de una historia en la red social, generó una reacción inmediata y despertó nuevas expectativas en torno a su vida personal. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le consultó si pensaba en ser madre nuevamente este año o prefería esperar. La influencer contestó de manera directa: “El año que viene”, acompañando la respuesta con el emoji de una mujer embarazada.