El conmovedor video de Marcos Camino anunciando su retiro de Los Palmeras: “Quiero disfrutar de mi esposa y mis perros”

La banda compartió el momento en el que el músico, fundador del grupo y con 50 años de carrera, anunció a sus compañeros su salida. El momento

La banda compartió las imágenes del anuncio del retiro del músico, fundador del grupo, luego de 50 años (Video: Instagram)

El histórico acordeonista Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, anunció su despedida tras más de 50 años en la mítica banda de cumbia santafesina. La decisión, revelada en un video difundido por el perfil oficial del grupo, marca un giro trascendental para la formación, que ya había experimentado la salida de Cacho Deícas en junio de 2025.

Desde una mesa rodeado por sus compañeros, el músico comunicó abiertamente su determinación de retirarse de la música. “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud”, explicó el músico, subrayando la naturaleza personal de su elección.

Camino, como fundador y figura central del sonido característico de Los Palmeras, vivió en primera persona el crecimiento del fenómeno musical desde la ciudad de Santa Fe. “Para Los Palmeras y para mí Santa Fe es la ciudad más importante del planeta. La prueba siempre la damos acá. Es donde nos ponemos nerviosos, donde están los vecinos, los amigos, los parientes”, compartió en el video.

Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, anunció su retiro tras más de 50 años como referente de la cumbia santafesina (Instagram)

A lo largo del mensaje, Camino recordó momentos clave de la trayectoria de la banda, como el éxito de “El Bombón asesino” —tema que definió una época— y el inolvidable show junto a la Filarmónica de Santa Fe. “Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”, añadió.

La salud y la edad fueron los factores decisivos para el retiro del acordeonista. “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”, sostuvo Camino, abriendo una nueva etapa dedicada al ámbito personal tras décadas de giras y escenarios.

En el cierre de su mensaje, dejó un deseo explícito para el futuro de la agrupación: “Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”.

Marcos Camino, Cacho Deicas y el resto de los integrantes de Los Palmeras

La salida de Camino se suma a la de Cacho Deícas, emblemático vocalista que dejó la formación el año pasado. A pesar de estos cambios, la agrupación reafirmó su continuidad en redes sociales agradeciendo a Camino: “Gracias por hacer historia, Marcos. ¡Hay Palmeras para rato!”, escribieron junto a la publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y reconocimiento para una figura importantísima de la cumbia santafesina y del género en nuestro país.

En la mañana de hoy, la información fue actualizada por el manager Adrián Forni: “Es una decisión casi tomada a raíz de los médicos, es lo conveniente, Marcos tiene nueve stents”, detalló a Teleshow. Explicó que el retiro de Camino responde a recomendaciones médicas y que será un alejamiento temporal, no definitivo.

Forni anticipó que el hijo de Marcos, que también es músico, ocupará su lugar, asegurando que “la banda sigue exactamente igual”. Además, recalcó que “se continúa todo exactamente igual: la línea profesional, musical, la misma banda, todo lo mismo”. “El hijo ya venía tocando en otra banda, es un músico experimentado, muy bueno y mantiene la misma línea. Así que cubre el legado de él”, afirmó.

El histórico acordeonista de Los Palmeras se despide argumentando razones de salud y edad para dejar los escenarios

El manager subrayó que el propio Camino continuará vinculado al proyecto. “Continuará vinculado al proyecto desde atrás del escenario, acompañando la continuidad de Los Palmeras”, afirmó, sobre este traspaso generacional con el que buscan minimizar el impacto en la identidad del grupo y mantener vigente el legado familiar de Los Palmeras.

Con más de cinco décadas de historia, enfrentan el desafío de reinventarse sin dos de sus figuras más icónicas, pero con el respaldo de una comunidad que sigue celebrando el legado y la vigencia de uno de los grupos más importantes de la cumbia argentina.

