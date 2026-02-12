Diego Topa habló su sorprendente amistad con Martín Cirio: “Estuvo cerquita mío en el momento que lo necesité”

Diego Topa habló de su sorprendente amistad con Martín Cirio

La amistad inesperada entre Diego Topa, reconocido como uno de los grandes referentes de la animación infantil, y Martín Cirio, figura destacada del streaming argentino por su estilo desinhibido, donde los tópicos sexuales acaparan buena parte de sus entrevistas, sorprendió a la audiencia tras la revelación del propio Topa en el programa Patria y Familia de Luzu. El vínculo, marcado por el contraste entre sus trayectorias públicas, despertó curiosidad tanto por la cercanía como por la diferencia de personalidades.

La pregunta de Fede Popgold, el conductor, era de cajón: “ Cuando estuviste en los Movistar Arena de Martín Cirio, a mucha gente le llamó la atención. ¿Qué hace Topa acá? Quiero saber el origen de tu amistad con Martín"

Y Topa, con su estilo sencillo y honesto, explicó: “Hace muchos años lo conozco a Martín. Lo quiero un montón. Le pasó de todo en la vida. Me parece una persona increíble. De hecho, a mí también me han pasado cosas en la vida y desde ese lugar me acompañó mucho”.

Martín Cirio invitó a Diego Topa al Movistar Arena, y para muchos fue sorpresivo

El animador infantil detalló la forma en que Cirio estuvo presente durante momentos complejos: “Todo lo que tiene que ver con YouTube y todo eso, me ayuda un montón también a entender o decirme ‘metete por acá’. Y él estuvo ahí muy cerquita mío en el momento que necesité. Y no está todo el mundo cuando necesitás”.

La relación quedó en evidencia para el público cuando Cirio invitó a Topa a su espectáculo en el Movistar Arena. “Fui al Movistar Arena, al primero, porque me invitó él para verlo”, recordó Topa, subrayando la repercusión que tuvo su presencia entre los asistentes y en redes sociales.

La conversación incluyó una anécdota sobre los desafíos que representa para Topa, dado su perfil e imagen pública, acudir a un evento así: “Me dijo: no te copás, ¿vas a venir? Le digo: Pero es que no sé, Martu. Me dice: ‘Yo sé que al streaming no vas a venir nunca, me dice, porque me muero’. Porque la verdad que no puedo ir allí. Obvio. No porque no quiera, porque lo amo, lo veo todo el tiempo”.

Asimismo, el animador compartió detalles sobre la coordinación previa para asistir al espectáculo y el nerviosismo compartido: “Cuando me dijo, digo: Bueno, mira, vamos a hacerlo así. Yo voy, hacemos esto, voy con mis bailarines, hago esto y me voy, pero no puedo hablar nada, Martu. Me dice: Lo que vos quieras. Él estaba más nervioso que yo porque no quería pifiar la cosa”.

Diego Topa y su amistad con Martín Cirio: "Estuvo muy cerquita mío cuando lo necesité"

Lejos de reducirse a los escenarios y las experiencias profesionales, la vida de Topa transcurre también entre celebraciones familiares. Su hija Mitai cumplió seis años en enero, y el intérprete compartió la emoción que le provoca acompañar el crecimiento de la niña: “Me parece increíble que cumpla seis años, pasó todo muy rápido”.

Topa habló con Teleshow y dedicó palabras cálidas sobre la personalidad de su hija: “Estoy muy contento, Mitai es una nena hermosa, llena de luz, de ganas de jugar, compañera, amiguera, de una vida social hermosa”.

El actor reconoció que la llegada de Mitai transformó sus prioridades: “Amo trabajar para los chicos, pero ser papá es otra cosa”, afirmó, apuntando a la intensidad emocional y la importancia de la rutina compartida.

Según contó, la experiencia de la paternidad representa “una expansión de amor increíble y lo recibo día a día, minuto a minuto. Y lo agradezco porque ella también lo recibe”.

La celebración incluyó el acompañamiento de Hugo Rodríguez, pareja de Topa y padre de Mitai, quien expresó públicamente su cariño por la familia. Bajo un perfil reservado, ambos priorizan la presencia cotidiana y el sostén emocional como parte fundamental de la crianza.

En su círculo más íntimo, Topa resalta la trascendencia de los vínculos auténticos, tanto en la calidez de una amistad poco convencional como en el cuidado diario de su familia. En el presente del animador, el amor y el apoyo cercano guían cada paso del hogar compartido con Mitai.