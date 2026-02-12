“Acabo de ver algo muy extraño”: La experiencia que compartió Florencia Raggi junto a Nicolás Repetto en Uruguay

Florencia Raggi anunció que avistó misteriosas luces descendentes en el cielo de José Ignacio

Lo que parecía una noche más en la tranquilidad de José Ignacio terminó convirtiéndose en una escena cargada de misterio. Desde sus historias de Instagram, Florencia Raggi sorprendió a sus seguidores al relatar una experiencia que definió como “muy extraña” y que, según aseguró, presenció junto a Nicolás Repetto en el cielo uruguayo.

“En este cielo uruguayo acabo de ver algo muy extraño… unas luces que bajaban a gran velocidad en una línea diagonal descendente, terminando torcidas…”, escribió la actriz sobre un fondo oscuro donde apenas se distinguía el horizonte nocturno. El mensaje, breve pero contundente, generó una ola inmediata de comentarios y teorías entre sus seguidores.

Raggi fue enfática al remarcar que no estaba sola. “Doy FE que lo vi, con Nico al lado. No sé qué es, pero fue/es un hecho”, agregó, reforzando la idea de que se trató de una experiencia compartida con su pareja. La frase, escrita en mayúsculas parciales y con tono solemne, dejó entrever el impacto que le produjo el fenómeno.

La pareja compartió la experiencia en Instagram, invitando a otros testigos a sumarse con relatos similares

Lejos de cerrar la historia en un simple comentario anecdótico, la actriz invitó a la interacción: “Si alguien también lo vio, compartamos experiencias”. Ese llamado abierto a otros testigos alimentó aún más la curiosidad, en especial entre quienes se encuentran veraneando en la misma zona de Punta del Este.

La pareja se encuentra instalada en Uruguay, donde eligieron establecer su residencia, a pesar de que también mantienen su hogar en San Isidro, particularmente en la zona cercana a la Laguna José Ignacio. Tal como se vio semanas atrás, ambos disfrutan de un verano relajado, lejos del ruido mediático porteño, entre caminatas por la playa, eventos privados y encuentros con amigos. Sin embargo, esta vez el foco se corrió del descanso y la calma para posarse en el cielo.

Según el relato de Raggi, las luces descendían en diagonal y “terminaban torcidas”, un detalle que llamó la atención por la precisión de la descripción. No habló de una estrella fugaz ni de fuegos artificiales, tampoco de drones o aviones. Simplemente dejó planteado el interrogante. “No sé qué es”, escribió, manteniendo el misterio abierto.

La vida tranquila de Raggi y Repetto en José Ignacio se vio momentáneamente alterada por un evento nocturno inesperado (RS Fotos)

El posteo rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde algunos usuarios especularon con la posibilidad de meteoritos, basura espacial o satélites. Otros, en cambio, optaron por teorías más extraordinarias vinculadas a fenómenos paranormales o avistamientos de objetos voladores no identificados.

Lo cierto es que la actriz no volvió a ampliar detalles, ni publicó imágenes que permitieran identificar con claridad el fenómeno. La historia, tal como suele ocurrir en Instagram, fue efímera, pero dejó una huella suficiente para instalar el tema.

Raggi y Repetto suelen mostrarse en redes en un tono íntimo y relajado, compartiendo momentos cotidianos: paseos por la playa, atardeceres, música y encuentros familiares. De hecho, el conductor recientemente se presentó en vivo en un evento privado en Punta del Este, consolidando su nueva etapa artística vinculada a la música. En ese contexto de serenidad, el episodio nocturno irrumpió como un elemento inesperado.

El fenómeno podría corresponderse con el paso de satélites Starlink visibles desde la costa uruguaya (REUTERS/Sam Wolfe/File Photo)

La posibilidad más concreta es que haya visto los satélites del sistema Starlink, la compañía de Elon Musk. Este conjunto de satélites suele verse como una serie de luces alineadas que atraviesan el cielo nocturno a gran velocidad, especialmente en zonas con baja contaminación lumínica, como la costa uruguaya.

Los satélites Starlink suelen desplazarse en formación, generando una “fila” luminosa que puede verse durante algunos minutos antes de desvanecerse. Dependiendo del ángulo de observación y del movimiento relativo en el cielo, pueden dar la impresión de descender o desviarse, lo que podría coincidir con la descripción que hizo la actriz sobre una trayectoria diagonal “terminando torcida”.