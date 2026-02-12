Teleshow

“Acabo de ver algo muy extraño”: La experiencia que compartió Florencia Raggi junto a Nicolás Repetto en Uruguay

La actriz sorprendió al compartir el relato de unas luces descendiendo en el firmamento de José Ignacio

Guardar
Florencia Raggi anunció que avistó
Florencia Raggi anunció que avistó misteriosas luces descendentes en el cielo de José Ignacio

Lo que parecía una noche más en la tranquilidad de José Ignacio terminó convirtiéndose en una escena cargada de misterio. Desde sus historias de Instagram, Florencia Raggi sorprendió a sus seguidores al relatar una experiencia que definió como “muy extraña” y que, según aseguró, presenció junto a Nicolás Repetto en el cielo uruguayo.

“En este cielo uruguayo acabo de ver algo muy extraño… unas luces que bajaban a gran velocidad en una línea diagonal descendente, terminando torcidas…”, escribió la actriz sobre un fondo oscuro donde apenas se distinguía el horizonte nocturno. El mensaje, breve pero contundente, generó una ola inmediata de comentarios y teorías entre sus seguidores.

Raggi fue enfática al remarcar que no estaba sola. “Doy FE que lo vi, con Nico al lado. No sé qué es, pero fue/es un hecho”, agregó, reforzando la idea de que se trató de una experiencia compartida con su pareja. La frase, escrita en mayúsculas parciales y con tono solemne, dejó entrever el impacto que le produjo el fenómeno.

La pareja compartió la experiencia
La pareja compartió la experiencia en Instagram, invitando a otros testigos a sumarse con relatos similares

Lejos de cerrar la historia en un simple comentario anecdótico, la actriz invitó a la interacción: “Si alguien también lo vio, compartamos experiencias”. Ese llamado abierto a otros testigos alimentó aún más la curiosidad, en especial entre quienes se encuentran veraneando en la misma zona de Punta del Este.

La pareja se encuentra instalada en Uruguay, donde eligieron establecer su residencia, a pesar de que también mantienen su hogar en San Isidro, particularmente en la zona cercana a la Laguna José Ignacio. Tal como se vio semanas atrás, ambos disfrutan de un verano relajado, lejos del ruido mediático porteño, entre caminatas por la playa, eventos privados y encuentros con amigos. Sin embargo, esta vez el foco se corrió del descanso y la calma para posarse en el cielo.

Según el relato de Raggi, las luces descendían en diagonal y “terminaban torcidas”, un detalle que llamó la atención por la precisión de la descripción. No habló de una estrella fugaz ni de fuegos artificiales, tampoco de drones o aviones. Simplemente dejó planteado el interrogante. “No sé qué es”, escribió, manteniendo el misterio abierto.

La vida tranquila de Raggi
La vida tranquila de Raggi y Repetto en José Ignacio se vio momentáneamente alterada por un evento nocturno inesperado (RS Fotos)

El posteo rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde algunos usuarios especularon con la posibilidad de meteoritos, basura espacial o satélites. Otros, en cambio, optaron por teorías más extraordinarias vinculadas a fenómenos paranormales o avistamientos de objetos voladores no identificados.

Lo cierto es que la actriz no volvió a ampliar detalles, ni publicó imágenes que permitieran identificar con claridad el fenómeno. La historia, tal como suele ocurrir en Instagram, fue efímera, pero dejó una huella suficiente para instalar el tema.

Raggi y Repetto suelen mostrarse en redes en un tono íntimo y relajado, compartiendo momentos cotidianos: paseos por la playa, atardeceres, música y encuentros familiares. De hecho, el conductor recientemente se presentó en vivo en un evento privado en Punta del Este, consolidando su nueva etapa artística vinculada a la música. En ese contexto de serenidad, el episodio nocturno irrumpió como un elemento inesperado.

El fenómeno podría corresponderse con
El fenómeno podría corresponderse con el paso de satélites Starlink visibles desde la costa uruguaya (REUTERS/Sam Wolfe/File Photo)

La posibilidad más concreta es que haya visto los satélites del sistema Starlink, la compañía de Elon Musk. Este conjunto de satélites suele verse como una serie de luces alineadas que atraviesan el cielo nocturno a gran velocidad, especialmente en zonas con baja contaminación lumínica, como la costa uruguaya.

Los satélites Starlink suelen desplazarse en formación, generando una “fila” luminosa que puede verse durante algunos minutos antes de desvanecerse. Dependiendo del ángulo de observación y del movimiento relativo en el cielo, pueden dar la impresión de descender o desviarse, lo que podría coincidir con la descripción que hizo la actriz sobre una trayectoria diagonal “terminando torcida”.

Temas Relacionados

Florencia RaggiNicolás Repetto

Últimas Noticias

El incómodo momento de los integrantes de Morat en Buenos Aires: sufrieron el ataque de un therian

Tras su visita a un programa de streaming, los músicos vivieron un instante de estrés luego de saludar a un grupo de fanáticos en la vía pública

El incómodo momento de los

Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

La periodista y modelo visitó Infobae a la Tarde, habló de sus proyectos y contó las dificultades que atravesó al combinar su pasión por el modelaje con el fútbol

Chechu Bonelli paso por Infobae

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

La familia Gravier junto a amigos como el Pupi Zanetti, Paula Pareto y Gianfranco Macri estuvieron en las tribunas del Bormio Ski Centre teñidos de celeste y blanco para una jornada histórica

Valeria Mazza alentó a su

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

Entrevistado en Infobae al Mediodía, el ciclo conducido por Maru Duffard, el popular cómico repasó distintos momentos de su carrera. Hoy triunfa con la comedia musical Papá por Siempre, en el teatro Liceo

Campi pasó por Infobae en

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El cantante llegó al país para dar sus tres shows en River Plate y, en un medio de un gran operativo de seguridad, cenó en un reconocido restaurante ubicado en el barrio de Núñez

La primera cena íntima de
DEPORTES
Fue uno de los mejores

Fue uno de los mejores jugadores de su generación, ganó el Super Bowl y fue detenido acusado de asesinar a su pareja

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

La lapidaria respuesta de Lando Norris a Max Verstappen por sus críticas a los nuevos autos de la F1

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
El incómodo momento de los

El incómodo momento de los integrantes de Morat en Buenos Aires: sufrieron el ataque de un therian

Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

Campi pasó por Infobae en Vivo: “Los argentinos valemos doble porque con alambre te armamos un cohete”

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

INFOBAE AMÉRICA

Científicos detectan una estrella que

Científicos detectan una estrella que colapsó en un agujero negro: el origen del fenómeno

Refugios naturales y biodiversidad protegida: así son los 5 parques que preservan el bienestar acústico y ambiental en el mundo

El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final de la ley de amnistía por desacuerdos en artículos clave del proyecto

El gobierno salvadoreño construye y remodela cuatro mercados municipales en diferentes zonas del país

Descubren en Jordania restos con ADN de la Peste de Justiniano, la pandemia más antigua documentada