Muna Pauls Cherri se animó a un rotundo cambio de look: “Quería ser otra persona”

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls apostó por un cambio de estilo e impacto a sus seguidores (Video: Instagram)

La influencer y joven artista Muna Pauls Cherri, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir con sus seguidores la transformación de su cabello. La adolescente de 16 años mostró el proceso del antes y después de su estilo, destacando el corte preciso, la textura renovada y un look moderno que realza sus facciones juveniles.

En los videos publicados, se observa a Muna pasando de una iluminación en tonos chocolates y dorados a un rubio casi total, conservando las raíces oscuras. El resultado fue un rubio claro con matices cálidos, trabajado para iluminar su rostro y resaltar sus facciones. El cambio también incluyó un corte long bob con movimiento y capas suaves, aportando frescura y un aire sofisticado.

Durante el proceso realizado en el taller de pelo de Max Jara, Muna compartió con sus seguidores cada etapa de la transformación. En sus historias de Instagram, se la ve con su corte carré por los hombros, y luego apostando al rubio tendencia, dejando a la vista las raíces oscuras. La propia Muna expresó su alegría al ver el resultado: “Hola, hola. Aparezco rubia”, y más tarde agregó: “Yo estoy feliz. ¿Les gusta?”. En otro video, confesó: “Cambiazo, me tengo que acostumbrar pero estoy muy contenta, tanto que quería ser rubia” y remató con: “Soy otra persona, era lo que quería”.

La publicación de la transformación no tardó en recibir cientos de comentarios y “me gusta”. Los seguidores destacaron lo bien que le quedaba el nuevo color y el parecido con su madre. Entre los mensajes se leyeron frases como “Lle queda hermoso”, “Le resaltan más los ojos, me encanta”, “No puede ser tan linda. Igual a su mamá, ¡hermosa!” y “Dios, hasta la voz idéntica a su mamá, hermosa esta niña”.

Muna Pauls Cherri comparte una selfie en la que luce su nuevo look con un cabello más claro y un estilo fresco, recibiendo el cariño de sus seguidores.

Con una incipiente y promisoria carrera en el ambiente artístico, Muna Pauls es una de las celebridades teens más observadas de las redes sociales y figura de diversas marcas de ropa. Su estilo se caracteriza por la elección de colores oscuros y atuendos ceñidos al cuerpo, que reflejan su amor por la moda urbana y la música. El verano marcó el momento ideal para arriesgarse con el cambio de color, tendencia elegida por muchas celebridades para la temporada de altas temperaturas.

El estilista Max Jara mostró en redes el paso a paso de la transformación, desde el castaño parejo y prolijo que caracterizaba a Muna hasta el balayage en rubio luminoso. El procedimiento llevó varias horas y el estilista explicó que se respetó la base de color natural de la adolescente. La consigna fue lograr un resultado natural, acorde al estilo juvenil y artístico de Muna.

Al finalizar, la reacción de Muna fue de entusiasmo y satisfacción, como se reflejó en sus publicaciones. “Confíen en el proceso”, escribió junto al video, mostrando la expectativa y la emoción vividas durante la jornada en la peluquería. Con su cambio de look, se suma a la tendencia de celebridades jóvenes que eligen el rubio para el verano y se animan a transformar radicalmente su imagen.

La transformación de Muna Pauls Cherri trascendió el simple cambio de color de cabello y se instaló rápidamente entre los temas más comentados de las redes sociales. Al compartir cada detalle del proceso, la joven artista no solo mostró el resultado final, sino también la autenticidad y la confianza con la que afronta su imagen, reafirmando su identidad y su capacidad de marcar tendencia entre quienes siguen de cerca sus pasos en el mundo digital.