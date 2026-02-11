Teleshow

Evangelina Anderson apuntó contra Ian Lucas tras su conflicto con el Chino Leunis en MasterChef: “Es de tirar bombas”

La modelo sorprendió al referirse a las actitudes del influencer tras el conflicto con el conductor, mientras crecen las especulaciones sobre su vínculo y las tensiones en el certamen culinario

La modelo sorprendió al criticar al influencer, con quien mantenía un buen vínculo en MasterChef

Lejos del buen vínculo que demostraban en MasterChef Celebrity (Telefe), o incluso de las versiones de romance que se rumoreaban, Evangelina Anderson sorprendió este miércoles al apuntar contra Ian Lucas luego de su supuesto conflicto con el Chino Leunis. En ese marco, la modelo criticó las actitudes del influencer durante las grabaciones.

La presencia de un conflicto entre Lucas y Leunis captó la atención cuando distintos participantes reconocieron que hubo palabras cruzadas, lo que derivó en una discusión. Así las cosas, Claudio “Turco” Husaín, quien fue testigo del incidente, y Evangelina Anderson, fueron consultados al respecto.

“¿Es cierto que vos saliste a calmar a Ian porque estaba muy enojado? De hecho, dijo: “No aguanto más esta situación”“, le preguntó el cronista al participante, quien respondió: ”No, no pasó nada. Le dije que se calme porque había que cocinar y ya está. Después se enfocó“.

Evangelina Anderson sorprendió al público
Evangelina Anderson sorprendió al público al criticar públicamente a Ian Lucas en MasterChef Celebrity y cuestionó sus actitudes en el programa

Fue entonces cuando Anderson, quien estaba a su lado, agregó: “¿Pero se agarraron a las piñas o qué? Yo te veo ahí separando a vos. Yo no estaba ese día”. Continuando con su explicación, el exfutbolista remarcó: “No, no pasó nada. Te juro por Dios que lo que te cuento es así. Fue la calentura del momento porque ganó el desafío y porque pasaron dos comentarios bol...que se terminó ahí. Ian había ganado el desafío y se escapa, pasa. Cosas del momento. Es como en el fútbol, calenturas del momento. Ian no es un pibe que tire esas bombas, me parece que no”.

Anderson, opinó sobre la actitud de Lucas: “Yo no estaba, pero Ian tira bombas. Es muy sincero y tira”, sostuvo ante las preguntas del programa. Por su parte, el Turco buscó rebajar el asunto y defendió a Lucas: “Nos da nostalgia cuando se va alguien porque ya es un grupo reducido y ya hicimos un vínculo un poquito más unido, más fuerte, pero bueno, la competencia es así. Por mí, si se van todos, mejor. Estoy acá. Arranqué y dije: “Bueno, a ver cómo voy”. Y ahora ya estoy en el tramo final. Quiero ser de los últimos. Que llegue Eva para que así me traiga, porque no me alcanza para el remis".

Evangelina Anderson afirmó que Ian
Evangelina Anderson afirmó que Ian Lucas es conocido por sus comentarios sinceros y por causar polémica entre los concursantes de MasterChef Celebrity

En paralelo, días antes, Yanina Latorre había aportado su punto de vista desde su programa El Observador. La conductora aseguró que la ruptura entre Anderson y Lucas se debió a las actitudes de ella: “Se terminó porque a Ian le molestó mucho que ella lo negaba todo el tiempo”. De acuerdo con la exparticipante, Anderson optaba por mantener la relación en secreto, mientras que Lucas quería visibilizarla. “Él la dejó porque dice que no le gusta que lo traten de ‘shippeo’. Para mí él se enamoró, esos chicos de esa edad se enamoran”, comentó Latorre sobre el trasfondo personal que originó la separación.

El lunes por la noche, durante una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Wanda Nara protagonizó un divertido y curioso intercambio con Evangelina Anderson, quien, recién operada de las cuerdas vocales, solo podía comunicarse a través de una pizarra. Mientras felicitaba a los participantes con mejores platos, Wanda subió al balcón y aprovechó la situación de Eva para indagar sobre su corazón.

“Amo la pizarra. Eva, ¿estás enamorada?”, preguntó Wanda. Anderson, sin dudarlo, escribió un rotundo “Sí”. La conductora fue por más: “¡Ay! Eva, ¿tu príncipe azul está acá cerca?”. De nuevo, Eva respondió en la pizarra: “Sí”.

La modelo contó cómo está su corazón luego de la separación con Martín Demichelis y su relación con Ian Lucas (Video: MasterChef Celebrity-Telefe)

La situación captó la atención de todos y desató las bromas de sus compañeros. Turco Husain intervino: “No empecés, Eva, no empecés. ¡Ay, justo! No empecés”. Cachete Sierra sumó humor: “La mudita vino con ganas de hablar.” Entonces Wanda quiso saber más: “¿Es rubio o morocho?”, y Eva escribió una simple “R”, señalando que se trataba de alguien rubio, lo que hizo que todas las miradas apuntaran a Ian Lucas, con quien por muchos meses la vincularon sentimentalmente.

Wanda concluyó: “Es ideal. Ah, es ideal. Es como un príncipe ideal.” Para cerrar la secuencia, Anderson, con picardía, escribió: “Sí, estoy enamorada (de mí misma)”, desatando risas y aplausos en el estudio.

