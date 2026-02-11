El mal momento de Luis Ventura: “Estoy con un botón antipánico hace cuatro meses”

El presidente de Aptra expresó todo su enojo por un hecho de inseguridad (Video: A la tarde/ América TV)

El reciente intento de robo en la sede de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión (Aptra) expuso la vulnerabilidad de la institución y la preocupación de su presidente, Luis Ventura. La situación, marcada por reiterados hechos de inseguridad, llevó al periodista a realizar un descargo público en televisión, donde expresó su angustia y cansancio ante una cadena de ataques a la entidad.

El periodista relató con indignación cómo los sistemas de seguridad son blanco de los delincuentes: “¿Por qué nosotros tenemos que tener cámaras que son violentadas, que son rotas, que son corridas, justamente para pagar robos en cadena de computadoras, de laboratorios, de oficinas?”, cuestionó. Su intervención no solo reflejó la gravedad del episodio reciente, sino el hartazgo acumulado por hechos previos.

La entidad, que desde hace décadas premia a lo mejor de la radio y la televisión argentina, enfrenta una seguidilla de episodios que van más allá del daño material. Ventura describió el accionar del sospechoso, señalando que “este señor pasa como Pancho por su casa, espía, fuerza a ver si la puerta cede, mete el brazo, rompe el vidrio, intenta buscar una llave de la parte interna justamente para poder ingresar”. El presidente de Aptra dejó en claro que no se trata de un incidente aislado, sino de parte de una seguidilla alarmante.

Luis Ventura, presidente de Aptra, denunció el reiterado ataque a los sistemas de seguridad y la vulnerabilidad de la histórica institución

El periodista también se preguntó, entre la bronca y el desconcierto, cuál es el objetivo de quienes atacan la sede: “¿Para robar qué? ¿Estatuillas? ¿Martín Fierro? ¿Qué es lo que espera buscar? ¿Computadoras? ¿Plaquetas? La verdad que yo creo que ya después de tanta inseguridad que está sufriendo Aptra, hay alguien que está elucubrando justamente joder a la entidad”.

Lejos de limitarse a denunciar, Ventura defendió el rol cultural de la entidad que preside, que organiza los premios Martín Fierro y actividades para la promoción de la cultura nacional. En ese sentido, expresó: “Jode a una entidad de periodistas que lo único que hace es entregar premios, hacer fiestas, tratar de convocar a la cultura nacional, salir y vender premios en el exterior. ¿Qué más quieren?”.

En medio de su relato, Ventura reveló la dimensión de la amenaza que enfrenta: “Estoy con botón antipánico hace cuatro meses. Ya son más de 50 amenazas. ¡Estoy podrido!”. La implantación de este dispositivo de seguridad refleja el nivel de riesgo para el periodista y el clima de hostilidad hacia la institución.

“Estoy con botón antipánico hace cuatro meses. Ya son más de 50 amenazas. ¡Estoy podrido!”, lanzó el periodista (Chef al diván, Telefe)

Finalmente, Ventura enfatizó que la situación trasciende a su persona y a la propia entidad: “Esto no es contra mí o contra Aptra. ¡Es contra la Argentina!”. Sus palabras resumen el sentimiento de vulnerabilidad e impotencia que recorre a quienes integran organismos culturales en el país.

En marzo, la sede de Aptra, ubicada en Balvanera, fue escenario de una amenaza de bomba. Luis Ventura, presidente de Aptra, relató que la policía logró identificar por cámaras a un vecino que había dejado una bala de mortero junto al basurero frente a la institución. El artefacto, de grandes dimensiones, no tenía capacidad explosiva, pero contenía perdigones, lo que motivó la evacuación de varias cuadras como medida preventiva.

El operativo incluyó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde se hallaron otros elementos bélicos. Una vecina realizó la denuncia al observar el proyectil en la vereda, lo que activó la intervención policial. Ventura también mencionó antecedentes de amenazas previas en el entorno, y detalló que durante el procedimiento se encontraron una bomba de humo y un misil inactivo cerca de la entrada de Aptra. El episodio generó alarma en la comunidad y obligó a evacuar la zona afectada.

"Era una bala de mortero. Una bala que tiene más o menos unos 40 centímetros de altura, un grosor de unos 20 centímetros. También tenía perdigones”, contó Luis Ventura en aquel momento

“La policía, a través de la bajada de los videos de seguridad, de las cámaras, se pudo determinar que es un vecino de la cuadra de Aptra quien sacó a la vía pública esa bala. No la tiró adentro del basurero, la dejó afuera a un costado, razón por la cual, en caso de haber entrado en conexión, hubiera generado un buen riesgo”, señaló el periodista en Secretos verdaderos (América TV).