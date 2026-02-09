Teleshow

El crudo testimonio de Romina Gaetani tras la orden de detención de su expareja: “Estuve doblada de dolor”

La actriz habló sobre el difícil proceso que vive después de denunciar a Luis Cavanagh. Su palabra

Guardar
Romina Gaetani expresó miedo y confusión luego de la orden de detención contra Luis Cavanagh, su expareja

El caso que involucra a Romina Gaetani sumó en las últimas horas un capítulo de enorme impacto emocional. Luego de que la Justicia solicitara la detención de su expareja, Luis Cavanagh, en el marco de la denuncia por violencia de género, la actriz habló públicamente y dejó un testimonio desgarrador que expuso, sin filtros, el dolor, la confusión y el miedo que atraviesa. Sus palabras, pronunciadas en un móvil televisivo con DDM (América TV), conmovieron por la crudeza del relato y por la fragilidad emocional con la que se mostró frente a cámara.

“No, no puedo hablar. La verdad es que estoy muy mal”, respondió apenas fue abordada por la cronista. La actriz dejó en evidencia el estado en el que se encuentra desde que decidió denunciar. Cada frase estuvo atravesada por silencios, pausas largas y respiraciones profundas, signos claros del impacto que le genera revivir lo ocurrido. “¿Y a vos qué te parece cómo estoy?”, retrucó, con una mezcla de cansancio y angustia, cuando le preguntaron por su estado de ánimo.

Consultada sobre si se sentía más tranquila o segura luego del avance judicial, su respuesta fue contundente y desarmó cualquier idea de alivio inmediato: “Todo lo contrario sentís. Mucha confusión, mucho miedo”. En ese sentido, explicó uno de los puntos más complejos de los casos de violencia de género: la dificultad de denunciar a alguien a quien se ama. “Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza, porque una está enamorada”, expresó, poniendo en palabras una experiencia que muchas mujeres atraviesan en silencio.

La actriz denunció a su
La actriz denunció a su ex, Luis Cavanagh, el 28 de diciembre

Romina también reflexionó sobre el peso simbólico de tener que hablar en primera persona. “He escuchado a muchas mujeres hablar de esto, y es la primera vez que me toca hablarlo en persona”, confesó, visiblemente afectada. Ese paso, lejos de ser liberador, implicó para ella una revictimización profunda. Según relató, la semana pasada pasó cerca de cinco horas en la fiscalía escuchando los testimonios de las testigos, una experiencia que la dejó devastada. “El estar presente y volver a escuchar todo lo que sucedió es revictimizante”, explicó.

Las consecuencias físicas y emocionales no tardaron en aparecer. “Volví el viernes, me metí en la cama y no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor. Me levanté de la cama como pude”, contó, describiendo cómo su cuerpo también acusó el golpe del proceso judicial. Incluso relató que su terapeuta será una de las testigos en la causa y que, en medio de ese escenario, pidió evaluar si era necesario que volviera a presenciar nuevos relatos. “El que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó, para que pueda tomar conciencia de lo que hizo”, sostuvo, con firmeza.

En su testimonio, Gaetani reconstruyó también el momento posterior a la agresión. Detalló que una de las testigos es su abogada y amiga, Eliana Wasserman, quien logró escuchar parte de lo ocurrido porque Romina la llamó y dejó el teléfono en altavoz. “Fue la primera que llamó al 911”, explicó. Luego, describió cómo, en estado de shock, llegó como pudo a la garita de seguridad del country donde se encontraba. “Estaba en traje de baño y con un remerón… lo único que pensaba era decir algo que se entendiera rápido”, recordó.

El momento en que Gaetani
El momento en que Gaetani se acerca al puesto de seguridad para pedir ayuda

En ese tramo del relato, la actriz destacó un gesto clave: “Lo único que le agradezco al hombre de la garita es que no me dejó ir. Si salía, quedaba del lado de afuera de la calle”. Según contó, la ambulancia y la policía llegaron con rapidez, un detalle que aún hoy permanece grabado en su memoria. “No hay palabras, todavía no me salen las palabras”, repitió, dejando en claro que el impacto sigue siendo profundo.

Otro de los momentos más tensos de la entrevista se dio cuando le preguntaron si, durante la agresión, tuvo miedo de morir. Romina pidió evitar esa palabra, visiblemente alterada. “¿Vos tendrías miedo de que alguien te ponga la mano encima?”, respondió, y luego agregó: “¿Entendés el shock? Ni yo lo entiendo”. Su reacción reflejó el estado emocional en el que aún se encuentra, atravesada por sensaciones difíciles de procesar.

Finalmente, al enterarse en vivo del pedido de detención de su expareja, la actriz se mostró desbordada. “Todavía no me puedo parar yo… imaginate que me llegue esta noticia”, dijo, sin poder asimilar la información. Segundos después, se retiró, según contó, para iniciar una sesión de terapia.

Temas Relacionados

Romina GaetaniLuis CavanaghViolencia de género

Últimas Noticias

Juana Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance en vivo y terminaron a los besos: el video

El streamer y la modelo sorprendieron a miles de seguidores tras mostrarse muy cómplices en una transmisión. Cómo fue su primera cita y protagonizaron un momento romántico inesperado

Juana Tinelli y Tomás Mazza

Juariu, fuerte tras su ida y vuelta con la China Suárez: “Ella podría decir su verdad, pero desvió el tema”

Luego del cruce con la actriz, la periodista se defendió en A la tarde. Su palabra

Juariu, fuerte tras su ida

Any Ventura habló de su desilusión con Edith Hermida tras su salida de Bendita: “La relación quedó rara”

La periodista relató en el streaming de Ángel de Brito cómo quedó su vínculo con su excompañera y la tristeza por no poder despedirse al aire en El Nueve

Any Ventura habló de su

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

El actor se refirió al presente de la relación que para el público se transformó en idílica

Boy Olmi habló del presente

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Tras años de distanciamiento y conflictos, detalló cómo fue el camino hacia un vínculo más sano, priorizando el bienestar de sus hijos

Maxi López habló sin filtros
DEPORTES
La reacción de Colapinto al

La reacción de Colapinto al beso de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl

“Obsesión”: la revelación de un ex compañero de Messi en el Barcelona sobre su nivel de exigencia

Joao Fonseca está listo para defender el título en el Argentina Open: “Quiero ser número 1 y ganar torneos de Grand Slam”

Jutta Leerdam ganó la medalla de oro con récord olímpico en los Juegos de Invierno: la reacción de su prometido Jake Paul

“Mentiras y traición”: el conflicto que estalló en Alpine por el cambio a los motores Mercedes para la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
Juana Tinelli y Tomás Mazza

Juana Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance en vivo y terminaron a los besos: el video

Juariu, fuerte tras su ida y vuelta con la China Suárez: “Ella podría decir su verdad, pero desvió el tema”

Any Ventura habló de su desilusión con Edith Hermida tras su salida de Bendita: “La relación quedó rara”

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

INFOBAE AMÉRICA

Indonesia acelera la formación de

Indonesia acelera la formación de tropas para su despliegue en Gaza como fuerza de paz

Cómo el ADN de un lobo momificado ayudó a reescribir la historia de la extinción del rinoceronte lanudo

Tensión entre China y Japón: Beijing acusó a Tokio de revivir el militarismo tras la victoria de Takaichi

Misterio por la muerte de seis personas en las montañas de Bulgaria: “Es un caso sin comparación”

Colegios privados de El Salvador mantienen matrícula abierta hasta febrero para facilitar inscripción de estudiantes