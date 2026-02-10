Guillermina Valdés y su propia vida reflejada en el escenario: “Hay que desmitificar el divorcio como un fracaso”

Guillermina Valdés habló en Infobae a las nueve sobre su nueva obra de teatro

En los estudios de Infobae en Vivo, Guillermina Valdés habló sobre el fenómeno que representa El divorcio del año, una obra que pone en primer plano las transformaciones de las familias contemporáneas y el impacto de la exposición mediática en los vínculos más íntimos. La actriz, figura central del elenco junto con Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal, ofreció una mirada profunda sobre cómo la trama refleja realidades personales y colectivas, enlazando su experiencia profesional con vivencias propias.

En el ciclo Infobae a las Nueve, conducido por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Valdés apuntó que la obra indaga en la “comodidad que genera a muchos padres dejar a los chicos con los dispositivos”. Esta elección, que parece facilitar la vida cotidiana, esconde un trasfondo de ausencias. “Acá hay una hija que no es mirada, que no es contemplada en su desarrollo y dos personas que básicamente viven de los medios y del querer ser y mostrar. Y hay un descuido muy grande sobre la educación de esa chica que ahí tiene casi treinta años.”

La trama se despliega sobre una familia en la que los adultos priorizan la imagen pública y la validación externa por encima de la atención real a su hija. “Habla no solo de redes, habla de vínculos, habla de la exposición, de la careta que nos ponemos muchas veces para ser validados. El precio que pagamos, el precio que paga un hijo”, señala Valdés al subrayar la centralidad de estos temas en la obra.

El personaje que interpreta, Evangelina, es una empresaria de los medios, acostumbrada a la exposición permanente y a capitalizarla profesionalmente. “Ha hecho un negocio de eso”, resume la actriz, quien reconoce en la ficción rasgos y dilemas comunes a muchas familias actuales, donde la presencia física de los padres no siempre se traduce en acompañamiento emocional.

Guillermina Valdés y Fabián Vena en una escena de El divorcio del año

La creación de Evangelina se nutre tanto del oficio actoral como de la propia historia de Guillermina. “Material del medio en el que me moví siempre tenía un montón, pero el laburo que está bueno es desde adentro, qué puntos hay de encuentro con el personaje, desde las emociones, desde el dolor”. La actriz relató que el proceso de construcción incluyó una búsqueda de afinidades y diferencias entre su vida y la de Evangelina, privilegiando la conexión emocional y el trabajo sobre los propios dolores y frustraciones.

Valdés reconoce que, aunque no vivió situaciones idénticas a las de su personaje, existe un trasfondo común: “Cómo podemos tamizar eso que nos pide el autor, en este caso Mariela Asensio y Muscari. El dolor es uno. Cuando las cosas no funcionan y hay una frustración y hay prioridades y hay cuestiones, se pueden empatar con la vida personal”.

En la obra, el fracaso no se asocia al divorcio en sí, sino a la incapacidad de los padres para acompañar a su hija y evitar el maltrato mutuo. “No me pasaron cosas parecidas que este personaje, pero sí estuve expuesta, sí tuve fracasos, si llamamos que los divorcios son fracasos. Para mí no son fracasos. Para mí todo es un aprendizaje. Desmitificar la palabra divorcio como fracaso”.

Valdés explica: “Acá es un fracaso porque ellos tienen una hija con la cual no están pudiendo, sobre todo. Para mí eso es un fracaso. Que no la han podido ver es un fracaso. Y que ellos se maltraten es un fracaso. Después, ¿qué es un divorcio? Yo tuve dos divorcios y la verdad que lo celebro en el sentido del proceso, la transformación y el aprendizaje. Sobre todo cuando uno sabe ver que no hay víctimas, victimarios, que fueron procesos”.

La actriz trazó un paralelismo entre la obra y su vida personal

Esta perspectiva resignifica el dolor y la frustración, poniendo el acento en la evolución personal y el crecimiento que pueden surgir de las rupturas. La actriz propone abandonar la idea del divorcio como sinónimo de fracaso inevitable, para pensarlo como parte de una trayectoria vital que implica cambios, desafíos y aprendizajes.

El vínculo entre la maternidad y las tramas familiares de la obra también atraviesa la reflexión de Guillermina. “Está muy romantizada la maternidad. Yo tengo cuatro, desde veinticinco a casi doce. Pero hay muchos momentos, sin ir a situaciones concretas, viste que tienen que ver con el mundo privado, pero hay muchas veces que como mamá decís ‘no estoy pudiendo con esta situación’ y aparte tenés que discernir entre lo que es tu ego, qué querés vos, qué te parece que está bien, qué información te trae un hijo.”

La actriz destacó la diferencia entre su experiencia como madre joven y la maternidad en la adultez, señalando el valor de la perspectiva y la templanza que otorga el paso del tiempo. “Hubo una diferencia enorme cuando mis hijos eran chiquitos, que yo tenía veintipico y la maternidad con Lolo fue desde otro lugar. Tuve otra oportunidad también de entender que hay cosas que no tienen tanto valor, hay cosas que sí. Tener menos miedos, quizás, que cuando sos chica, que no entendés si un resfrío tiene un valor o una información que ellos nos traen.”

La convivencia cotidiana, con hijos de distintas edades y personalidades, es fuente de aprendizajes: “Ninguno se parece, imaginate la información que tengo en mi casa circulando. Y creo que el amor tiene que ver con eso, con aceptar al otro tal cual es y ayudarlo también, porque son chicos, hay que criarlos. Somos guías los padres. Pero hay algo ahí de mucha transformación que traen los hijos, como las parejas, para mí, mi forma de ver la vida”.

