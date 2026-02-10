Enzo Aguilar, panelista de BTV, contó cómo se salvó del incendio en su departamento: “Esto explota en un minuto”

Enzo Aguilar del Ejército de LAM contó cómo fue el incendio que casi destruye su casa

El domingo por la noche, Enzo Aguilar, futuro panelista de BTV con Beto Casella (América) y conductor que Qué Tupé, vivió uno de los momentos más traumáticos de su vida: se despertó abruptamente al notar que el humo llenaba todo su departamento en Buenos Aires.

“Ver lo rápido que crece el fuego fue el cagazo de mi vida”, relató el panelista y creador de contenido en una entrevista con El Ejército de LAM.

Su vecina, al percibir la emergencia, golpeó insistentemente la puerta hasta que logró despertarlo. Al salir de su habitación, la escena era alarmante: “Cuando abro la puerta de mi habitación, encuentro todo el departamento envuelto en humo”.

Aguilar relató que su instinto fue buscar a su primo, con quien convive. “Lo primero que hago es abrir la puerta de la habitación de mi primo, que también dormía. Creí que el incendio era en el edificio, no en mi departamento”, detalló.

El fuego provenía de la cocina y avanzaba rápidamente.

“Todo ese mueble se estaba prendiendo fuego. El fuego venía del mueble de abajo. Primero, la desesperación del miedo. Segundo, ver fuego al lado de una cocina. Yo digo: Esto explota en un minuto”, recordó Aguilar

La propagación del humo y la dificultad para respirar los hizo evacuar enseguida.

“Te vas quedando sin poder respirar. Que lo que hacés es en cuestión de segundos”.

Al salir al pasillo, la evacuación del edificio ya estaba en curso.

“Estaban evacuando ya el edificio. Estaban todos bajando por las escaleras”, agregó.

El rescate llegó gracias a la rapidez de su vecina y a la cercanía de los bomberos.

El incendio del departamento de Enzo Aguilar se inició en la cocina (Candela Teicheira)

“Por suerte, tengo que agradecer a todos los bomberos. Nosotros tenemos una estación de bomberos a cuatro cuadras de casa. Vinieron enseguida, creo que pasó algo así como cinco minutos y pudieron tirar la puerta para apagar el fuego”.

La puerta principal, cerrada por el viento, tuvo que ser derribada por los rescatistas.

Esa noche, tras el incendio, Aguilar se mantuvo en vigilia.

“Dormí en el sillón mirando al pasillo como por las dudas. Ya pienso en lo agradecido que estoy, de verdad, que a mi vecina que pudo despertarme”, compartió.

El impacto emocional hizo que se replanteara el valor de la vida y el de las personas cercanas.

“Después del fuego uno entiende lo importante que es tener cerca a la gente que te quiere y te cuida”, reflexionó.

Aguilar tiene una historia de vida muy particular. Originario de Leales, un pueblo del interior de Tucumán, creció en una familia dedicada a la agencia de lotería y quiniela.

"Por suerte, hay una estación de Bomberos a cuatro cuadras", expresó Enzo Aguilar (Candela Teicheira)

“Yo nací en un pueblo muy chiquito del interior de Tucumán, que se llama Leales y actualmente tiene tres mil habitantes. Mi casa tiene una particularidad: es una agencia de lotería y quiniela. Mis viejos tienen ese negocio, entonces es la casa más conocida de todo el pueblo porque es donde pasa todo”, relató en una entrevista con Infobae.

Las oportunidades artísticas eran mínimas en su zona.

“En el pueblo no tenía la posibilidad de desarrollar ninguna parte artística, solo deportiva, en una canchita de fútbol que tenía cerca. Pero en lo artístico no teníamos teatro. Al día de hoy no hay teatro ni radio ni nada. Mi único lugar de distracción era la televisión desde que nací. Miraba mucha televisión y jugaba a hacer televisión”.

Durante su infancia, Aguilar enfrentó el acoso escolar, una experiencia que marcó profundamente sus años de estudiante.

“En la infancia tuve muchos momentos de acoso escolar de verdad, era pesado. Le pedía a Dios no ir al colegio. Todos los días yo me despertaba y me sentaba en un curso de 15 o 20 chicos, en donde 19 eran un grupo y yo estaba solo por otro lado”.

Para progresar, trabajó en distintos oficios desde joven.

“Siempre fui muy emprendedor. Dame lo que quieras, yo te lo vendo. Vendí tortas y trabajé en un quiosco, previo a terminar el colegio”.

Gracias a ese esfuerzo, pudo ir a la capital provincial y pagar clases de teatro. En ese momento, su meta era desempeñarse solo en los medios locales de Tucumán.

“Tenía cada vez más claro que yo iba a trabajar en la tele, pero creía que en la tele de Tucumán”.

En 2020, llegó a Buenos Aires gracias a una estrategia personal. “Llegué en 2020. Ya empecé mal porque le dije a mis viejos que venía a audicionar para una obra de Pepito Cibrián. En realidad, no era así. Era una excusa para venir a conocer porque tenía 20 y pico de años, no había venido nunca y todo pasa acá”, contó.

Una vez instalado, la cuarentena lo sorprendió en la ciudad y su estadía se prolongó.

“Me salvó la vida una prima lejana que me dio hospedaje tres meses en su casa. Me prestaron una bicicleta para hacer repartos a domicilio. Después trabajé como recepcionista en una empresa de salud y también en una concesionaria de autos”.

El impulso definitivo vino cuando se abrió una cuenta en TikTok.

“Me abrí TikTok, como el resto de la humanidad. Empecé a hacer transmisiones en directo, a encontrarme con gente y a contarles toda esta historia y lo que me indignaba de la pandemia”.

Un video viral cambió su destino.

“Hasta que un día un video se pegó. Me acuerdo que tomé el colectivo y una chica gritó muy fuerte como si hubiera visto a Mick Jagger y era yo”.

Desde entonces, alternó la producción de monólogos y publicaciones en redes con nuevas oportunidades en medios tradicionales. Su trabajo como panelista en Bendita y conductor en programas de radio lo consolidó como una figura reconocida.

“Aunque no olvido mis días difíciles. Siempre pienso que esto se puede terminar mañana y laburar de otra cosa nuevamente, pero este pedacito que es pura felicidad y escuela, se lo debo un montón a Beto Casella”, valoró sobre su experiencia radial y televisiva.

Consultado sobre el estrés, Aguilar subrayó que su resiliencia se debe a lo vivido en la pandemia. “Yo creo que después de la pandemia y del hambre, en la literalidad de la palabra, no me estresa nada hoy. En ese momento aprendí a vivir sin nada y hoy cuando me estreso recuerdo eso”.

Con el recuerdo reciente del incendio, Aguilar valora cada instante como una oportunidad irremplazable.