Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Maxi López se refirió al presente de la relación con Wanda Nara tras años de distanciamiento

En el escenario mediático argentino, la historia de Maxi López y Wanda Nara atravesó capítulos de distanciamiento, tensiones y, finalmente, un proceso de reconciliación que hoy los encuentra en una etapa diferente. El ex futbolista, actualmente dedicado a la televisión y el streaming, compartió en el programa Desayuno Americano detalles sobre cómo se fue dando este acercamiento tras la separación ocurrida en 2013.

Durante la entrevista, se refirió abiertamente a los años de peleas con su ex pareja, al reconocer errores del pasado y resaltar el valor del vínculo actual. “Hemos hecho y hemos tenido muchos errores y... quizás por jóvenes, quizás por inexpertos. Y hoy tener esta relación que tenemos, para mí es un premio, pero no por mí... más que nada por nuestros chicos”, expresó el exfutbolista que puso el foco en el bienestar de sus hijos como motor del cambio.

La reconciliación entre ambos no se produjo de un momento para otro. Requirió tiempo, diálogo y, sobre todo, madurez para dejar atrás viejas disputas. “Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace varios años, lo que pasa es que obviamente no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí, no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que ella venía trabajando”, relató López durante la charla con Pamela David.

Wanda Nara y Maxi López junto con sus hijos en un akto en la grabación de Masterchef

La separación, ocurrida hace más de una década, significó una etapa de conflictos y distancia. Sin embargo, el paso del tiempo permitió una reconstrucción del vínculo, orientada principalmente al bienestar de los niños que ambos comparten. “Nosotros somos grandes y las sensaciones, los sentimientos, y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos, que los chicos es más difícil que manejen todo ese tipo de situaciones, ¿viste? Y a veces quedan enganchados en medio de las situaciones de los grandes”, afirmó Maxi al evidenciar una mirada reflexiva sobre el impacto de las disputas en la vida familiar.

Desde su perspectiva, el mayor desafío fue aprender a compartir decisiones y apoyarse mutuamente en la crianza de los hijos, incluso en momentos en que las diferencias personales parecían irreconciliables. Según López, el desarrollo de una relación más colaborativa con su expareja respondió a la necesidad de ofrecerles a sus hijos un entorno más estable y seguro. “Tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando, hoy, por ejemplo, ella no está, está trabajando, estoy yo o cuando a mí me toca... Bueno, ahora nos toca trabajar juntos, entonces tenemos que repartir un poco los tiempos”, detalló, describiendo una dinámica que prioriza la responsabilidad compartida.

En la actualidad, el reparto de responsabilidades parentales se presenta como una prueba constante de cooperación. La agenda laboral de ambos, marcada por compromisos en televisión y otros proyectos, exige una organización que contemple siempre la prioridad de los hijos. Cuando uno de los padres debe ausentarse por cuestiones profesionales, el otro asume el rol principal en el cuidado de los chicos, en un ejercicio de flexibilidad y apoyo mutuo.

Wanda Nara consultó a Maxi López por su presente y su rol de padre

El proceso de reconciliación no estuvo exento de obstáculos. Uno de los factores que contribuyó al acercamiento fue la situación personal de Wanda Nara en los últimos años, marcada por problemas en su anterior relación y, posteriormente, por cuestiones de salud que impactaron en su vida cotidiana. López relató que, durante la relación pasada de su ex pareja, ella comenzó a tener dificultades y se las compartía, incluso cuando las diferencias entre ambos seguían presentes. “Ella estaba empezando a tener, en la relación pasada, problemas. Ella me contaba cada vez que tenía situaciones y todo... Charlábamos, ¿viste? Después no me escuchaba nunca, pero me comentaba pasó esto, pasó lo otro. Y yo siempre estuve ahí para escucharla, más allá de que después podíamos tener diferencias o no”, relató López.

El punto de inflexión se produjo cuando Wanda atravesó un momento delicado de salud. Según el testimonio de Maxi, fue ese episodio el que permitió dejar de lado viejas rencillas y empezar a trabajar en una relación más sana y constructiva como padres. “En un momento donde ella se pone mal, ese fue un punto de inflexión para empezar a trabajar”, explicó el exfutbolista, en alusión al momento en que la salud de Wanda se tornó prioritaria por sobre cualquier conflicto previo.

La crisis personal y de salud de la empresaria funcionó así como catalizador de una nueva etapa en el vínculo. Para López, más allá de las diferencias, la capacidad de estar presente y de escuchar a la madre de sus hijos resultó clave en la reconstrucción de la relación. El aprendizaje, en ese sentido, se fue dando paso a paso, en un contexto donde la prioridad absoluta pasó a ser el bienestar de los niños.

La revelación de Maxi López: "Wanda me pidió ser madre otra vez"

El acercamiento con Wanda coincidió con un momento de estabilidad profesional para Maxi López. Radicado en la Argentina, el ex futbolista se encuentra actualmente vinculado a la televisión y el streaming, con participaciones destacadas en programas como MasterChef Celebrity. Este presente laboral, atravesado por nuevos desafíos y proyectos, también facilitó una relación más cordial y colaborativa entre ambos.

En el diálogo con el equipo de Desayuno Americano, López reconoció que la madurez alcanzada tras años de conflictos permitió construir una convivencia más armoniosa, tanto en el plano personal como familiar. La reconciliación, lejos de implicar una vuelta al pasado, se traduce en una nueva forma de relacionarse y de compartir responsabilidades, con los hijos como eje central.

El proceso, según el propio Maxi, fue largo y exigió paciencia, diálogo y la capacidad de dejar de lado viejas heridas. Hoy, la relación con Wanda Nara se asienta sobre bases diferentes, donde el respeto mutuo y el bienestar de los niños marcan el rumbo.