El rodaje en la costa, los gritos de auxilio y la cadena humana: así fue el rescate de los Weinbaum en Mar del Plata

El riesoso rescate de los hermanos Weinbaum

Un video en el que Eugenio Weinbaum y Culini Weinbaum, reconocidos por su trabajo en MDQ para todo el mundo, participaron en el rescate de un hombre en la Barranca de los Lobos, Mar del Plata, reapareció en redes sociales y generó un nuevo ciclo de atención pública en los últimos días.

En esas imágenes, ambos mostraron la dinámica que solían compartir en el programa, que documentó múltiples viajes y situaciones inesperadas vinculadas a la naturaleza. La viralización reciente destacó nuevamente el impacto de esa intervención inmediata que permitió salvar una vida y captó la atención de quienes siguen el historial del dúo televisivo.

El episodio que protagonizaron en la Barranca de los Lobos se ha mantenido como uno de los recuerdos más enérgicos de la audiencia vinculada al ciclo. La circulación actual del video volvió a instalar en el centro de la conversación la reacción y valentía de los hermanos Weinbaum frente a una situación límite.

Mientras filmaban contenido para MDQ, los hermanos y su equipo se encontraban en una zona de acantilados de casi 50 metros, un área poco frecuentada y peligrosa. De repente, se vieron sorprendidos por gritos de auxilio que alertaron sobre una persona en problemas en el mar.

“Escuchamos unos gritos desesperados de auxilio y esto fue lo que pasó”, expresó Eugenio Weinbaum al rememorar el momento. El acantilado, que los conductores denominan “los estudios universales de MDQ”, destaca por su atractivo natural y su carácter riesgoso. Según relató Eugenio, se trata de “una trampa mortal para el que no conoce”.

Eugenio Weinbaum y Culini Weinbaum, populares conductores de MDQ, protagonizaron un rescate de alto riesgo en Mar del Plata durante la grabación de su emblemático programa

La emergencia se tornó crítica por la fuerza de las corrientes y los remolinos, que impedían acercarse a la víctima a pesar de la corta distancia respecto a las rocas. “A pesar de estar a muy pocos metros, por las corrientes y remolinos, era imposible sacarlo desde las piedras”, detalló Eugenio sobre las dificultades del rescate.

Frente a la gravedad de la situación, los hermanos coordinaron el operativo. Una vez organizados, Culini se lanzó al agua para mantener a flote al afectado, mientras el resto colaboraba formando una cadena para ayudar desde tierra. “Hicimos una cadena, pero el acantilado mojado es como estar sentados sobre aceite”, ilustró Eugenio sobre las condiciones.

La intervención de los Weinbaum y su equipo resultó esencial para asegurar el rescate en un entorno con desafíos físicos y riesgos constantes. La superficie resbaladiza del acantilado obligaba a cada participante a actuar con extrema cautela para evitar que el peligro aumentara en cada movimiento.

MDQ, con origen en 1989 y nombre basado en el código aeroportuario de Mar del Plata, consolidó su éxito en Azul Televisión y El Trece

Una mamá todo terreno

La muerte de Herminia, madre de los reconocidos conductores Eugenio Weinbaum y Culini Weinbaum, impactó profundamente a todos los amigos y seguidores de los hermanos marplatenses. La confirmación llegó a través de las redes sociales, donde los hermanos Weinbaum despidieron públicamente a quien consideraron su principal referente fuera y dentro de la pantalla.

“Queridos amigos: ayer se fue Herminia, nuestro ejemplo de vida. Una mujer hermosa con un corazón único. Atravesó los caminos más difíciles con alegría, firmeza, amor y optimismo. Si no teníamos un techo nos convencía que era hermoso porque se podían ver las estrellas... y como siempre, tenía razón”, escribieron Eugenio y Culini Weinbaum en sus perfiles oficiales.

Herminia Weinbaum sumó su toque personal de calidez y humor en el programa conducido por sus hijos Eugenio y Culini

La familia Weinbaum se conformó por Herminia, Milo Weinbaum y sus hijos: Eugenio, Sebastián —conocido como Culini—, Víctor Eduardo, Karina, Gabriela, Estela y Graciana. El vínculo con MDQ, cuyas siglas remiten al código aeroportuario de Mar del Plata, se remonta a 1989. Eugenio inició el ciclo, al que Culini se sumó en 1992. Para 1994, el programa adoptó su nombre definitivo y en 1999 ganó visibilidad nacional con su llegada a Azul Televisión; desde 2001 se emitió por El Trece, según el mismo medio.

La participación de Herminia en los programas de Eugenio y Culini, no solo aportó calidez y humor al envío. En entrevistas previas, los hermanos relataron situaciones como la que los mantuvo varados por una infracción, impidiéndoles grabar: “Cuando me preguntaron, dije: ‘Pero por un hijo, cualquier cosa…’ Y ahora perdieron, ¡no me voy más! Lo más lindo para mí, como madre, es que mis hijos me dejen entrar en su mundo”. En esa misma conversación, admitió: “Soy mucho más loca que ellos”.

La familia Weinbaum integró a Herminia, Milo Weinbaum y sus siete hijos, protagonistas del ciclo televisivo MDQ en Mar del Plata

La reacción del público resultó inmediata. En las horas siguientes, las redes se llenaron de mensajes como: “Mujer divina, traspasaba la pantalla y con un tremendo humor que ustedes nos hicieron compartir. Buen viaje hermosa Herminia. Gracias por tanto” y “Creo que todos los que seguimos MDQ la sentimos parte nuestra y nos contagiaba alegría con cada aparición. Abrazo grande para todos”.