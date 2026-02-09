Any Ventura habló de su desilusión con Edith Hermida tras su salida de Bendita: “La relación quedó rara”

La periodista expresó su desilusión con su excompañera de programa (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

Apenas unas semanas después de su salida, Any Ventura se refirió al verdadero estado de su relación con Edith Hermida, su histórica compañera en Bendita, hoy a cargo de la conducción del programa que capitaneó durante 20 años Beto Casella.

En una charla con el ciclo de streaming Ángel responde, la periodista confesó su desilusión y sostuvo que el vínculo con la actual conductora del programa quedó “raro”. El trasfondo, según relató, fue la imposibilidad de despedirse al aire tras 14 años en el ciclo de El Nueve. “Quedó rara porque yo estaba en el canal el día que me iba a despedir, en mi último programa y no me dejaron hacerlo”, se sinceró.

La periodista aseguró que el último día que le correspondía estar en el estudio, se presentó vestida para salir al aire, pero un productor le transmitió la orden de que no podía despedirse. Ventura consideró que la decisión “vino de arriba” y que la situación fue dolorosa, no solo por lo abrupto, sino también por lo que implicaba a nivel humano luego de tantos años de trabajo compartido. “Me dolió porque fueron 14 años donde la pasé muy bien”, afirmó.

Any Ventura, Edith Hermida y Alejandra Maglietti en Bendita (Instagram)

La relación con Edith Hermida quedó marcada por ese episodio. Ventura explicó que, en un principio, creyó que Hermida desconocía la decisión de la producción y que nada tenía que ver con lo acontecido. Sin embargo, se sorprendió cuando su excompañera, ya al frente de la conducción, justificó la ausencia de despedida diciendo públicamente que ella “se había equivocado de día”.

“Ella quiso justificar la orden de arriba de no dejarme despedir y encontró esa salida”, sostuvo. Any remarcó que esa actitud la entristeció porque esperaba otra respuesta de alguien con quien compartió mucho más que el trabajo diario. “Con Edith y con todas las chicas hemos convivido, hemos estado fines de semana en una quinta, hemos dormido juntas. Muchos años. Entonces a mí me parece que nos merecíamos una despedida más amorosa”, agregó.

El vínculo entre ambas, según Ventura, nunca volvió a ser el mismo y desde aquel momento no mantuvieron una conversación privada para saldar lo sucedido. “Nos la debemos”, respondió cuando le consultaron si habían podido hablar a solas tras el conflicto.

El caso de Any Ventura no fue el único: la también panelista Alejandra Maglietti atravesó una situación similar, sin poder despedirse del ciclo que integró durante años. Ambas coincidieron en la tristeza y el desconcierto que les provocó la decisión de la producción.

Actualmente, tanto Ventura como Maglietti forman parte de BTV Buena Televisión, el nuevo programa que conducirá Beto Casella y que debutará el 18 de febrero a las 22 horas en América TV. De este modo, el equipo se reconfigura en una nueva pantalla, aunque el impacto de la abrupta salida de El Nueve y el distanciamiento entre Ventura y Hermida sigue vigente.

BTV Buena Televisión combinará actualidad, humor, análisis mediático y temas virales del día, integrando contenidos de redes sociales y plataformas digitales. La propuesta busca instalarse como una de las principales opciones del horario nocturno.

Beto Casella y el equipo de BTV Buena Televisión (América TV)

El programa también contará con un panel numeroso y diverso, integrado por Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff, Enzo Aguilar y la incorporación de Pachu Peña. Mariano Fleks hará la locución y Franco Casella tendrá una participación especial diaria. El nombre BTV parecería todo un guiño a Bendita TV o Bendita, su anterior ciclo en El Nueve, aunque con una propuesta adaptada a los consumos actuales, centrada en el análisis y el humor.

El lanzamiento se comunicó con un sketch difundido en redes sociales, en el que Casella y el equipo simulan una reunión para definir el nombre del programa, estableciendo la identidad y el tono humorístico que va a caracterizar al ciclo.