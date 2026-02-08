La llamativa frase de Gabriela Sari en medio de los rumores de romance con Facundo Arana

El supuesto romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari genera especulaciones tras sugerentes mensajes en redes sociales (José Tetty/ Instagram)

La aparición de un mensaje en la cuenta de Gabriela Sari reavivó las especulaciones sobre un presunto romance con Facundo Arana. En los últimos días, la actriz publicó una reflexión sobre el amor que sus seguidores vincularon de inmediato con el actor, protagonista de los rumores.

“Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien tú quieras”, fue la frase elegida por la actriz, una cita de Frida Khalo que generó revuelo entre quienes siguen de cerca sus movimientos en redes sociales.

El intercambio virtual entre Arana y la hija de Sari también sumó leña al fuego. El actor compartió una imagen junto a la pequeña y escribió con ternura sobre una participación que tuvo la niña en los shows de María Becerra: “Amigos del Alma y competencia de Helados. La cachorra más genia del Mundo. ¡La peque actuó en dos estadios llenos! ¡Ja! La Donna”.

La frase de Gabriela Sari que despertó las versiones de romance con Facundo Arana (Instagram)

Frente a la viralización de las versiones, Rulo Schijman, expareja de la actriz y padre de su hija, eligió el humor como réplica. El conductor compartió una captura de la noticia sobre el supuesto acercamiento entre Sari y Arana y añadió: “Estoy sorpresa”, para luego bromear: “¿Está chequeado? Hubiésemos ‘swingueado’ el año pasado”.

El periodista Fede Flowers, desde el programa El Observador, analizó las señales que despertaron sospechas: “Hay mucho coqueteo en redes sociales, él sube una foto y ella le comenta con corazones. En 2022 también intercambiaron mensajes”.

Lejos de alimentar conflictos, la reacción del conductor pareció cerrar el episodio con ironía y mostrando el buen vínculo que tiene con su ex, mientras las redes continúan atentas a cada gesto de los protagonistas.

Facundo Arana y Gabriela Sari saltaron a la fama en la telenovela Muñeca brava y desde entonces los unió una gran amistad

La reciente separación de Facundo Arana y María Susini ha impulsado una oleada de rumores en el mundo del espectáculo argentino. Las especulaciones sobre un posible romance entre Arana y Gabriela Sari no tardaron en instalarse, a partir de gestos visibles en redes sociales y publicaciones compartidas.

Las imágenes y comentarios públicos, como aquel en que la actriz escribió “puro amor” en una foto de Arana junto a la hija de Sari, se convirtieron en el principal combustible de las conjeturas. A esto se sumó una serie de fotografías y frases sugerentes compartidas por la actriz, que sus seguidores interpretaron como posibles indirectas sobre la naturaleza de su vínculo con Arana.

Los dos protagonistas, sin embargo, han evitado confirmar cualquier tipo de relación sentimental. La información disponible se limita a interpretaciones de interacciones digitales y recuerdos compartidos, lo que mantiene la historia en el terreno de la especulación mediática.

Por su parte, María Susini ha preferido no hacer declaraciones públicas sobre la situación. En sus redes, mostró actividades personales relacionadas con el bienestar, como el surf, eligiendo así mantenerse al margen del revuelo mediático.

Facundo Arana y María Susini antes de su separación

La amistad entre Arana y Sari tiene años de historia desde que ambos eran parte de Muñeca brava, la exitosa telenovela que catapultó sus carreras, y se fortaleció a través de proyectos compartidos en el ámbito artístico. Este antecedente convierte cualquier encuentro público en material de análisis e interpretación, especialmente tras la separación del protagonista de Padre Coraje y Sos mi vida.

Según la información difundida por Laura Ubfal, la posibilidad de que María Susini se radique en Mar del Plata comenzó a sonar con fuerza en el ambiente artístico. La ciudad balnearia atrae a la modelo por su “vida tranquila, el mar y el contacto con la naturaleza”, elementos que siempre han formado parte de su identidad.

El entorno de Susini, según remarcó la periodista, asegura que su preocupación es el bienestar de sus hijos y la reorganización de la dinámica familiar. En ese contexto, la mudanza aparece como parte de “un proceso más amplio de reconstrucción personal”, según lo expresado por quienes la acompañan.

Durante su reciente estadía en la zona, la modelo aprovechó para surfear, actividad que practica desde hace tiempo. En su cuenta de Instagram, Susini compartió: “Arrancar la mañana en el agua y seguir en movimiento. Una de las cosas que más disfruto hacer esta época en Mardel”. Ese vínculo con el mar y el deporte refuerza la coherencia de la decisión que evalúa.