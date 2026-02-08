El enigmático posteo de Fito Páez con un misterioso símbolo que se hizo viral: “Tienen 24 horas”

El enigmático posteo de Fito Páez

Fito Páez generó sorpresa entre sus seguidores este domingo al lanzar en Instagram un desafío inédito: descifrar el significado de un símbolo misterioso publicado en una imagen, con la promesa de premiar de manera especial a los tres primeros en acertar. La consigna fue clara: quienes descubran el sentido literal de la figura disponen de un plazo máximo de 24 horas para participar.

El compositor compartió una fotografía donde se observa el símbolo dibujado a mano sobre una hoja beige. La figura presenta una línea vertical homogénea a la izquierda y, a la derecha, un trazo más complejo que dibuja un ángulo agudo, conectado en la parte superior a una pequeña curva con final circular. Es una composición que no se asocia de inmediato con letras, números ni signos musicales convencionales, y sin pistas explícitas sobre su significado.

La publicación desató rápidamente una ola de comentarios de seguidores, quienes se sumaron al reto de interpretación colectiva. Aparecieron respuestas que vinculaban el símbolo con referencias musicales directas, como “Al lado del camino! 🌈❤️”, así como con ideas más libres, entre ellas: “alguien dirigiendo una orquesta, grupo, músicos 🤩” o “Es símbolo musical. La quinta, un sostén en el rock, lugar donde se vuelve, el hogar”.

Otros comentarios optaron por interpretaciones introspectivas o simbólicas. Una usuaria escribió: “La imaginación es muy subjetiva. Mi alma. Ve un nuevo comienzo... Abrirse, cambiar, romper esa pared...”. Otro seguidor arriesgó: “leo un 153 lo cual siento que representa el día 3 de mayo (día 153 del año) el cual es el día en que Fito presenta su álbum ‘Tercer Mundo’, capaz se refiera a una reedición o una remasterización del álbum”.

Fito Páez y Sofía Gala compartieron escenario en medio de los rumores de romance

El juego también dio lugar a guiños personales y lecturas humorísticas. Algunos conectaron el símbolo con artistas cercanos al entorno de Páez, como “La l de Luis y la r de Rodolfo” o “Charly tirándose del noveno piso”. Otros sugirieron significados más técnicos, por ejemplo, “es el segno. se usa para marcar repetición en una partitura”, o se inclinaron por opciones más abstractas: “Mapa de púlsares, nuestra ubicación en la galaxia (Volver a casa? Rosario?)”.

Las interpretaciones no encontraron consenso y crecieron tanto las suposiciones como la expectativa por la respuesta que dará el músico a sus seguidores. El misterio se mantiene mientras continúa la cuenta regresiva para conocer el verdadero sentido del símbolo.

La convocatoria deja en claro que el tiempo es limitado: solo quienes actúen con rapidez podrán sumarse a la resolución de este enigma.

En los últimos días, mientras continúan las especulaciones sobre un posible romance del músico con la actriz Sofía Gala, ambos compartieron escenario. La participación del rosarino junto a la actriz y la banda Fea, celebrada en la sala Niceto Club, alimentó el debate en redes sociales, donde cientos de usuarios y figuras públicas se pronunciaron con entusiasmo.

Fito Páez provocó un reto viral

Durante la noche en Niceto, los propios protagonistas decidieron compartir sus sentimientos. Páez compartió un mensaje desde sus redes que condensó el pulso de la escena: “¡Explotó Niceto! Hay una nueva Bs As salvaje, under y sofisticada. ¡Volvió Baires a ser ese laboratorio dislocado de siempre! ¡Qué alegría, la rabia, el amor, la música y las palabras tan vibrantes otra vez! Todo de la mano de FEA. Les amo. ¡Gracias x dejarme ser con ustedes!”, expresó.

Los comentarios en torno a una posible relación sentimental entre Páez y Gala se intensificaron tras el cumpleaños de la actriz el 24 de enero. Aquel día, el músico publicó una imagen de ambos en un avión acompañada del mensaje: “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”. La respuesta de la hija de Moria Casán fue igual de efusiva: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, respondió en la misma red social.

Moria Casán, madre de Sofía se sumó con un mensaje que resonó entre sus seguidores: “Plenitud absoluta, amo esa pareja. Lo mejor está por venir”.

A pesar de la ola de conjeturas, la propia Sofía Gala aportó definiciones precisas en comunicación con LAM: “Tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculos ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro y particular y personal. No estamos en pareja, somos familia, aparte de una misma tribu”, aclaró, desmarcándose de los rótulos tradicionales y enfatizando la naturaleza única de su relación con el rosarino.