Daniela Christiansson posteó cómo le enseña a esquiar a Elle, su hija mayor con Maxi López

A través de sus redes, la modelo sueca compartió el momento en que su hija da sus primeros pasos sobre la nieve

Daniela Christianssone enseñándole a esquiar
Daniela Christianssone enseñándole a esquiar a su hija Elle (Instagram: @danielachristiansson)

Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson, llegó para llenar de alegría y ternura la vida de la pareja. Con poco más de un mes de vida (nació el 31 de diciembre) el bebé ya es protagonista de los primeros festejos familiares y de las postales más dulces en redes sociales, donde sus padres no ocultan la emoción por esta nueva etapa.

En ese contexto, la madre también acaba de publicar en sus redes una foto donde muestra el debut con los esquí de su hija mayor, Elle, de dos años y medio.

Para celebrar su primer mes, Daniela compartió en sus historias de Instagram una tierna postal: una tarjeta que dice “1 mes” y el nombre del bebé en letras de madera, acompañada por la frase “Ya”. El gesto marcó el primer pequeño homenaje a Lando y reflejó la felicidad de la familia por este nuevo capítulo.

Daniela Christiansson enseñándole a esquiar
Daniela Christiansson enseñándole a esquiar a su hija Elle: primera clase (Instagram: @danielachristiansson)

En el plano profesional y personal, Maxi López atraviesa un momento intenso y de cambios. Apenas cinco días después del nacimiento de su quinto hijo, el exfutbolista regresó a la Argentina para retomar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y, poco después, se instaló en Mar del Plata para encarar la temporada de streaming junto a Olga. Dividido entre sus compromisos laborales y la paternidad reciente, Maxi alterna la exposición mediática con los momentos familiares, mostrando una faceta activa y multifacética en esta nueva etapa de su vida.

Mientras Daniela celebraba en redes el primer mes de vida de Lando, el segundo hijo que tiene junto a Maxi, el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram un carrete festejando su debut en el streaming y el cierre de temporada en Olga, desde Mar del Plata.

Daniela celebró el primer mes
Daniela celebró el primer mes de vida de Lando

“Mi debut en el streaming. Gracias @seriaincreible_ y @olgaenvivo por esta temporada en Mar del Plata. Gracias a todo el equipo y a la gente que estuvo del otro lado acompañando cada programa”, escribió Maxi en el posteo, donde se lo ve en el estudio, con vista al mar y luciendo la banda presidencial en tono humorístico.

El intercambio de celebraciones en redes mostró cómo la pareja atraviesa este momento de cambios y desafíos: mientras Daniela vive a pleno la maternidad y los primeros hitos de Lando, Maxi reparte su tiempo entre la reciente paternidad y su faceta de conductor en el streaming, agradeciendo el cariño del público y el nuevo rumbo profesional. La postal familiar se completa con los comentarios de apoyo y los emojis de amor que Daniela dejó en la publicación de Maxi, reflejando la conexión a pesar de la distancia física y los compromisos de ambos.

Días atrás, Christiansson sorprendió a sus seguidores al publicar la foto más esperada: Lando López, su hijo, luciendo el delantal de MasterChef, que el exdelantero de River Plate, recibió como regalo durante su despedida del programa.

Maxi López debutó en el
Maxi López debutó en el streaming de Olga

La publicación, realizada en redes sociales apenas un día después de la emisión en la que López relató el significado del delantal frente al jurado y la audiencia, generó inmediatas muestras de afecto entre los seguidores del concurso y quienes acompañan la historia de la familia.

En la fotografía compartida, el pequeño aparece recostado sobre una manta decorada con animales, vestido con un enterito blanco de manga larga y el delantal blanco personalizado. En la prenda se distingue, bordado en rojo, el nombre “LANDO” junto al logotipo de MasterChef. Aunque el rostro del bebé no aparece en la imagen, su mano izquierda se asoma levantada entre juguetes de tela en tonos beige y crema, entre ellos una jirafa de peluche y un móvil colgante. Sobre la imagen se lee el mensaje: "El mini Chef Lando @officialmaxilopez ❤️ Gracias @masterchefargentina"

Lando va generando posteos de
Lando va generando posteos de mamá y papá

El origen del delantal de Lando se remonta a la noche en que se anunció la salida temporal del programa, cuando el exfutbolista decidió dejar la competencia para viajar a Ginebra y acompañar a Daniela Christiansson en el tramo final de su embarazo.

