Teleshow

Se viralizó un ranking de los hombres más lindos de Argentina: la reacción de Gonzalo Heredia al descubrir que no estaba

El actor sorprendió a sus seguidores con un mensaje lleno de humor luego de que su nombre no apareciera en la lista que generó debate

Guardar
Se viralizó un ranking de
Se viralizó un ranking de los hombres más lindos de Argentina: la reacción de Gonzalo Heredia al descubrir que no estaba (Instagram)

Un ranking viral en las redes sociales sirvió para que un debate virtual se abra. Esta vez, el disparador fue una publicación de la cuenta de X que difundió una lista con “los 10 hombres más lindos de Argentina”. El posteo, que en pocas horas superó el millón de visualizaciones, no solo tuvo acuerdos, desacuerdos y comparaciones, sino que también provocó un comentario irónico de Gonzalo Heredia que se volvió tendencia.

La cuenta Rankings de Argentina enumeró a distintas figuras del deporte, el espectáculo y la televisión. En el primer puesto apareció Rodrigo Guirao Díaz, seguido por Franco Colapinto y Rodrigo De Paul. Más abajo, el listado incluyó a nombres consagrados como Ricardo Darín, Hernán Drago, Julián Serrano, Nicolás Francella, Peter Lanzani, Leandro Chino Leunis y Juan Pico Mónaco.

Rodrigo Guirao Díaz lideró la
Rodrigo Guirao Díaz lideró la lista viral, acompañado por figuras como Franco Colapinto, Rodrigo De Paul y Ricardo Darín

Como suele suceder con este tipo de listas, las respuestas no tardaron en llegar. Miles de usuarios cuestionaron el orden, reclamaron ausencias y celebraron algunas elecciones. Sin embargo, uno de los comentarios que más repercusión generó fue el del propio Gonzalo Heredia, quien reaccionó con una frase breve y cargada de ironía: “No entiendo qué pasó”. El mensaje del galán, figura de numerosas telenovelas como Valientes y Argentina tierra de amor y venganza, publicado como respuesta directa al ranking, acumuló cientos de miles de visualizaciones y se multiplicó velozmente.

La reacción del actor llamó la atención por su tono descontracturado y autorreferencial. Sin necesidad de aclaraciones, muchos interpretaron el comentario como una broma sobre su ausencia en la lista, mientras que otros lo leyeron como una chicana amable hacia este tipo de clasificaciones subjetivas que, cada tanto, reaparecen en redes y suelen generar más polémica que consensos.

La reacción irónica de Gonzalo
La reacción irónica de Gonzalo Heredia ante su ausencia en el ranking rápidamente se volvió tendencia en X

Algunos de los comentarios más divertidos que generó el posteo fueron: “Soy estudiante de medicina, y quiero recordarte que prestes atención a los músculos de tu hombro izquierdo, especialmente la zona del trapecio para evitar la tensión. Es mejor no dormir de lado; idealmente, deberías dormir a mi lado”, “el ranking lo hizo un grupo de no videntes. Es obvio” y “en criollo, te cagaron”.

Por otro lado, durante la última semana el nombre del actor también circuló en redes y medios. En ese caso, se debió al reflote de un antiguo rumor que lo relacionaba con la China Suárez. Según aseguró Santiago Riva Roy, él mismo fue testigo del affaire y deslizó detalles sobre ese supuesto encuentro entre los actores.

Santiago Riva Roy contó que estuvo presente en la noche en la que los actores se besaron en público: (Video: El Ejército de la mañana- Bondi Live)

Al aire de El Ejército de la Mañana (Bondi Live), el periodista relató que presenció un apasionado beso entre los actores durante la celebración por los 25 años de Pol-Ka, la productora de Adrián Suar, hace casi siete años. Cabe recordar que en ese momento, ambos eran protagonistas de la exitosa novela Argentina, tierra de amor y venganza (Eltrece) y compartían por entonces el centro de la escena.

En el programa, Riva Roy detalló al aire: “¡Cómo chaparon esa noche Gonzalo Heredia con la China Suárez en la fiesta de los veinticinco años de Polka! ¿Te acordás?”. Ante la sorpresa de los presentes, el periodista aseguró: “Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”. Consultado por Pilar Smith sobre la veracidad del episodio, Riva Roy fue tajante: “Estos dos ojitos lo vieron como te estoy viendo acá a vos sentada”.

La revelación reavivó viejos rumores y volvió a instalar en agenda la historia que vincula a La China y Heredia lejos de los sets de grabación. El testimonio directo del periodista suma un nuevo capítulo a la serie de escándalos y romances que rodean a la actriz, y deja al descubierto el detrás de escena de una de las ficciones más vistas de la televisión argentina reciente.

Temas Relacionados

Gonzalo Heredia

Últimas Noticias

La noche de terror de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef: su torta se desmoronó por completo y sufrió un robo

El actor perdió su ingrediente estrella a minutos de la entrega y, para colmo, su preparación terminó destrozada

La noche de terror de

La foto sexy de Ova Sabatini que encendió las redes y sorprendió a Catherine Fulop: “Un abuelo activo”

La publicación en la que el extenista mostró su preparación física fue rápidamente comentada por su entorno y seguidores, quienes destacaron el tono familiar y celebraron la inminente llegada de su primer nieto

La foto sexy de Ova

Polémica versión sobre la pelea del Chino Leunis con Ian Lucas en MasterChef Celebrity: “Habla mal de él”

Una reciente grabación del reality culinario habría tenido un enfrentamiento entre el conductor y el youtuber en el que tuvieron que interceder Miguel Ángel Rodríguez y el Turco Husaín

Polémica versión sobre la pelea

Sabrina confesó el error que cometió durante su relación con Luciano Castro: “Lo materné y eso nos deserotizó”

La modelo compartió detalles inéditos sobre el dolor y la exposición mediática que vivió tras su ruptura con el actor, mostrando el lado más humano de una historia que marcó su vida sentimental

Sabrina confesó el error que

Fotos, sonrisas y glamour: la despedida de Adriana Lima, la supermodelo brasileña, tras su visita a Buenos Aires

La brasileña protagonizó momentos únicos en la ciudad, fortaleció su vínculo con el público argentino y dejó huella tanto en redes sociales como en la moda local

Fotos, sonrisas y glamour: la
DEPORTES
El intercambio de camisetas entre

El intercambio de camisetas entre Di María y una figura de la NFL que dirá presente en el Super Bowl: “Fue un placer”

Discusión, un vidrio roto y sangre: la pelea entre los jugadores de Barracas que terminó con Rodrigo Insua vendado ante Temperley

Iba a ser titular, pero no tuvo minutos: la razón detrás de la ausencia de Julián Álvarez en la goleada del Atlético de Madrid

Barracas Central y Deportivo Riestra avanzaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

El sugerente comentario de Mastantuono al repasar junto a Davoo Xeneize su golazo a Boca en el Superclásico

TELESHOW
La noche de terror de

La noche de terror de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef: su torta se desmoronó por completo y sufrió un robo

La foto sexy de Ova Sabatini que encendió las redes y sorprendió a Catherine Fulop: “Un abuelo activo”

Polémica versión sobre la pelea del Chino Leunis con Ian Lucas en MasterChef Celebrity: “Habla mal de él”

Sabrina confesó el error que cometió durante su relación con Luciano Castro: “Lo materné y eso nos deserotizó”

Fotos, sonrisas y glamour: la despedida de Adriana Lima, la supermodelo brasileña, tras su visita a Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Pacho O’Donnell: “El sable de

Pacho O’Donnell: “El sable de San Martín fue robado dos veces y él nunca lo usó, pero trasladarlo es militarizar su memoria”

La urgencia de la fragilidad, la memoria y el cuerpo, en una expo nada predecible

Más allá de la felicidad: repensar la vida humana a la luz de la búsqueda de sentido

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos

La Lotería Fiscal cambia de formato tras impulsar el pedido de factura en comercios