Se viralizó un ranking de los hombres más lindos de Argentina: la reacción de Gonzalo Heredia al descubrir que no estaba (Instagram)

Un ranking viral en las redes sociales sirvió para que un debate virtual se abra. Esta vez, el disparador fue una publicación de la cuenta de X que difundió una lista con “los 10 hombres más lindos de Argentina”. El posteo, que en pocas horas superó el millón de visualizaciones, no solo tuvo acuerdos, desacuerdos y comparaciones, sino que también provocó un comentario irónico de Gonzalo Heredia que se volvió tendencia.

La cuenta Rankings de Argentina enumeró a distintas figuras del deporte, el espectáculo y la televisión. En el primer puesto apareció Rodrigo Guirao Díaz, seguido por Franco Colapinto y Rodrigo De Paul. Más abajo, el listado incluyó a nombres consagrados como Ricardo Darín, Hernán Drago, Julián Serrano, Nicolás Francella, Peter Lanzani, Leandro Chino Leunis y Juan Pico Mónaco.

Rodrigo Guirao Díaz lideró la lista viral, acompañado por figuras como Franco Colapinto, Rodrigo De Paul y Ricardo Darín

Como suele suceder con este tipo de listas, las respuestas no tardaron en llegar. Miles de usuarios cuestionaron el orden, reclamaron ausencias y celebraron algunas elecciones. Sin embargo, uno de los comentarios que más repercusión generó fue el del propio Gonzalo Heredia, quien reaccionó con una frase breve y cargada de ironía: “No entiendo qué pasó”. El mensaje del galán, figura de numerosas telenovelas como Valientes y Argentina tierra de amor y venganza, publicado como respuesta directa al ranking, acumuló cientos de miles de visualizaciones y se multiplicó velozmente.

La reacción del actor llamó la atención por su tono descontracturado y autorreferencial. Sin necesidad de aclaraciones, muchos interpretaron el comentario como una broma sobre su ausencia en la lista, mientras que otros lo leyeron como una chicana amable hacia este tipo de clasificaciones subjetivas que, cada tanto, reaparecen en redes y suelen generar más polémica que consensos.

La reacción irónica de Gonzalo Heredia ante su ausencia en el ranking rápidamente se volvió tendencia en X

Algunos de los comentarios más divertidos que generó el posteo fueron: “Soy estudiante de medicina, y quiero recordarte que prestes atención a los músculos de tu hombro izquierdo, especialmente la zona del trapecio para evitar la tensión. Es mejor no dormir de lado; idealmente, deberías dormir a mi lado”, “el ranking lo hizo un grupo de no videntes. Es obvio” y “en criollo, te cagaron”.

Por otro lado, durante la última semana el nombre del actor también circuló en redes y medios. En ese caso, se debió al reflote de un antiguo rumor que lo relacionaba con la China Suárez. Según aseguró Santiago Riva Roy, él mismo fue testigo del affaire y deslizó detalles sobre ese supuesto encuentro entre los actores.

Santiago Riva Roy contó que estuvo presente en la noche en la que los actores se besaron en público: (Video: El Ejército de la mañana- Bondi Live)

Al aire de El Ejército de la Mañana (Bondi Live), el periodista relató que presenció un apasionado beso entre los actores durante la celebración por los 25 años de Pol-Ka, la productora de Adrián Suar, hace casi siete años. Cabe recordar que en ese momento, ambos eran protagonistas de la exitosa novela Argentina, tierra de amor y venganza (Eltrece) y compartían por entonces el centro de la escena.

En el programa, Riva Roy detalló al aire: “¡Cómo chaparon esa noche Gonzalo Heredia con la China Suárez en la fiesta de los veinticinco años de Polka! ¿Te acordás?”. Ante la sorpresa de los presentes, el periodista aseguró: “Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”. Consultado por Pilar Smith sobre la veracidad del episodio, Riva Roy fue tajante: “Estos dos ojitos lo vieron como te estoy viendo acá a vos sentada”.

La revelación reavivó viejos rumores y volvió a instalar en agenda la historia que vincula a La China y Heredia lejos de los sets de grabación. El testimonio directo del periodista suma un nuevo capítulo a la serie de escándalos y romances que rodean a la actriz, y deja al descubierto el detrás de escena de una de las ficciones más vistas de la televisión argentina reciente.