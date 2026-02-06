La tajante decisión que tomaría María Susini tras su separación de Facundo Arana

María Susini analiza un posible cambio de ciudad tras su separación de Facundo Arana para iniciar una nueva etapa personal

Acostumbrada a un perfil bajo y lejos de los escándalos, María Susini atraviesa un momento bisagra en su vida personal tras la separación de Facundo Arana, con quien compartió casi dos décadas de relación y formó una familia. En silencio, sin comunicados ni exposiciones mediáticas, la modelo comenzó un proceso de replanteos profundos que podría derivar en una decisión contundente: cambiar de ciudad y comenzar una nueva etapa lejos de su lugar habitual de residencia.

La información fue revelada por la periodista Laura Ubfal, quien dio a conocer que Susini estaría evaluando radicarse en Mar del Plata, una posibilidad que empezó a circular en el ambiente artístico y cultural en las últimas semanas. Lejos de tratarse de un impulso repentino, la versión apunta a una decisión pensada, vinculada tanto al momento personal que atraviesa como a su estilo de vida.

Tras la ruptura con Arana, María optó por el silencio absoluto. No hubo declaraciones públicas, ni mensajes en redes, ni gestos que alimentaran versiones cruzadas. Según su entorno, la prioridad estuvo puesta desde el primer momento en el bienestar de sus hijos y en reorganizar la dinámica familiar. En ese contexto, la idea de un cambio geográfico aparece como parte de un proceso más amplio de reconstrucción personal.

De acuerdo a lo informado, Mar del Plata no surge como una opción casual. La ciudad tendría para Susini un atractivo especial por su ritmo de vida más tranquilo, el contacto cotidiano con la naturaleza y la posibilidad de sostener una rutina menos atravesada por la exposición mediática. Además, su fuerte vínculo con el mar, los animales y la vida al aire libre es un rasgo que la acompaña desde hace años y que forma parte de su identidad, tanto personal como familiar.

El interés por instalarse en la ciudad balnearia trascendió, según Ubfal, a partir de conversaciones informales vinculadas a los Premios Estrella de Mar, donde incluso se habría evaluado la posibilidad de que María condujera la ceremonia. Si bien esa participación finalmente no se concretó, fue en ese contexto donde comenzaron a circular versiones sobre su deseo de vivir en la Costa Atlántica, ahora que sus hijos están más grandes y cuentan con mayor autonomía.

En los últimos días, la modelo se mostró instalada en la zona por compromisos laborales y aprovechó su estadía para surfear, una actividad que practica desde hace tiempo y que suele elegir como forma de conexión personal y bienestar emocional. Para quienes la conocen, ese dato refuerza la coherencia de la decisión que estaría evaluando: un entorno alineado con sus intereses, lejos del ruido y más cerca de una vida simple.

A través de su cuenta de Instagram, Susini aprovechó para dedicar un posteo enteramente al surf, el deporte que considera un cable a tierra. “Arrancar la mañana en el agua y seguir en movimiento. Una de las cosas que más disfruto hacer esta época en Mardel”, escribió junto a una serie de imágenes acompañada de su tabla.

Lejos de una mudanza impulsiva o mediática, todo indica que Susini atraviesa este momento con calma y reflexión. La separación de Facundo Arana marcó el final de una de las parejas más queridas y estables del ambiente artístico, pero también abrió la puerta a una etapa distinta, atravesada por la introspección y la necesidad de redefinir prioridades.

Por ahora, no hubo confirmación oficial ni declaraciones directas de la protagonista. Sin embargo, la versión de una posible mudanza funciona como un símbolo claro del momento que atraviesa: cerrar un ciclo largo, proteger a su familia y animarse a un nuevo comienzo, lejos de los flashes y más cerca de una vida en sintonía con lo que hoy necesita.