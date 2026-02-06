El emotivo adiós de Sabrina Rojas a SQP tras reemplazar a Yanina Latorre: “Los voy a extrañar”

El emotivo adiós de Sabrina Rojas a SQP tras reemplazar a Yanina Latorre

Sabrina Rojas se despidió de la conducción de SQP (América TV) después de reemplazar durante un mes a Yanina Latorre, quien se encontraba de vacaciones en Miami. En una sentida publicación en sus redes sociales, Rojas agradeció la oportunidad de haber cerrado esta etapa con el “lujo enorme” de ocupar el lugar de Yanina y confesó la felicidad que le dejó la experiencia.

“Hoy es mi último día en SQP y en América. Feliz y agradecida por estos dos años de aire diario, y por haberlos culminado con el lujo enorme de poder reemplazar, ni más ni menos, que a Yanina”, escribió. Sabrina extendió sus agradecimientos a todos los que la acompañaron y confiaron en ella: “Gracias América, gracias Chato, Ana, Juan Cruz y a cada persona que confió en mí. Gracias Yani, por tu generosidad, por tus mensajes y por tu alegría genuina porque nos fue bien. Eso también habla de tu éxito constante”.

Rojas también remarcó lo que significó para ella descubrirse en el rol de conductora: “América me permitió descubrirme como conductora, algo que sinceramente no sabía que podía hacer. Gracias a la gente por tantos mensajes de amor, por acompañarme cada noche y ahora también cada tarde. Los voy a extrañar!!!”

El emotivo mensaje de despedida de Sabrina Rojas a la conducción de SQP y América

La despedida incluyó un agradecimiento especial a quienes la acompañaron en el día a día: “A mis compañeros de PEA, SQP, productores, técnica y a tantos más que hicieron posible este camino.” El mensaje cerró con un deseo de reencuentro: “Será hasta la próxima. Y ojalá sea pronto.”

En el cierre de su paso por SQP y América TV, Sabrina Rojas compartió una imagen llena de alegría y emoción: la conductora se mostró recostada en el piso del estudio, con una gran sonrisa y un gesto de desahogo y felicidad. Sobre la foto, Sabrina escribió: “Se me aflojan las piernas de felicidad por lo recorrido en este canal! Gracias, gracias!!! @americatv y a la gente”.

"Se me aflojan las piernas", escribió la conductora junto a una foto de su primer programa

La frase resume el sentimiento de satisfacción y gratitud de Rojas por la experiencia vivida, destacando el valor de cada momento compartido con el equipo, la señal y el público. Con humor y espontaneidad, la imagen y el mensaje cierran una etapa de crecimiento profesional y personal, y dejan abierta la puerta para futuros desafíos en la pantalla.

La despedida de Sabrina Rojas como conductora de SQP tuvo un broche de oro con el mensaje público de Yanina Latorre, quien regresará al ciclo tras sus vacaciones. “Mi querida @rojassasi, la agradecida soy yo! Gracias de verdad, tu reemplazo y conducción de @sgp_oficial fueron impecables! La rompiste! Sé que lo diste todo, por eso eternamente agradecida. Hiciste mucho más felices mis vacaciones! Cuando te elegí sabía que ibas a romperla. Vamos por más! Y mención para mi equipo de producción que trabajan incansablemente para que el programa salga cada vez mejor! El lunes vuelvo feliz!”, escribió Yanina en sus redes, celebrando el trabajo de Sabrina y el resultado del ciclo en su ausencia.

Sabrina, emocionada, respondió con cariño y reconocimiento: “Tenés un gran equipo! Te amo!!!”. El intercambio público selló el cierre de una etapa marcada por el compañerismo y la gratitud, y dejó en claro la buena relación y el afecto entre ambas conductoras, así como el valor del equipo que sostiene el programa día a día.

Las palabras de Yanina a Sabrina (Instagram)

Así, entre agradecimientos, reconocimiento mutuo y gestos de cariño al aire y en redes, Sabrina Rojas cerró una etapa de aprendizaje y crecimiento en SQP, dejando una huella positiva tanto en el equipo como en la audiencia. La experiencia de haber reemplazado a Yanina Latorre no solo le permitió descubrirse como conductora, sino también reafirmar el valor del trabajo en equipo y el afecto genuino en la televisión. Con el ciclo cumplido y la puerta abierta a nuevos desafíos, Sabrina se despidió con gratitud y la promesa de un hasta pronto.